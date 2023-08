একটি প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ

August 17, 2023 11:57 am | Updated 11:57 am IST

এল নিনের বছর হওয়ায়, এবার আন্দাজ করা হয়েছিল যে বর্ষায় উত্তর ভারতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হবে না। তবে বাস্তবে উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। জুলাই মাসে হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডের অনেক জায়গায় রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। যমুনার ফুলে-ফেঁপে ওঠা জল দিল্লিতে লাল কেল্লায় প্রায় ঢুকে যাওয়ার মতো বিরল দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। শুধুমাত্র হিমাচলপ্রদেশেই কমপক্ষে ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০,০০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে এখানেই শেষ নেয়। রবিবার থেকে হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে বন্যা সংক্রান্ত কারণে কমপক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক জায়গায় ভূমিধ্বসের জেরে ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাইওয়ে ব্লক হয়ে গিয়েছে। ওয়েস্টার্ন ডিস্টারবেন্সেস (ডব্লুডি)-এর জেরে হওয়া অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের ফলে এই ভূমিধ্বস হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এগুলো ক্রান্তীয় ঝড়, যা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং সাধারণত এটির সাথেই শীতকালে উত্তর ভারতে বৃষ্টি আসে। তবে এই বছরের শুরু থেকেই, ডব্লুডি এলোমেলো ছিল। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে সেগুলো খুবই সামান্য ছিল। সেগুলোর অনুপস্থিতির জেরেই এবার ভারতে কমপক্ষে গত এক শতকের মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা ছিল সবচেয়ে উষ্ণ। তবে এবার সেই ডব্লুডি অতিরিক্ত দেখা যাচ্ছে। গত দুই মাসে উত্তর ভারতে এরকম একাধিক ঘটনা দেখা গিয়েছে, যদিও সাধারণত এই সময় এগুলো হয় না। ডব্লুডি এবং বর্ষার সংমিশ্রণকে নেহাতই কাকতালীয় বা বিরল ঘটনা বলা যেতে পারে। তবে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা আগে থেকেই এরকম উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। আর্কটিক ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠাই হলো এই অস্বাভাবিক ডব্লুডি-এর আংশিক কারণ। প্রসঙ্গত, এই উষ্ণতার জেরেই পোলার জেট স্ট্রিম দেখা দেয়, যা আর্দ্রতা বহন করে। এটি নিজের স্বাভাবিক পথ থেকে সরে যায় এবং বর্ষার সময় উত্তর ভারতে আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা তৈরি করে।

পরিবর্তিত আবহাওয়ার এই ধরনের প্রেক্ষাপটে, হিমালয় অঞ্চলে বিপজ্জনক নির্মাণের ব্যাপারে বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদদের সতর্কতাগুলো বুঝতে হবে। বর্তমানে চলতে থাকা চার ধাম রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের কারণে পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। পাহাড়ের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে নির্মাণ চলছে, যার ফলে এই এলাকাগুলো আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠে ভূমি ধ্বসে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই অঞ্চলগুলোতে বেআইনি এবং অপরিকল্পিত নির্মাণের চরম পরিণতি কী হতে পারে, এলাকার বাসিন্দাদের ওপর কী ধরনের বিপদ নেমে আসতে পারে, তা এই ঘটনার মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়েছে। রাজ্য সরকার এই সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছ থেকে বিপর্যয় মোকাবিলায় ক্ষতিপূরণ দাবি করার মতো স্বল্প মেয়াদী সমাধান খোঁজে। তবে এই চিন্তাধারা বদলাতে হবে। বরং এই অঞ্চলে কোন ধরনের নির্মাণ হচ্ছে, তাতে নজর দিতে হবে। প্রয়োজন হলে, বিপদের সম্ভাবনা কমাতে, বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।

