Top seed Riya Bhatia registered an easy win over Vasavi Ganesan 6-0, 7-5 to enter the second round of the $10,000 KPIT-MSLTA BVG ITF women’s tennis tournament here on Tuesday.
The results (first round): Riya Bhatia bt Vasavi Ganesan 6-0, 7-5; Sri Vaishnavi Reddy bt Pragati Solankar 6-2, 6-0; Sowjanya Bavisetti bt Kaaviya Balasubramanian 6-2, 6-2; Rishika Sunkara bt Isha Budwal 6-2, 6-2; Akshara Iska 4-6, 6-3, 7-5; Y. Pranjala bt Theiviya Selvarajoo (Mal) 6-4, 6-4; Sai Samhitha Chamarthi bt Teertha Iska 6-0, 6-0; Sharrmadaa Baluu bt Soha Sadiq 6-4, 6-0; Prarthana Thombare bt Prakriti Banwani 6-1, 6-0; Mihika Yadav bt Arthi Muniyan 6-2, 6-1; Kyra Shroff bt Hsin-Yuan Shih (Tpe) 6-4, 6-7(6), 6-4.