অপেক্ষাকৃত আরও ভালো মডেল

November 30, 2023 04:45 pm | Updated 04:46 pm IST

নির্বাচনের প্রচারের সময় নানা রাজনৈতিক দল এবং সরকারকে যে নির্বাচনী আচরণবিধি (এমসিসি) মেনে চলতে হয়, যথার্থ কারণেই তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এগুলো বাস্তবায়ন করা সহজ নয়। এমসিসি কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা মূলত রাজনৈতিক দল এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা এবং নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) নজরদারির উপর নির্ভর করে। “নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুদ্ধতা” বজায় রাখার মতো ঘোষণাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই একটা নৈতিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা তথা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং দলটির দিল্লি ইউনিটের প্রেসিডেন্ট; কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধি; আম আদমি পার্টির নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) সুপ্রিমো তথা তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে. চন্দ্রশেখর রাও এবং তার পুত্র ও ক্যাবিনেট সহকর্মী কে.টি রামা রাওয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে সম্প্রতি ইসিআইয়ের তরফ থেকে এমসিসি উত্তোলন করা হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে, ৩০ নভেম্বর ভোটের আগে রাইথু বন্ধু স্কিম অধীনে কৃষকদেরকে ক্রেডিট ক্যাশ দেওয়ার জন্য তেলেঙ্গানা সরকারের থেকে অনুমতি প্রত্যাহার করে নিয়েছে ইসিআই। নির্বাচন কমিশন আরও নির্ধারণ করেছে যে, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী টি. হরিশ রাওয়ের মন্তব্য নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। তবে কৌতুহলের ব্যাপার হলো, কর্ণাটকে কংগ্রেস সরকারের বিজ্ঞাপনের জন্য নোটিশ ধরানো হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই বিজ্ঞাপন তেলেঙ্গানায় ভোটারদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অপমানজনক শব্দ ব্যবহারের জন্য গান্ধীদেরকে নোটিশ ধরানো হয়েছে।

ইসিআইয়ের এই পদক্ষেপ সংক্রান্ত ক্যাটালগ থেকে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। তবে সংস্থাটি যে বিষয় বা সমস্যাগুলোর সমাধান করেনি, সেগুলো নিয়েও কথা বলতে হবে। কংগ্রেসের তরফ থেকে মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের তুলনায় তা যদি আরও গুরুতরও না হয়, তবুও সেই সব ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এক পলাতক আসামির কাছ থেকে ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল ঘুষ নিয়েছেন বলে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট জনসমক্ষে যেভাবে অভিযোগ তুলেছে, তা রাজ্যের ভোটে প্রভাব ফেলতে পারে বলে ইসিআইয়ের কাছে দরবার করেছে কংগ্রেস। এই ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশন কোনো সাড় দেয়নি। এগুলো ছাড়াও, ভোটের সময় যেভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারী তদন্ত সংস্থাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটাও নির্বাচনে অন্যায্য হস্তক্ষেপের সমতুল হতে পারে। ইসিআই ন্যায্যভাবে এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে সক্ষম, তারা এমনটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে, তা বললে সন্দেহ থেকেই যায়। এই প্রসঙ্গে, ইসিআইয়ের সদস্যদের নিয়োগের জন্য শাসন বিভাগকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার। প্রস্তাবিত স্কিম অধীনে, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলই ইসিআইয়ের গঠন নিয়ন্ত্রণ করবে। ভারতে মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচনের জন্য সেটা ভালো খবর নয়।

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.

X This is your last free article.