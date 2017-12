Women’s tennis championship: Karman, Rutuja in quarterfinals

more-in

Karman Kaur Thandi and wild card Rutuja Bhosale entered the quarterfinals of the $25,000 NECC-ITF women’s tennis championship here on Wednesday.

Karman defeated Ukraine’s Valeriya Strakhova 6-1, 6-1 in an hour, while Rutuja prevailed over Slovania’s Laja Juvan 4-6, 6-2, 6-3.

Other results: Pre-quarterfinals: Olga Doroshina (Rus) bt Mai Minokoshi (Jpn) 6-2, 6-4; Georgina Garcia-Perez (Esp) bt Estelle Cascino (Fra) 6-1, 6-4; Ganna Poznikhirenko (Ukr) bt Amina Anshba (Rus) 2-6, 6-1, 7-5; Karman Kaur Thandi b Valeriya Strakhova (Ukr) 6-1, 6-1; Rutuja Bhosale bt Kaja Juvan (Slo) 4-6, 6-2, 6-3; Jia-Jing Lu (Chn) bt Gozal Ainitdinova (Kaz) 6-2, 3-6, 6-1; Fatma Al Nabhani (Oma) bt Anastasiya Vasylyeva (Ukr) 6-2, 6-4; Katy Dunne (GBr) bt Gabriella Taylor (GBr) 6-3, 0-6, 6-4.

Doubles (quarterfinals): Ankita Raina & Emily Webley-Smith (GBr) bt Albina Khabibulina & Anastasiya Vasylyeva (Ukr) 6-2, 2-6, [10-5]; Georgina Garcia Perez (Esp) & Valeriya Strakhova (Ukr) bt Dhruthi Venugopal & Ekaterina Yashina (Rus) 6-3, 6-2.

Samantha Murray (GBr) & Ana Veselinovic (Mne) bt Nudnida Luangnam (Tha) & Mai Minokoshi (Jpn) 6-3, 6-2; Jessy Rompies (Ina) & Varunya Wongteanchai (Tha) bt Olga Doroshina (Rus) & Anna Morgina (Rus) 3-6, 6-3, [10-6].