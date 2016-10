Former national champion Nitten Kirrtane rallied from 0-5 in the decider but Haadin Bava ran out a 7-5, 4-6, 7-5 victor over the fourth-seeded veteran in the first round of the Fenesta National championship at the DLTA Complex here on Monday.

The 42-year-old Kirrtane bounced back from 0-5 down in the third set but Bava managed to close it out.

Rithvik Choudhary survived four match-points to beat Sarthak Suden 6-2, 5-7, 7-6(7) in the boys’ first round.

Abhinav Sanjiv upset fifth seed Parikshit Somani while Mingki Talom got past fourth seed Aditya Vashist.

The results (first round): Men: Ansu Bhuyan bt Ankit Chopra 6-3, 6-7(5), 6-1; Sai Saran Reddy bt Vilasier Khate 6-2, 6-1; Faisal Qamar bt Bhavesh Gour 6-2, 7-5; Haadin Bava bt Nitten Kirrtane 7-5, 4-6, 7-5.

Women: Neeru Rapria bt Teertha Iska 6-4, 6-3; Y. Pranjala bt Aastha Dargude 6-2, 6-1; Jennifer Luikham bt Muskan Gupta 7-6(2), 3-6, 6-1; Sai Samhitha bt Prakriti Banwani 6-2, 6-1; Harsha Sai Challa bt Yubrani Banerjee 6-2, 6-7(3), 6-0; Samriti Punyani bt Vasavi Ganesan 6-2, 6-4; Sharrmadaa Baluu bt Amrita Mukherjee 6-4, 6-0.

Boys: B.R. Nikshep bt Drona Walia 2-0 retired; Ashutosh Tiwari bt Rhythm Malhotra 7-6(5), 6-1; Himanshu Mor bt Gurjot Sidhu 6-2, 6-4; Rian Pandole bt Sivadeep Kosaraju 6-3, 2-6, 6-3; Suresh Dakshineshwar bt Paras Dahiya 6-4, 6-3; Anurag Nenwani bt Neeraj Yashpaul 6-4, 6-4; Calvin Golmei bt Kevin Patel 6-1, 6-4; Alex Solanki bt Pallav Kumar Rousha 6-1, 6-0; Nitin Kumar Sinha bt Armaan Bhatia 7-5, 6-1; Divesh Gahlot bt Fayyaz Hussain Quadri 6-0, 6-3; Sacchitt Sharma bt Dipin Wadhwa 6-2, 6-0; Ishaque Eqbal bt GS Sanjay 6-3, 6-1; Mritunjay Badola bt Achint Bhagat 6-1, 6-2; C.H. Arjun bt Nitin Gunduboina 6-3, 6-3; Madwin Kamath bt Arnav Bhardwaj 6-3, 3-6, 6-1; Sanjiv Abhinav bt Parikshit Somani 6-2, 6-3; Sanil Jagtiani bt Rohit Krishna Aynampu 6-2, 6-2; Paramveer Singh Bajwa bt Arghya das 6-3, 6-3; Rishabh Sharda bt Shrey Gupta 7-5, 2-6, 6-4.

Kareek Reddy bt Deepak Senthil Kumar 7-5, 6-2; Yugal Bansal bt Kaivalya Vaman Rao 4-1 retired; Shubham Malhotra bt Amit Beniwal 6-4, 0-6, 6-3; Sanket Tomar bt Vipul Mehta 6-1, 6-1; Mingki Talom bt Aditya Vashist 3-6, 6-4, 6-4; Abhimanyu Vannem Reddy bt Sagar Sehrawat 6-1, 6-1.

Oges Theyjo bt Yugank Bhardwaj 6-2, 6-2; Param Pun bt Apuroop Patllola Reddy 6-1, 6-3; Rishi Reddy bt Vaibhav Kundu 6-4, 2-6, 6-3; Muthu Aadhitiya Senthil Kumar bt Sagar Bains 4-6, 6-2, 6-3; Rithvik Choudary bt Sarthak Suden 6-2, 5-7, 7-6(7); Raghav Jaisinghani bt Aman Patel 6-3, 2-6, 7-6(1); Dhruv Sunish bt Sumitpal Singh 6-2, 6-2.

Girls: Urmi Pandya bt Kaavya Sawhney 6-3, 6-3; Muskan Gupta bt Kashish Bhatia 6-4, 6-2; Advaita Saravanan bt Mubashira Anjum Shaik 6-1, 6-0; Shivani Manjanna bt Adrija Biswas 3-6, 6-3, 6-0; Bhakti Parwani bt Radhika Yadav 3-6, 6-3, 6-3; Aarushi Kakkar bt Trisha Vinod 6-1, 3-6, 7-5; Archita Mahalwal bt Kritika Umesh 7-6(3), 6-2; Rashmika Rajan bt Dharana Mudaliar 6-3, 6-3; Sahaja Yamalapalli bt Shruti Gupta 6-2, 6-2; Aarja Chakraborty bt Sai Avanthika 6-4, 6-0; Shreya Gulia bt Kiran Kalkal 6-2, 6-3; Smriti Singh bt Janvi Patel 6-4, 7-5; Vasavi Ganesan bt Shefali Arora 6-2, 6-1; Shreya Tatavarthy bt Vanshika Choudhary 6-1, 6-1; Salsa Aher bt Avishka Gupta 6-3, 6-1; Prathiba Prasad bt Gauri Agarwal 6-0, 6-0.