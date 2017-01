Shashank knocks out top seed Rishabh

more-in

Shashank Theertha put his big serve to good use to oust top seed Rishabh Sharda 6-4, 7-6(4) in the boys’ quarterfinals of the ITF grade-5 junior tennis tournament here on Thursday. In the semifinals, Shashank will play Karan Srivastava.

In the girls’ section, Vineetha Mummadi put out top sed Vaidehi Chaudhari in straight sets to set up a semifinal against Tanisha Kashyap.

The results:

Boys (quarterfinals): Shashank Theertha bt Rishabh Sharda 6-4, 7-6(4); Karan Srivastava bt Dev Javia 6-3, 6-2; Dipin Wadhwa bt Kevin Patel 4-6, 6-4, 6-3; Drona Walia bt Calvin Golmei 6-1, 7-6(6).

Doubles (semifinals): Rithvik Choudary Bollipalli & Shashank Theertha bt Kaivalya Vamanrao Kalamse & Kunj Kotak 6-3, 6-2; Megh Bhargav Patel & Atharva Sharma bt Calvin Golmei & Rishabh Sharda 6-2, 3-6, [10-7].

Girls (quarterfinals): Vineetha Mummadi bt Vaidehi Chaudhari 7-5, 6-4; Tanisha Kashyap bt Salsa Aher 6-2, 6-3; Shivani Ingle bt Shivani Manjanna 6-2, 6-1; Shrivalli Rashmikaa bt Sara Yadav 5-7, 6-4, 6-3.

Doubles (semifinals): Vaidehi Chaudhari & Shivani Ingle bt Salsa Aher & Aesha Patel (USA) 6-3, 6-3; Sravya Shivani & Tanisha Kashyap bt Annika Kannan & Shivani Manjanna 6-2, 3-6, [10-5]. — Sports Bureau