Dev Javia downs Sacchitt Sharma

INDORE: Dev Javia defeated fourth seed Sacchitt Sharma 6-4, 6-2 in the boys pre-quarterfinals of the ITF grade-5 junior tennis tournament at the Indore Tennis Club Complex on Wednesday.

In the quarterfinals, Dev will play Karan Srivastava, who endured a three-setter to down Mann Shah.

Calvin Golmei continued with his fighting performance and knocked out second-seeded Megh Bhargav Patel in three sets and set up a last-eight clash against Drona Walia.

In the boys doubles quarterfinals, Kaivalya Vamanrao Kalamse and Kunj Kotak beat top seeds Karan Srivastava and Siddharth Thakran 12-10 in the super tie-break.

The results:

Boys, pre-quarterfinals: Rishabh Sharda bt Atharva Sharma 6-1, 6-3; Shashank Theertha bt Dharmil Shah 7-6(4), 6-3; Dev Javia bt Sacchitt Sharma 6-4, 6-2; Karan Srivastava bt Mann Shah 2-6, 7-5, 6-2; Kevin Patel bt Kunj Kotak 2-6, 7-6(4), 6-0; Dipin Wadhwa bt Siddharth Thakran 4-6, 6-4, 6-1; Drona Walia bt Arnold Inigo Antony Prabhakar 4-6, 6-2, 6-3; Calvin Golmei bt Megh Bhargav Patel 2-6, 6-3, 6-2.

Doubles, quarterfinals: Kaivalya Vamanrao Kalamse & Kunj Kotak bt Karan & Siddharth 4-6, 6-0, 12-10; Rithvik Choudary Bollipalli & Shashank bt Vansh Bhagtani & Issa Shanan Al Harrasi (Qat) 6-4, 6-4; Calvin & Rishabh bt Gunjan Jadhav & Sacchitt Sharma 7-6(4), 6-1; Megh Bhargav Patel & Atharva Sharma bt Ishan Sethi & Jaishvin Sidana 6-3, 6-4.

Girls, pre-quarterfinals: Vaidehi Chaudhari bt Janvi Patel 7-5, 6-1; Vineetha Mummadi bt Lasya Patnaik 6-1, 6-3; Tanisha Kashyap bt Riddhi Ramesh Sharma 6-0, 6-3; Salsa Aher bt Sharannya Gaware 6-1, 7-6(0); Shivani Manjanna bt Sravya Shivani 6-3, 6-1; Shivani Ingle bt Pratyusha Rachapudi 6-1, 6-3; Shrivalli Rashmikaa bt Bhakti Parwani 6-1, 6-0; Sara Yadav bt Rashmika Rajan 6-3, 6-1.

Doubles, quarterfinals: Vaidehi & Shivani bt Prathyusha & Rashmika 6-3, 6-4; Salsa & Aesha Patel bt Sharanya Shetty & Malvika Shukla 6-1, 6-1; Annika Kannan & Shivani bt Panya Bhalla & Shrivalli 6-2, 6-2; Sravya & Tanisha bt Janvi & Ishwari Seth 7-6(3), 6-3. — Sport Bureau