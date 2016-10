Leander Paes and Andre Begemann of Germany stormed into the doubles final of the $125,000 ATP Challenger tennis tournament on Thursday beating wild-cards Sanjar Fayziev and Jurabeck Karimov 6-2, 6-0.

Jeevan Nedunchezhiyan and Ramkumar Ramanathan made the doubles semifinals of the $50,000 Challenger in Ho Chi Ming City, but Sanam Singh was beaten in the second round of the singles by fifth seed Sergiy Stakhovsky.

The results:

$125,000 Challenger, Tashkent: Semifinals: Andre Begemann (Ger) & Leander Paes bt Sanjar Fayziev & Jurabeck Karimov (Uzb) 6-2, 6-0.

$50,000 Challenger, Ho Chi Minh City: Second round: Sergiy Stakhovsky (Ukr) bt Sanam Singh 6-1, 7-5. Doubles quarterfinals: Jeevan Nedunchezhiyan & Ramkumar Ramanathan bt Laurent Rochette & Maxime Tabatruong (Fra) 6-3, 6-4.

$25,000 Futures, Houston: First round: Frederik Nielsen (Den) bt Ronit Singh Bisht 6-3, 6-3. Doubles: First round: Jared Hiltzik (USA) & Dominik Koepfer (Ger) w/o Jolan Calleau (Bel) & Ronit Singh Bisht.

$25,000 Futures, Lagos: Quarterfinals: Sasi Kumar Mukund bt Clifford Enosoregbe (Ngr) 6-1, 3-6, 6-2.

Second round: Sasi Kumar Mukund bt Moez Echargui (Tun) 6-3, 7-5.

$25,000 ITF women: Quarterfinals: Valentini Grammatikopoulou (Gre) & Prarthana Thombare bt Fiona Codino & Harmony Tan (Fra) 7-5, 6-0; Tadeja Majeric (Slo) & Conny Perin (Sui) bt Alexandra Riley (US) & Riya Bhatia 6-1, 6-1.

$10,000 ITF women, Jakarta: Quarterfinals: Emily Appleton (GBr) & Rishika Sunkara bt Shuo Feng & Ran Meng (Chn) 6-4, 7-5; Kattlyn Christian (USA) & Kanika Vaidya bt Julia Fisch (USA) & Yija Shao (Chn) 6-3, 1-1 retired.

Second round: Christian & Kanika bt Minami Akiyama (Jpn) & Deria Nur Haliza (Ina) 6-3, 6-3.