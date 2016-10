Fourth seed Megh Patel recovered from a slow start to beat Rithik Rana 6-7(4), 6-1, 6-0 in the under-16 boys first round of the Fenesta National sub-junior tennis championship at the DLTA Complex here on Monday.

In the under-14 boys event, Aman Dahiya knocked out eighth seed Kanishk Pal 6-1, 6-3. In the under-14 girls event, in which the 16 seeded players got a bye in the first rund, Likhitha Kalava beat Sanjana Sirimalla 6-1, 6-3 to set up a second round against top seed Sanya Singh.

The results (first round):

Under-16 boys: Siddhant Banthia bt Amit Beniwal 6-0,6-0; Madhwin Kamath bt aryan Zaveri 6-3, 7-5; Lohithakasi Bathrinath bt Udit Gogoi 6-2, 6-2; Teyjo Oges bt Kevin Patel 6-1, 6-3; Ashutosh Tiwari bt Ajay Malik 6-1, 7-6(5); Ayush Deswal bt Kush Arora 6-4, 6-3; Shashikant Rajput bt Tejasvi Mehra 6-2, 6-3; Rishabh Sharda bt Sai Karthik Reddy 6-2, 6-0; Megh Patel bt Rithik Rana 6-7(4), 6-1, 6-0; S. Boopathy bt Jagtar Arora 7-5, 4-6, 6-2; Sanket Tomar bt Aman Ayub Khan 6-0, 6-4; Atharva Sharma bt VM Sandeep 6-3, 7-5; Arjun Honappa bt Vipul Mehta 6-1, 6-2; Kabir Hans bt Tanishq Mallpani 6-1, 6-1; Mann Maulik Shah bt NIshanth Dabas 6-3, 6-4; Rohit Aynampudi bt Jaishvin Sidana 6-1, 6-2; Suresh Dhakshineswar bt Kushal Yedla 6-1, 6-1; Neeraj Yashpaul bt Kushan Shah 6-1, 6-2; Naithaolin olmei bt GS Sanjay 6-1, 6-3.

Under-14 boys: Mehul Zaveri bt Aryaan Bhatia 6-4, 6-3; Sammar Raina bt Karan Prashar 5-7, 6-1, 6-0; Anirudh Kumar bt Sanskar Jeswani 6-2, 6-4; Naresh Badgujar bt Vishisht Raam 6-3, 6-4; NIshant Dabas bt Himanshu Duhan 7-5, 6-4; Nikhil Thirumale Niranjan bt Hasith Srujan 6-1, 6-3; Sanjith Devineni bt Dhananjay Singh 6-2, 6-1; S. Boopathy bt Shrut Mohan Nargeta 6-1, 7-5; VM Sandeep bt Girish Chougule 6-1, 6-1; Sarvesh Birmane bt Amrutjay Mohanty 7-6(3), 6-4; Adarsh Naga Tippabha bt Shreejit Sen 6-3, 6-2; Dhruv Tangri bt Kartik Saxena 6-0, 6-4; Nitin Jaipal Singh bt Shashidhar Kota 7-5, 6-0; Anmol Jain bt Siddharth Nijhawan 7-6(1), 6-0; Aditya Choudhary bt Pranav Ikkurthy 6-3, 6-3; Aman Dahiya bt Kanishk Pal 6-1, 6-3; RS Rajesh bt Sumir Srivastava 6-4, 6-2; Abhishek Mohapatra bt Udayvir Singh 3-6, 6-1, 6-3; Krishan Hooda bt Arnav Pathange 7-5, 6-7(2), 6-4; Ajay Malik bt Amaan Wasim 6-3, 6-2; Amaan Tezabwala bt Rudra Kapoor 6-4, 6-2; Denim Yadav bt Amandeep Rathee 6-2, 6-4; Mohit Bondre bt Iqbal Mohd. Khan 6-4, 6-2; Jaishvin Sidana bt Shubham Saini 6-4, 6-3; Divesh Gahlot bt Asish Sinha 6-3, 6-4; Vaibhav Singh Bisht bt Abhay Mohan 6-0, 6-1; Udit Gogoi bt Sushant Dabas 0-6, 6-2, 6-3; Aditya Balsekar bt Divyansh Agrahari 6-4, 6-4; Krish Patel bt Vansh Bhagtani 6-3, 6-1; Neel Garud bt Ashish Bawra 6-0, 6-0; Bhupender Dahiya bt Aaryan Pandit 5-7, 7-5, 6-3; Dev Javia bt Rishi Jalota 6-0, 6-0.

Under-14 girls: LIkhitha Kalava bt Sanjana Sirimalla 6-1, 6-3; Adithi Venkatakrishna bt Kalyanie Singh 6-1, 6-3; Ameek Kiran Batth bt Damini Hoon 6-3, 7-6(1); Renne Singla bt Mehdavi Singh 7-6(3), 6-2; Aditi Narayan bt Yana Dhamija 5-7, 6-2, 7-5; Hrudaya Shah bt Ananya Reddy 6-2, 6-0; Naisha Srivastav bt Divya Bhardwaj 6-3, 4-6, 6-1; Ishita Singh bt Chandrika Joshi 7-6(2), 6-4; Vineetha Mummadi bt Reshma Maruri 6-2, 6-3; Archita Mahalwal bt Jagmeet Kaur 6-3, 6-3; Simran Pritam bt Srishti Dhir 6-1, 6-2; Smriti Bhasin bt Kanika Sivaraman 7-6(14), 6-3; Priyanshi Bhandari bt Avi Shah 6-1, 6-2; Poorvi Bhatt bt Sanjaya Rayarala 6-1, 6-1; Rayarala Srujana bt Priyanshi harma 7-5, 6-4; Asmita Kaur bt Sanya Yadhav 6-4, 6-1.