Leander Paes and Andre Begemann lost 7-5, 6-4 to the unheralded Croatian pair of Nikola Mektic and Antonio Sancic in the first round of the Kremlin Cup ATP 250 tournament in Moscow.

At European Open ATP 250 event in Antwerp, Jeevan Nedunchezhiyan and Andrei Vasilevski fell 6-3, 6-2 to Nicholas Monroe and Artem Sitak.

The results:

Kremlin Cup ATP 250, Moscow: First round: Nikola Mektic & Antonio Sancic (Cro) bt Andre Begemann (Ger) & Leander Paes 7-5, 6-4.

European Open ATP 250, Antwerp: First round: Nicholas Monroe (USA) & Artem Sitak (Nzl) bt Andrei Vasilevski (Blr) & Jeevan Nedunchezhiyan 6-3, 6-3.

$100,000 ITF women, Sharm El Sheikh: First round: Julia Wachaczyk (Ger) bt Ankita Raina 6-4, 6-1.

$25,000 Futures, Lagos: Second round: Sasi Kumar Mukund bt Mohammed Mohammed (Ngr) 6-2, 6-0.

Doubles: First round: Destiny Ford-Da Silvea & Thomas Otu (Ngr) bt Alexei Filenkov (Rus) & Sasi Kumar Mukund 6-3, 3-6, [10-7].

$25,000 ITF women, Lagos: Pre-quarterfinals: Valeriya Strakhova (Ukr) bt Kyra Shroff 6-2, 4-6, 6-2.

Doubles: Quarterfinals: Valentini Grammatikopoulou (Gre) & Prarthana Thombare bt Fiona Codino (Fra) & Draginja Vukovic (Srb) 6-0, 6-2; Kyra Shroff & Dhruthi Venugopal bt Brenda Njuki & Fanny Ostlund (Swe) 6-2, 7-6(2).

First round: Valeria Bhunu (Zim) & Anette Munozova (Swe) bt Xiaoxi Zhao (Chn) & Riya Bhatia 6-1, 6-2.

$10,000 Futures, Sharm El Sheikh: First round: Lloyd Harris (RSA) bt Shahbaaz Khan 6-0, 6-2; Dominic Weidinger (Aut) bt Kunal Anand 6-2, 1-6, 7-6(3); Aryan Goveas bt Ignacio Carou (Arg) 6-1, 6-1.

$10,000 Futures, Thu Dau Mot City, Vietnam: Quarterfinals: Chang Yu & Wang Aoran (Chn) bt Rishab Agarwal & Niki Poonacha 6-2, 4-6, [12-10].