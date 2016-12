Ramkumar in semifinals

more-in

Top seed Ramkumar Ramanathan sailed into the semifinals with a 6-2, 6-2 victory over Geoffrey Blancaneaux of France in the $10,000 ITF Futures tennis tournament here on Thursday.

Sasi Kumar Mukund lost the singles pre-quarterfinals to qualifier

Francis Casey Al Cantara of Philippines, but made the doubles

semifinals with Karol Drzewecki of Poland.

The results:

$10,000 Futures, Cairo: Second round: Youssef Hossam (Egy) bt Kunal Anand 6-4, 6-1; Jay Clarke (GBr) bt Haadin Bava 7-6(7), 6-2. Doubles (quarterfinals): Alexander Igoshin & Yan Sabann bt Anirudh Chandrasekar & P.C. Vignesh 6-3, 6-4; Chandril Sood & Lakshit Sood w/o Michal Schmid (Cze) & Thomas Statzberger (Aut); Robbie Ridout & Marcus Willis (GBr) bt Kunal Anand & Anvit Bendre 6-1, 6-3.

$10,000 Futures, Jakarta: Second round: Francis Casey Al Cantara (Phi) bt Sasi Kumar Mukund 6-3, 6-1. Doubles (quarterfinals): Karol Drzewecki (Pol) & Sasi Kumar bt Jui-Chen Hung & Wei-De Lin (Tpe) 6-3, 6-2.

$10,000 Futures, Doha: Quarterfinals: Ramkumar Ramanathan bt Geoffrey Blancaneaux (Fra) 6-2, 6-2. Doubles (quarterfinals): Kevin Lynch (US) & Ramkumar Ramanathan bt Gabor Borsos & Adam Kellner (Hun) 6-3, 6-4.

$10,000 ITF women, Cairo: Doubles (quarterfinals): Lisa-Maria Maetschke (Ger) & Kerstin Peckl (Aut) bt Xiangruyi Ji (Chn) & Bhuvana Kalva 7-6(6), 6-1.