মহান পুনরুজ্জীবন

June 27, 2023 01:59 pm | Updated 01:59 pm IST

মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তাহ এল-সিসির সাথে দেখা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে কৌশলগত পার্টনারশিপে আপগ্রেড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওয়েস্ট-নর্থ আফ্রিকা (ওয়ানা) অঞ্চলের সাথে ভারতের গাঁটছড়া তৈরি করতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটা দীর্ঘদিন ধরে বাকি ছিল। বিশেষত মিশরের সাথে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুই দেশ ১৯৫৫ সালে ফ্রেন্ডশিপ ট্রিটিতে স্বাক্ষর করেছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল সংক্রান্ত সঙ্কট সহ নানা সমস্যায় মিশরের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। এর থেকে সব শেষে ১৯৬১ সালে তৈরি হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, যেখানে উভয় দেশই ছিল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া তারা জি-৭৭ গ্রুপিং এবং “সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন”-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় ভারত এবং মিশর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন, কারোর পক্ষেই কথা বলবে না। আরও সম্প্রতি ইউক্রেনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাদের একই অবস্থান দেখা গিয়েছে - তারা রাশিয়ার সমালোচনা করতে রাজি হয়নি, সেই ঘটনার নিন্দা করেনি এবং কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বানও জানায়নি। গমের অন্যতম বৃহত্তম আমদানিকারী দেশ হিসাবে পরিচিত মিশরে গত বছর গম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। রাশিয়া এবং ইউক্রেন থেকে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গম নিয়ে সমস্যায় পড়ে মিশর। ‘কৃষ্ণ সাগর শস্য উদ্যোগ’ শুরু হওয়ার আগেই মিশরে গম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। এতে কায়রোতে নয়াদিল্লির সুনাম আরও জোরদার হয়। দুটি দেশ দূষণহীন শক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রেখে চলেছে। এছাড়া তারা কৃষি, আর্কিওলজি এবং অ্যান্টিকুইটি ও প্রতিযোগিতা আইনের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। মিশর সফরের সময় মোদি আল-হাকিম মসজিদে গিয়েছিলেন। মিশরের গ্র্যান্ড মুফতির সাথেও তিনি দেখা করেন। মুসলিম দুনিয়ার দিকে তার সরকারের নীতি সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারনা রয়েছে, তা দূর করতেই তিনি এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

এই বছর ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবসে মুখ্য অতিথি হিসাবে হাজির হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট এল-সিসি। তিনি এবার মোদিকে মিশরের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান, “দ্য অর্ডার অব দ্য নাইল” প্রদান করেছেন। এই সম্মানটি বিশ্বের সেই সব নেতাদের দেওয়া হয়, যারা মিশরকে বা মানবিকতায় মূল্যবান অবদান রাখেন। আগামী সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে মিশর একটি বিশেষ আমন্ত্রিত দেশ হিসাবে উপস্থিত থাকবে। তখন আবার এই দুই দেশের নেতার মধ্যে আলাপ হবে। দুই নেতাই বহুপাক্ষিক নানা বিষয়, মিশরের প্রতিবেশী দেশগুলোতে (বিশেষত ইজরায়েল এবং সৌদি আরবের সাথে) ভারতের সম্পর্ক, খাবার এবং শক্তির নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা ও আফ্রিকান ইউনিয়ন সহ গ্লোবাল সাউথের সাথে আরও বেশি সহযোগিতা গড়ে তোলার ওপর অধিকাংশ সময় খরচ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। ব্রিক্সের (ব্রাজিল-রাশিয়া-ভারত-চিন-দক্ষিণ আফ্রিকা) তৈরি করা “নতুন ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কে” গত মার্চে মিশর যোগ দিয়েছে। আগামী আগস্ট মাসে কেপ টাউনে আয়োজিত সম্মেলনে তারা নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করবে। সেই সময় ভারতের সাহায্য চাইবে মিশর। ঐতিহাসিক সম্পর্কের গাঁটছড়ায় আবদ্ধ এবং বর্তমানের জিওপলিটিক্যাল সমস্যায় জর্জরিত ভারত ও মিশর এবার তাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করে তুলছে। এটি এমন একটি সম্পর্ক যা ভবিষ্যতের অর্থনীতি এবং স্বতন্ত্র বিদেশ নীতি, উভয়ে নজর দিচ্ছে।

