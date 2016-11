Thailand’s Bunyawi Thamchaiwat pulled off a surprise 3-6, 6-3, 6-2 win over seventh-seeded Valeriya Strakhova of Ukraine, to confirm a pre-quarterfinal berth, in the $25,000 Pune Open ITF women’s championships at the Deccan Gymkhana courts on Monday.

Indians Kyra Shroff, Dhruti Venugopal and Prarthana Thombare, all wildcards, went out in the first round.

The results (first round):

Singles: BunyawinThamchaiwat (Tha) bt Valeriya Strakova (Ukr) 3-6, 6-3, 6-2; Amina Anshba (Rus) bt Kyra Shroff 6-4, 6-4; Tereza Mrdeza (Cro) bt Varunya Wongteanchai (Tha) 6-4, 6-4; Stefanie Tan (Sin) bt Dhruti Venugopal 6-2, 7-5; Harmony Tan (Fra) bt Prarthana Thombare (Ind) 6-3, 6-2.

Doubles: Riya Bhatia & Ana Vaselinovic (MNE) bt Sai Samhita Chamarthi & Moulika Ram 6-4, 6-1; Frech Magdalena (Pol) & Lu Jia-Jing (Chn) bt Prerna Bhambri & Nidhi Chilumula 4-6, 6-2, 10-8; Sowjanya Bavisetti & Rishika Sunkara bt Veronika Kapshay (Ukr) & Natasha Palha 6-3, 2-6, 10-4; Ankita Raina & Hsu Chieh-Yu (Tpe) bt Eetee Maheta & Y. Pranjala 6-4, 6-4.