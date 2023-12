ধোঁয়াশাময় দিগন্ত

December 18, 2023 10:19 am | Updated 10:19 am IST

ভারতের পণ্য রপ্তানির এক বিরল উর্ধ্বমুখী গতি দেখা গিয়েছিল গত অক্টোবর মাসে। তবে গত মাসে ফের তা নিম্নমুখী হয়েছে। ২০২২ সালে পণ্য রপ্তানির পরিমাণের তুলনায় এবার তা ২.৮% হ্রাস পেয়ে ৩৩.৯ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। অন্যদিকে আমদানির পরিমাণও ৪.৩৩% হ্রাস পেয়ে ৫৪.৫ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। তাতে ২০.৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা শীতল হয়েছে, যা অক্টোবর মাসের রেকর্ড উর্ধ্বমুখী গতির তুলনায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে, আমদানির পতনও ছিল উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফ থেকে আমদানি বিলের পরিমাণ প্রথমে আনুমানিক ৬৫ বিলিয়ন ধরা হলেও পরে তা কমিয়ে ১.৬ বিলিয়ন ডলার করা হয়। তবুও আমদানিতে কোনো হেরফের হয়নি। অন্যদিকে, নভেম্বর মাসে রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেলেও তা অক্টোবর মাসের তুলনায় বেশি ছিল, যা ছিল বিগত ১২ মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম, তবুও নভেম্বরের মতো না হলেও, বছর ভিত্তিক তুলনায় উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল। এই ধরনের পরিসংখ্যানগত শব্দ শুনতে গিয়ে হয়তো সমস্যা হতে পারে, তবে এটা স্পষ্ট যে এক বছরে রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে, বিশেষত বিগত দুই মাসে এই ছবি অস্বীকার করা যায় না। নভেম্বর মাসে আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার পিছনে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ আইটেমের গ্লোবাল দাম কমে যাওয়া এবং জেমস ও জুয়েলারির মতো উচ্চ মূল্যের জিনিসের বিবেচনামূলক চাহিদা হ্রাস পাওয়ার মতো ফ্যাক্টর কাজ করেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, বছরের বাকি থাকা মাসগুলোতে ঘাটতির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে থাকবে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা খুবই মুশকিল - এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, গত আগস্ট মাসে আমদানির পরিমাণ রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০.১ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল, যা বিগত ১১ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে তার পরিমাণ ১০% হ্রাস পেলেও, অক্টোবর মাসে তা আবার উর্ধ্বমুখী হয়।

এই ধরনের অসামঞ্জস্য উপলব্ধির পাশাপাশি প্রায় প্রতি মাসে যেভাবে ইয়ো-ইয়ো এফেক্ট দেখা যাচ্ছে, তা ক্ষতিকর এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ডেটা সংশোধনের কারণে বর্ধিত হয়েছে, যা কিছু মাসের তুলনামূলক নিশ্চয়তার পর প্রত্যাবর্তন করেছে। আগস্ট মাসের পণ্য সংক্রান্ত বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার দ্বারা মডারেট করা হয়, সামগ্রিকভাবে রপ্তানি-আমদানি ট্যালির রিভিশন হয়ে দাঁড়ায় ৫ বিলিয়ন ডলার। QuantEco রিসার্চ নোট থেকে জানা গিয়েছে, জুলাই মাসের পর থেকে মার্চেন্ডাইজ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল গড়পড়তা ১.৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ছিল গড়পড়তা ০.৫ বিলিয়ন ডলার। যা অবধারিত, সেই বিপদ আসছে। এমন ঝুঁকির সামনে দাঁড়িয়ে সরকার যে ডেটার ভিত্তিতে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার উপর তাদের অবশ্যই আরও ভালো দখল থাকা দরকার। বছরের শেষ ত্রৈমাসিকে উর্ধ্বগতির আশা করছেন কর্মকর্তারা। তারা বলেছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, এমনই ট্রেন্ড দেখা গিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রত্যাশা করছে যে, ২০২৪ সালে গ্লোবাল ট্রেড ইনফ্লো মজবুত হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের তরফ থেকে সুদ হ্রাস করার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, যা থেকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলো প্রয়োজনীয় আভাস পেয়ে গিয়েছে, তাই গ্লোবাল চাহিদা হয়তো আগামীতে আরও বেশি ধারাবাহিক হয়ে উঠবে। তবে সেটা করতে হলে ভারতকে প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। যেমন, সরকার পরিচালিত লজিস্টিক্সের ব্যাপারে একটি গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, বিগত দশকের তুলনায় সামান্য বেশি প্রদান করা হয়েছে। পরিকাঠামো সংক্রান্ত বর্তমানে যে খরচ হচ্ছে, তা ধীরে ধীরে সেগুলোকে নিচের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে গ্লোবাল ট্রেন্ড অনুযায়ী, ব্যবহারকারীদের জন্য পেট্রোলিয়ামের দাম কমে যাওয়াটা আরও কার্যকারিতার সাথে প্রতিযোগিতাকে শক্তিশালী করে তুলবে।

