Starlet, who has been well prepared, is expected to score in the H.H.Sri Krishnaraja Wadiyar Memorial Trophy (1,400m), the feature event of the races to be held here on Tuesday (Sept. 6) (The races were postponed from Sept. 2).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

JAN-E-JAN PLATE (1,100m), rated 00 to 25, 2-30 pm: 1. Always Resolute (8) Gautam Raj 61.5, 2. Flaming Spear (5) S. Manohar 61, 3. Ocean Magic (6) M.L. Bhosle 61, 4. Oro Plata (1) Srinath 61, 5. Friends Forever (9) Ajeet Kumar 59, 6. Roland (3) Rajesh Kumar 56.5, 7. Time To Time (2) Shivnath Paswan 55, 8. Aglaia (7) A. Ramu 52 and 9. Ophira (4) S.G. Prasad 51.5.

1. Oro Plata, 2. Friends Forever, 3. Aglaia

LT.COL.D.K.MISTRY MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 00 to 25, 3-00: 1. Iroko (10) Ajay Kumar 62.5, 2. Ocean Park (1) P. Trevor 61.5, 3. Perfect Prince (11) Chetan Kalay 61.5, 4. Kings Kid (3) Jagadeesh 61, 5. Here’s Abbey (5) Srinath 60, 6. Pure Esteem (12) P.P. Dhebe 59, 7. Active Grey (7) Kiran Rai 58.5, 8. Extremelydangerous (8) S. John 57.5, 9. Always On Top (2) Akash Agarwal 57, 10. Subhagya (4) R. Marshall 56.5, 11. Elegant Star (9) T.S. Jodha 55 and 12. Thalassa (6) A. Ramu 52.5.

1. Extremelydangerous, 2. Pure Esteem, 3. Ocean Park

R.R.KOMANDUR MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Dare The Don (1) Santosh Kumar 60, 2. Majestic Queen (7) Ajeet Kumar 60, 3. Lads Ability (4) Shivnath Paswan 59.5, 4. Madame Bovary (2) Srinath 59.5, 5. Sea Lagoon (9) S. John 59, 6. All In (6) Adarsh 58.5, 7. Hidden Soldier (5) Rajesh Kumar 58.5, 8. Bestow (8) M. Prabhakaran 57.5 and 9. Calico Jack (3) Chetan Kalay 57.5.

1. Madame Bovary, 2. Calico Jack, 3. Sea Lagoon

SAFI DARASHAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 4-00: 1. New Crown (7) Suraj Narredu 61, 2. Phelps (10) Md. Mushraf 61, 3. Oceanic Storm (9) R. Marshall 60, 4. Light Of Magic (6) P.S. Chouhan 59, 5. New Emperor (1) Raghu K 57, 6. Mandarin (2) Sahanawaz 56.5, 7. Seven Of Hearts (8) P.P. Dhebe 56.5, 8. Emperor Cruise (5) S. John 54.5, 9. Bandito (3) Rajesh Kumar 54, 10. Arrete (11) Kiran Rai 53.5, 11. Grand Success (12) S. Waseemuddin 53.5 and 12. Frenemee (4) Ajeet Kumar 50.5.

1. New Crown, 2. Light Of Magic, 3. Seven Of Hearts

H.H.SRI KRISHNARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Bold Command (9) P.S. Chouhan 60, 2. Shivalik Star (1) P.P. Dhebe 59.5, 3. Acclaimed (8) P. Trevor 58.5, 4. Coldstream (3) S. John 57, 5. Daylite (7) K.G. Steyn 56, 6. Montenegro (5) Jagadeesh 56, 7. Murcilago (4) Nitin Singh 56, 8. Starlet (2) T.S. Jodha 55.5 and 9. Sofast (6) Suraj Narredu 54.5.

1. Starlet, 2. Bold Command, 3. Acclaimed

R.R.KOMANDUR MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Shining Magic (8) S. John 60, 2. Top Striker (7) A. Imran Khan 60, 3. Dreamliner (4) Md. Imran Ashraf 59.5, 4. Millrose (9) Antony Raj 59.5, 5. Zagato (3) Rajesh Kumar 59.5, 6. Saigar (5) M. Abhilash 58.5, 7. Afore (1) Selvaraj 58, 8. Savannah Sound (6) M. Bhaskar 56.5, 9. Queen (2) J. Paswan 55 and 10. All Thats Nice (10) Chetan Kalay 54.

1. Top Striker, 2. Shining Magic, 3. Millrose

STAR WAVE PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Haloween’s Way (9) Ajay Kumar 61.5, 2. Tachyon (6) Gautam Raj 61.5, 3. Happy Victory (2) R. Ravi 61, 4. Grace And Glory (8) Nitin Singh 60.5, 5. Al Dorado (4) Akash Agarwal 60, 6. Ephialties (11) Kiran Rai 60, 7. Amazing (10) Jagadeesh 59, 8. Drops Of Jupiter (7) Srinath 58.5, 9. Ice Brown (3) S. John 57, 10. Little Brown Jug (1) L. Prashant 56, 11. Catwalk Queen (5) Md. Imran Ashraf 54.5 and 12. Order Order (12) R. Marshall 53.5.

1. Haloween’s Way, 2. Ice Brown, 3. Ephialties

Day’s best: Top Striker

Double: New Crown - Starlet

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.