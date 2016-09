Rohan Bopanna and Jeevan Nedunchezhiyan fell in the quarterfinals of the Chengdu Open ATP Tour event, losing 6-4, 7-6(4) to Adil Shamasdin and Andreas Siljestrom on Thursday.

Purav Raja and Divij Sharan also crashed out, losing 6-4, 6-3 to Nicholas Monroe and Artem Sitak in the quarterfinals.

In a Futures tournament at Balatonboglar, Hungary, Sumit Nagal battled for two hours and 54 minutes to beat Lenny Hampell of Austria 7-5, 4-6, 6-2 in the quarterfinals on Thursday.

The results: ATP Chengdu Open: Quarterfinals: Nicholas Monroe (USA) & Artem Sitak (Nzl) bt Purav Raja & Divij Sharan 6-4, 6-3; Adil Shamasdin (Can) & Andreas Siljestrom (Swe) bt Rohan Bopanna & Jeevan Nedunchezhiyan 6-4, 7-6(4).

$25,000 Futures, Balatonboglar (Hungary):

Quarterfinals: Sumit Nagal bt Lenny Hampel (Aut) 7-5, 4-6, 6-2.

$10,000 Futures, Cairo: First round: Leandro Serrano Sanz (Esp) bt Ajay Pruthvi Nemakal 6-0, 7-5; Anirudh Chandrasekar bt Alexander Braun (Ger) 6-3, 3-6, 6-3; P.C. Vignesh bt Hassan Bassel (Egy) 6-3, 6-2.

Doubles pre-quarterfinals: Tarun Anirudh Chilakalapudi & Ajay Pruthvi Nemakal bt Dmytro Badanov (Ukr) & Denis Pisarchuk (Rus) 6-3, 6-2; P.C. Vignesh & Anirudh Chandrasekar bt Alexander Braun (Ger) & Andrew Ruppli (Sui) 6-1, 6-4.

$10,000 ITF women, Sharm El Sheikh:

First round: Ana Bianca Mihaila (Ru) bt Shweta Rana 6-3, 6-4; Ramya Natarajan bt Victoria Ariadna Beccio (Arg) 6-2, 6-2; Guadalupe Perez Rojas (Arg) bt Angella Raman 6-0, 6-0; Eetee Maheta bt Salma Abdel Rahim (Egy) 6-1, 6-1; Dea Herozelas (Bih) bt Amreen Naaz 6-0, 6-2.

$10,000 ITF women, Chisinau (Moldova): Semifinals: Marina Kolb & Nadiya Kolb (Ukr) bt Estelle Cascino (Fra) & Kyra Shroff 5-7, 6-2, [10-3]. —