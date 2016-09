Thor Of Asgard, who is in good shape as evidenced by his track performances, may score in the Baburao Sanas Memorial Million, the feature event of the races to be held here on Sunday (Aug. 4).

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

ISHPINGO PLATE (1,000m), Maiden 3-y-o only, 2-00 p.m: 1. Flight Of Phoenix (5) Dashrath 56, 2. Galtero (4) Sandeep Jadhav 56, 3. Pollyana (3) Merchant 54.5, 4. Pretty Angel (6) Bhawani 54.5, 5. Silver River (7) Baria 54.5, 6. Star Witness (1) A.Gaikwad 54.5 and 7. Symphonic (2) Kamlesh 54.5.

1. Pollyana, 2. Flight Of Phoenix

DESERT CARNIVAL PLATE (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 2-30: 1. Bullrun (3) Yash Narredu 59, 2. Fortune Favours (4) Dashrath 59, 3. Shadowfax (2) Zervan 57, 4. Magnificence (1) Neeraj 55.5 and 5. Vixen (5) J.Chinoy 52.5.

1. Bullrun, 2. Fortune Favours

DR. P.K.SARDESHMUKH MAHARAJ TROPHY DIV.II (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3-00: 1. Judicious (6) Neeraj 59.5, 2. Cracklin’ Rosie (1) Suraj Narredu 56, 3. Power Shadow (4) Baria 54, 4. Speedo (5) Parbat 53.5, 5. Gran Paradiso (9) Parmar 52.5, 6. Asahi (7) Raj Pawar 52, 7. Night Fury (8) Bhawani 52, 8. Strides Ahead (3) Roushan 51.5, 9. Bohemian (10) V.Jodha 51 and 10. Smart Choice (2) S.Kamble 50.5.

1. Cracklin’ Rosie, 2. Judicious, 3. Speedo

BOUNTIFUL TREASURE PLATE (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 3-30: 1. Starry Brook (9) Santosh 59.5, 2. Daishonin (5) P.S.Chouhan 59, 3. Sentosa Cove (3) Zervan 56, 4. Samba Warrior (1) Dashrath 54, 5. Merabella (8) C.S.Jodha 53, 6. Sabiq (6) Neeraj 51.5, 7. Zanzibaar (4) J.Chinoy 51.5, 8. Flying Dragon (2) T.S.Jodha 50, 9. Mekong Delta (10) Yash Narredu 50 and 10. Joss (7) Parmar 49.5.

1. Daishonin, 2. Merabella, 3. Mekong Delta

BABURAO SANAS MEMORIAL MILLION POWERED BY SRS GROUP (1,200m), Maiden 3-y-o only, 4-00: 1. Cyclone (10) J.Chinoy 56, 2. Lucas (9) C.S.Jodha 56, 3. Minstrel Heights (11) P.S.Chouhan 56, 4. Safdar (2) Parmar 56, 5. Spiridon (4) T.S.Jodha 56, 6. Thor Of Asgard (6) Yash Narredu 56, 7. Thunder Down Under (5) Suraj Narredu 56, 8. Brabourne (3) Zervan 54.5, 9. Honey Dew (7) Dashrath 54.5, 10. Ice Angel (8) Neeraj 54.5 and 11. Zinfandelle (1) Trevor 54.5.

1. Thor Of Asgard, 2. Cyclone, 3. Brabourne

DR. P.K.SARDESHMUKH MAHARAJ TROPHY DIV.I (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4-30: 1. Dancing Prince (6) Jaykumar 60.5, 2. Red Bug (5) Merchant 60, 3. Star One (9) Vishal 59.5, 4. Anvill Star (7) Bhawani 58.5, 5. Glorious Angel (2) Yash Narredu 58, 6. Pablito (10) Parmar 57, 7. Orla (1) Kuldeep 56.5, 8. Carralisa (withdrawn), 9. Sochi (4) Parbat 54, 10. Furiosa (3) G.Amit 52.5 and 11. Highland Princess (8) Mosin 52.5.

1. Star One, 2. Pablito, 3. Glorious Angel

NANA RAGHUNATH TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5-00: 1. Stormy Princess (1) Kuldeep 60.5, 2. Barringo (10) Nazil 60, 3. My Freedom (5) Yash Narredu 59.5, 4. Bullion Express (8) Raghuveer 59, 5. Fortuna (9) Santosh 57, 6. Ricochet (7) Daman 56, 7. Quatro (2) Jaykumar 55.5, 8. Centaurus (16) Neeraj 54.5, 9. Replica (3) Kavraj 54.5, 10. Blavatsky (4) Merchant 54, 11. Magic Vision (6) C.S.Jodha 53.5, 12. Midnight Run (11) Parmar 53.5, 13. Care Free (15) Ajnkya 52.5, 14. Red Fort (13) Parbat 52.5, 15. There She Goes (12) C.Umesh 52.5 and 16. Fast Future (14) Bhawani 50.

1. My Freedom, 2. Midnight Run, 3. Centaurus

Day’s best: Bullrun

Double: Daishonin — Star One

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7. Treble: 5, 6 & 7. Tanala: All races. Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.