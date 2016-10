Sandeepti Singh Rao knocked out second seed Bhakti Parwani 6-3, 7-5 in the under-14 girls pre-quarterfinals of the Fenesta National sub-junior tennis championship at the DLTA Complex here on Wednesday.

Sandeepti will meet Priyanshi Bhandari in the quarterfinals. Bhakti, however, made it to the last eight in the under-16 event with a hard-earned victory over seventh-seeded Sai Dedeepya.

In the boys under-16 section, Naithaolin Golmei beat third seed Sacchitt Sharma, 6-4, 6-4 to set up a quarterfinal against favourite Suresh Dhakshineswar.

The results (pre-quarterfinals): Boys: U-16: Siddhant Bathia bt Theyjo Oges 6-4, 6-4; Rishabh Sharda bt Ayush Deswal 6-1, 6-3; Megh Bhargav Patel bt Sanket Tomar 6-3, 6-0; Arjun Honnappa bt Rohit Krishna Aynampudi 6-4, 5-7, 6-2; Suresh Dhakshineswar bt Neeraj Yashpaul 6-1, 6-0; Naithaolin Golmei bt Sacchitt Sharma 6-4, 6-4; Dev Javia bt Rhythm Malhotra 6-2, 7-5; Abhimanyu Vannem Reddy bt Mohnish Shah 6-0, 6-0.

U-14: Aaryan Zaveri bt Naresh Badgujar 6-2, 6-3; Nishant Dabas bt S. Boopathy 6-0, 6-7(4), 7-6(3); V.M. Sandeep bt Adarsh Naga Tippabhatla 6-3, 6-3; Nitin Jaipal Singh bt Aditya Chowdhury 6-2, 6-3; Ajay Malik bt R.S. Rajesh 6-0, 6-3; Denim Yadav bt Jaishvin Singh Sidana 7-6(4), 6-7(2), 6-1; Divesh Gahlot bt Udit Gogoi 5-7, 6-1, 7-6(6); Dev Javia bt Krish Patel 6-4, 6-2.

Girls: U-16: Vaidehi Chaudhari bt Gargi Pawar 6-0, 6-0; Sharannya Gaware bt Yubarani Banerjee 6-2, 6-3; Aesha Patel bt Damini Hoon 6-0, 6-1; Salsa Aher bt Malikaa Mrathe 6-1, 6-0; Bhakti Parwani bt Sai Dedeepya 7-6(6), 1-6, 6-3; Tanisha Kashyap bt Mubashira Shaik 6-2, 6-0; Prinkle Singh bt Priyanshi Bhandari 6-2, 6-2; Humera Shaik bt Sarah Dev 6-1, 4-6, 6-4.

U-14: Sanya Singh bt Adithi Venkatakrishna 7-6(4), 6-2; Malikaa Marathe bt Gargi Pawar 6-0, 6-1; Sharannya Gaware bt Sunskrithi Damera 6-3, 6-3; Richa Chougule bt Vanshika Choudhary 4-6, 6-4, 6-1; Vineetha Mummadi bt Archita Mahalwal 6-2, 1-0 (retired); Sarah Dev bt Bela Tamhankar 6-2, 6-2; Priyanshi Bhandari bt Poorvi Bhatt 6-0, 6-0; Sandeepti Singh Rao bt Bhakti Parwani 6-3, 7-5.