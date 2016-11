War Envoy, who in fine fettle, may score an encore in the Madras Race Club Trophy (1,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (Nov. 5).

False rails (width about 8m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. MASTER KEY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 1-45 p.m.: 1. Mayweather (1) Cedric Segeon 60, 2. Royal Serenity (7) Suraj Narredu 59.5, 3. Daisy Duke (2) S. John 58.5, 4. Country’s Bloom (11) A. Imran Khan 57.5, 5. Loveisintheair (10) B. Harish 57.5, 6. Mahogany (5) P. Trevor 57.5, 7. Ignition (4) Rayan Ahmed 57, 8. Now U Know (8) D. Patel 57, 9. Old Gold (6) Adarsh 57, 10. Golden Friend (3) Nitin Singh 56.5 and 11. Island Pearl (9) Kiran Rai 56.5.

1. Daisy Duke, 2. Royal Serenity, 3. Mahogany

2. KALINADI PLATE (1,600m), rated 60 & above, 2-15: 1. Mickey Mouse (5) K. Raghu 63.5, 2. Ambitious Reward (6) A. Sandesh 54.5, 3. Secret Dimension (3) Arshad Alam 54, 4. Summer Dawn (1) Ramesh Kumar 54, 5. Supreme Dominator (4) Suraj Narredu 54, 6. Southern Fantasy (7) Jagadeesh 52.5 and 7. Jersey Wonder (2) P.P. Dhebe 51.

1. Jersey Wonder, 2. Supreme Dominator, 3. Secret Dimension

3. AGUMBE PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 4-y-o & over, 2-45: 1. Winter Bloom (9) Shobhan 60, 2. New Era (7) A. Ramu 58.5, 3. Angelic Love (5) T.M. Prashanth 57.5, 4. Churchill (6) Irvan Singh 57.5, 5. High Profile (4) A. Imran Khan 57, 6. Splendid Brave (3) Srinath 56, 7. Atlantic City (8) Praveen Shinde 55.5, 8. Oriental Belle (2) M. Kumar 54.5 and 9. Resemblance (1) Jagadeesh 50.5.

1. High Profile, 2. Splendid Brave, 3. Winter Bloom

4. MADRAS RACE CLUB TROPHY (1,400m), 3-y-o, (Terms), 3-15: 1. Royal Sceptre (4) Cedric Segeon 58.5, 2. Antananarivo (6) S. John 57, 3. Captain Morgan (2) P. Trevor 55.5, 4. War Envoy (7) Srinath 55.5, 5. Admiral One (5) Suraj Narredu 54, 6. Arizona (3) Jagadeesh 54 and 7. Serena Ballerina (1) A. Sandesh 50.

1. War Envoy, 2. Captain Morgan, 3. Royal Sceptre

5. MASTER KEY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 3-45: 1. Shivalik Girl (7) Mallikarjun 60, 2. African Emperor (5) R. Marshall 59.5, 3. Brunaldo (2) Syed Imran 58.5, 4. Jack Of Hearts (4) A. Imran Khan 57.5, 5. Bellerophon (9) Cedric Segeon 56.5, 6. Bluebird (10) Kiran Rai 56.5, 7. Florencia (3) Rayan Ahmed 56.5, 8. Flirting Eyes (6) Jagadeesh 54.5, 9. Hit Again (8) R. Pradeep 54 and 10. Bold Runner (1) P.P. Dhebe 53.5.

1. African Emperor, 2. Bellerophon, 3. Flirting Eyes

6. AIR FORCE TROPHY (1,400m), rated 30 to 50, 4-15: 1. Duke Of Clarence (1) P. Trevor 60, 2. Proserpine (9) A. Sandesh 59.5, 3. Super Strong (6) A. Velu 58.5, 4. Fabulous (7) S. John 58, 5. Fire Glow (10) A. Imran Khan 57.5, 6. Lunar Storm (11) Srinath 57.5, 7. Topaz (2) Darshan 56.5, 8. Ghoonj (3) Shobhan 55.5, 9. Legacy Dream (5) R. Pradeep 55, 10. Reczai (8) Ramesh Kumar 55, 11. Wrekin (4) Kiran Rai 54.5 and 12. Export Quality (12) Nitin Singh 53.5.

1. Fire Glow, 2. Proserpine, 3. Fabulous

7. MALAPRABHA PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 4-45: 1. I’ve Got Clout (12) S. John 60, 2. Afore (11) Janardhan P 59, 3. Ambleside (8) A. Sandesh 58.5, 4. J Gatsby (9) Jagadeesh 58.5, 5. Noble Sapphire (4) R. Pradeep 58.5, 6. Only Princess (2) Suraj Narredu 57.5, 7. Majestic Style (1) Srinath 56, 8. Indian Brahmos (7) Nitin Singh 55, 9. Rapid Advance (5) P. Surya 55, 10. Atlantis (3) M. Prabhakaran 54, 11. Cool Springs (10) Kiran Rai 53 and 12. Ramon (6) P.P. Dhebe 51.

1. Ambleside, 2. Only Princess, 3. I’ve Got Clout

8. TROMBAY PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 5-15: 1. Firing Line (12) Srinath 60, 2. Fotogenic (1) P.P. Dhebe 60, 3. Goodwill Warrior (2) Rayan Ahmed 59, 4. Opening Act (3) P. Trevor 59, 5. Surnaturel (10) Ashok Kumar 59, 6. Tuscano (4) A. Imran Khan 59, 7. Helios (9) Kiran Rai 57.5, 8. Reformer (7) Irvan Singh 56, 9. Sharpshooter (8) Mark 56, 10. Real Generous (5) R. Pradeep 54.5, 11. Nagarjuna (11) Adarsh 53 and 12. Pure Esteem (6) Jagadeesh 50.

1. Fotogenic, 2. Firing Line, 3. Opening Act

Day’s best: War Envoy

Double: Daisy Duke — Fire Glow

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.