একটি নতুন ব্যবস্থা

June 26, 2023 01:47 pm | Updated 01:47 pm IST

গত সপ্তাহে কোভিড-১৯ এর জন্য একটি নতুন mRNA ভ্যাকসিনে অনুমোদন দিয়েছে ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল। ভারতে mRNA ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম, পুনের জেনোভা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস এটি তৈরি করেছে। ‘জরুরী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য অনুমোদন দেওয়ার’ সংস্থান অধীনে ভ্যাকসিনটি ছাড়পত্র পেয়েছে। এটি বিশেষত শক্তিশালী ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে যে কোভিড-১৯ মহামারি আর নেই। নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে তাই লোকজনের মধ্যে অহেতুক উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে না। এমনকি নতুন ভ্যাকসিনগুলোর ক্ষেত্রেও তা হচ্ছে। ডেটা থেকে জানা যাচ্ছে যে বেশ কয়েক মাস ধরে, ভারতে উপলভ্য কোভিডের বিভিন্ন টিকার বুস্টার বা ‘সাবধানতামূলক ডোজের’ পরিমাণ কমেই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে ‘GEMCOVAC-OM’ নামের নতুন ভ্যাকসিনটির তাৎপর্য হলো ভারতীয় কোনো সংস্থা যে mRNA ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। এটি ভবিষ্যতের যে কোনো ভাইরাসের দ্রুত উৎপন্ন হওয়া ও ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে মনে করা হচ্ছে।

সাধারণত ভ্যাকসিনকে একাধিক পর্যায়ের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। পেট্রি ডিশ থেকে পশুপাখি এবং তারপর মানুষ, সবার মধ্যে এটি প্রয়োগ করার পর ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। পরীক্ষার এই বিস্তীর্ণ পর্যায়গুলোর মধ্যে কোথাও যদি দেখা যায়, এটির থেকে ভালোর চেয়ে খারাপ বেশি হচ্ছে বা এটি একটি উপযুক্ত বিকল্প হতে পারছে না, তাহলে এটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়। ঠিক এই কারণেই ভ্যাকসিন তৈরি এবং অনুমোদনের কাজ সম্পূর্ণ করতে কয়েক দশক পর্যন্ত সময় লেগে যায়। কোভিড-১৯ এর সময় যদিও এই কৌশলটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার মূল কারণ, পরিস্থিতি এতটাই জরুরি বা উদ্বেগপূর্ণ হয়ে পড়েছিল যে দুনিয়া জুড়ে ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকদেরকে কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার পাশাপাশি একাধিক পর্যায় একত্রিত করার অনুমতি দেওয়া হয়। এর ফলে ভ্যাকসিন তৈরির ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরীক্ষামূলক ফর্মুলেশনের সুযোগ পাওয়া যায়। বিশ্বজুড়ে রেগুলেটররা যে ‘জরুরি অবস্থায় ব্যবহার করার অনুমোদন (ইইউএ)’-এর কৌশল অবলম্বন করেছে, তা এটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) নামে সংস্থাটি নতুন ওষুধ এবং ভ্যাকসিনের ওপর বহু বছর ধরে পরীক্ষা চালাচ্ছে। যদিও ভারতের রেগুলেটরি সিস্টেমে থাকা সংস্থাটি এরকম ভূমিকা পালন করে না। এখানে মূলত এমন ফর্মুলেশন মূল্যায়ন করার ওপর নজর দেওয়া হয়, যেগুলো বিদেশে অনুমোদন পেয়েছে এবং ভারতে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য কতটা উপযুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হয়। ভারতে অবিশ্বাস, নির্বিচারে ডিক্রি এবং ঢিলেঢালা রেগুলেশনের কারণে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা মজবুতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। প্রমাণ-ভিত্তিক মূল্যায়নের চেয়ে, ভারতের ‘নিউ ড্রাগস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস রুলস, ২০১৯’-এর টেকনিক্যালিটির কারণে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের জন্য ভারতে ইইউএ বাস্তবায়নের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ভারতে নতুন ওষুধের জন্য বিশ্বস্ত পর্যায়-ভিত্তিক, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং স্বতন্ত্র রেগুলেশনের কাঠামো এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এফডিএ এখনও জরুরি ভিত্তিতে ব্যবহারের সংস্থান অধীনে আপডেট করা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিয়ে চলেছে। তার কারণ হলো বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারি না থাকলেও এখনও অনেক মানুষ কোভিড-১৯ এর জেরে প্রাণ হারাচ্ছেন। তবে শুধু এটাই ভারতে ইইউএ কাঠামো চালিয়ে যাওয়ার একটি যুক্তি হতে পারে না। গতি বাড়ানোর সুবিধা যেমন সব সময় থাকা প্রয়োজন, তেমনি ভারতকে অবশ্যই রেগুলোটরি প্রক্রিয়াকে এমনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে, যাতে এটি থেকে আবশ্যিক নয়, এমন ধাপগুলো বাদ দেওয়া যায়। এর পাশাপাশি নতুন ওষুধ এবং ভ্যাকসিনের ব্যাপারে সুরক্ষা ও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াগুলোর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে।

