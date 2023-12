অনেক কিছুই ঝুঁকির মুখে

December 01, 2023 07:17 am | Updated 07:17 am IST

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুরপাতওয়ান্ত সিং পান্নুনকে হত্যা করার চেষ্টায় ভারত সরকারের এক কর্মকর্তা জড়িত আছেন বলে আগেই দাবি করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, তার নির্দেশেই এক ভারতীয় নাগরিক পান্নুনকে খতম করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যদিও তা সফল হয়নি। এই দাবির প্রেক্ষিতে এবার ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৫ পাতার অভিযোগপত্র দাখিল করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কই নয়, তার বাইরেও এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বেআইনি মাদক এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী নিখিল গুপ্তা, কর্মরত এক ভারতীয় সরকারী কর্মকর্তা, যার নাম প্রকাশ করা হয়নি, এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা দুজন, যারা পান্নুনকে হত্যার চেষ্টায় যুক্ত ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে, তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগপত্র পেশ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় ঘটে যাওয়া ঘটনার ব্যাপারে অনেক কিছুই এতদিন জানা যায়নি। এখন যেটা জানা গিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থায় কর্মরত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক দুই ব্যক্তি ঘটনায় জড়িত। তাতে স্পষ্ট যে অন্তত গত মে মাস থেকেই আমেরিকান এজেন্টরা তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন। তারপর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী - অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তারাও বৈঠক করেছেন। দুই দেশের মধ্যে কতটা তথ্য বিনিময় হয়েছে, মোদী সরকার যা জানে সেই ব্যাপারে কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর তরফ থেকেও যখন একই ধরনের অভিযোগ তোলা হয়, ভারত তখন আলাদা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। সরকার যদি জেনেশুনেই ভারতের ইউএপিএ সন্ত্রাসবাদী অনুমোদিত তালিকায় থাকা শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের টার্গেট করার জন্য ইঙ্গিত দিয়ে থাকে, তাহলে সেটা ভারতের বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে একটা নাটকীয় পরিবর্তন। যদি তা হয়ে থাকে, তা সেই ব্যাপারে খোলাখুলি বলা প্রয়োজন। হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে যদি শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা যুক্ত না থাকেন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রক যেমনটা বলেছে যে এটা ভারত সরকারের কোনো নীতি নয়, তাহলেও এটি অক্ষমতা এবং বদ অফিসার সক্রান্ত একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার অভিযোগ যদি সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয় এবং ষড়যন্ত্রের সাথে ভারতীয় কর্মকর্তাদের লিঙ্ক নেই বলে যদি জানা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করতে হবে। যাই হোক না কেন, জনসমক্ষে বার্তা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ভারতের সাথে কানাডার সম্পর্কের তুলনায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক কিছুটা ভিন্ন। দুই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে না।

এখনও পর্যন্ত সরকারের দেওয়া জবাবের বা প্রতিক্রিয়ার পিছনে যা ফ্যাক্টরই থাকুক না কেন, এটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য সরকারের তরফ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির রিপোর্টের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এর পরিণতি কী হবে, তার উপর ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের সমীকরণ নির্ভর করছে। এই বিষয়ে হোয়াইট হাউসের তরফ থেকে ভারতের সম্পূর্ণ সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। একইভাবে, ভারতের তরফ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রশ্ন করা উচিত যে সন্ত্রাসবাদী অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে কেন তারা ভারতের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছা প্রদর্শন করছে না। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার অভিযোগের ফলে সরাসরি “ফাইভ আইজ” ইন্টেলিজেন্স পার্টনার দেশগুলোর সাথে ভারতের সম্পর্কের উপর প্রভাব পড়বে। যা শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা দিয়েই বিচার করলে চলবে না। সব শেষে, একটি ধারাবাহিক এবং বিশ্বাসযোগ্য শক্তি হিসাবে এটি ভারতের সুনামের ব্যাপার - যে কারণে অতীতে এরকম বিষয়ে নীতি ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচক্ষণতার কারণে বিশ্বজুড়ে তারা খ্যাতি পেয়েছে - তা এখন পরীক্ষার মুখে পড়েছে এবং নয়াদিল্লিকে খুব ভেবেচিন্তে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।

