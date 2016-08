Prajnesh Gunneswaran knocked out third seed Lee Duckhee of Korea 6-4, 6-0 in the first round of the $50,000 Challenger tournament in Bangkok on Wednesday.

The 26-year-old left-hander from Chennai who trains at the Shuttler Waske Tennis-University in Germany, Prajnesh will play Eden Leshem of Israel in the pre-quarterfinals.

The rest of the Indian players failed to progress in singles, including Vishnu Vardhan who was beaten 6-3, 6-1 by Ti Chen of Chinese Taipei in the pre-quarterfinals.

Sanam Singh was beaten from the brink of victory by Norbert Gombos of Slovakia, and qualifier Sidharth Rawat was beaten by another qualifier Gao Xin of China.

The results:

$50,000 Challenger, Bangkok: Pre-quarterfinals: Ti Chen (Tpe) bt Vishnu Vardhan 6-3, 6-1.

First round: Prajnesh Gunneswaran bt Lee Duckhee (Kor) 6-4, 6-0; Nobert Gombos (Svk) bt Sanam Singh 3-6, 7-6(4), 6-2; Gao Xin (Chn) bt Sidharth Rawat 6-3, 6-4.

€42,500 Challenger, Como (Italy): Pre-quarterfinals: Alexander Bury & Andrei Vasilevski (Blr) bt Riccardo Ghedin (Ita) & Ramkumar Ramanathan 6-4, 7-6(4).

$25,000 Futures, Calgary (Canada): First round: Stefan Frljanic (Can) bt Chandril Sood 3-6, 7-6(3), 6-2.

$10,000 Futures, Sharm El Sheikh: First round: Olexiy Kolisnyk (Ukr) bt Chinmay Pradhan 6-1, 6-4. $10,000 ITF women: First round: Rushmi Chakravarthi bt Minami Akiyama (Jpn) 5-7, 6-1, 6-4; Kirsten-Andrea Weedon (Gua) bt Amreen Naaz 6-1, 6-1. Doubles: Pre-quarterfinals: Riya Bhatia & Rushmi Chakravarthi bt Eden D’Oliveira (RSA) & Daniela Macarena Lopez (Chi) 6-7(1), 7-5, [10-4]; Linnea Malmqvist (Swe) & Claudia Williams (Nzl) bt Minami Akiyama (Jpn) & Tanisha Rohira 6-0, 7-6(5); Aneltte Munozova (Swe) & Ines Murta (Por) bt Loveth Donatus (Ngr) & Amreen Naaz 6-0, 6-0; Mayar Eltony (Egy) & Akilash James (Grn) bt Shrishti Daas & Soha Sadiq 6-7(6), 6-1, [11-9].

$10,000 Futures, Jakarta: Pre-quarterfinals: Sasi Kumar Mukund bt Kunal Anand 6-3, 6-2; Kento Takeuchi (Jpn) bt Paramveer Singh Bajwa 6-2, 6-3.

First round: Christopher Rungkat (Ina) bt Jayesh Pungliya 6-4, 6-1; Wang Chuhan (Chn) bt Anvit Bendre 6-2, 6-2; Sasi Kumar Mukund bt Zhong Su Hao (Chn) 6-3 (retired); Kunal Anand bt Kaza Vinayak Sharma 6-4, 3-6, 6-3; Paramveer Singh Bajwa bt Matteo Marfia (Ita) 6-3 (retired).

Doubles (pre-quarterfinals): Paramveer Singh Bajwa & Jayesh Pungliya bt Roy Hobbs (Sin) & Kelssey Stevenson (Can) 3-6, 6-4, [10-2]; Jui-Chen Hung (Tpe) & Wang Aoran (Chn) bt Jatin Dahiya & Arpit Sharma 6-1, 6-1; Kunal Anand & Anvit Bendre w.o. Cui Jie & Zheng Weiqiang (Chn); Mohit Mayur & Rishabdev Raman bt Ekky Hamzah & Fabian Ariesto Soemarno (Ina) 7-5, 7-5.

$10,000 Futures, Hua Hin (Thailand): Pre-quarterfinals: Vijay Sundar Prashanth bt Zhou Sheng Hao (Chn) 6-4, 6-1; Sriram Balaji bt Punn Bodhidatta (Tha) 6-1, 6-3.

Doubles: Quarterfinals: Sriram Balaji & Vijay Sundar Prashanth bt Cao Zhaoyi & Wang Aoxiong (Chn) 6-2, 4-6, [15-13].