Sir Majestic, who has been well tuned, is expected to score in the Urs Kar Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Thursday (Oct. 6).

False rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

CHIRAPUNJI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 1-30 pm: 1. Musical Treasure (11) Mallikarjun 61.5, 2. On Her Own (10) A. Baandal 58.5, 3. Rock N Rolla (9) Raja Rao 58.5, 4. Veda (12) Adarsh 58, 5. Churchill (5) Rajesh Kumar 57, 6. High Profile (7) A. Imran Khan 56.5, 7. Delta Delight (1) S. Waseemuddin 56, 8. Vito (4) Praveen Shinde 55.5, 9. Neron (2) Kiran Rai 54.5, 10. Noble Princess (8) Ashok Kumar 54.5, 11. Shoot Out (6) P. Trevor 53.5 and 12. Waiting For Glory (3) P.P. Dhebe 51.

1. Shoot Out, 2. Neron, 3. High Profile

CHIRAPUNJI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 2-00: 1. King Smile (1) S. John 62.5, 2. Kudla Punch (8) Ramesh Kumar 62.5, 3. Oro Brilliante (2) Imran Ashraf 62, 4. Always Resolute (11) T.S. Jodha 60.5, 5. Amazing Khodal (5) S. Manohar 60.5, 6. Goddess Of Love (12) M. Ravi 60.5, 7. Golden Friend (10) P.S. Chouhan 60.5, 8. Active Grey (9) Kiran Rai 59, 9. Mckenzie (3) Srinath 59, 10. Richie Rich (7) P.P. Dhebe 59, 11. Sudha (6) Adarsh 59 and 12. For Your Eyes Only (4) Rajesh Kumar 58.5.

1. Golden Friend, 2. King Smile, 3. Mckenzie

LALITHAMAHAL PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2-30: 1. Mr Carpe (7) P.P. Dhebe 62, 2. Amazing Connection (2) Srinath 61, 3. Skyjet (1) S. Waseemuddin 60.5, 4. Bold Police (8) S.G. Prasad 59, 5. Tulip (3) Madhu Babu 56.5, 6. Dreamliner (4) Imran Ashraf 54.5, 7. Miss International (9) Nitin Singh 54.5, 8. Carbonado (5) A. Baandal 53.5 and 9. Classic King (6) J. Paswan 52.5.

1. Mr Carpe, 2. Amazing Connection, 3. Miss International

FLEET INDIAN PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Find (3) S. John 56, 2. Happy Dancing (9) Mallikarjun 56, 3. High Voltage (5) Adarsh 56, 4. Perfect Prince (7) B. Harish 56, 5. Tax Free (4) Janardhan P 56, 6. Cape Cross (6) Suraj Narredu 54.5, 7. Carinosa (8) Arshad Alam 54.5, 8. Day Flower (12) Indrajeet Singh 54.5, 9. Eye Of The Needle (11) Ajay Kumar 54.5, 10. Harley Quinn (1) Kiran Rai 54.5, 11. Mahogany (10) P. Trevor 54.5 and 12. Nenitara (2) Rajesh Kumar 54.5.

1. Cape Cross, 2. Mahogany, 3. Carinosa

W.T.CRAIG-JONES MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Calico Jack (4) S. John 62.5, 2. Eragon (8) Indrajeet Singh 61, 3. Demanding Format (10) Santosh Kumar 59.5, 4. Script Writer (11) Ajay Kumar 59, 5. Hidden Soldier (3) Rajesh Kumar 58.5, 6. Duke Of Clarence (5) P. Trevor 54, 7. Malkia (9) Kiran Rai 54, 8. Shan Ben Aari (6) Arshad Alam 54, 9. Color Me (2) Shivnath Paswan 53.5, 10. Excelonce (7) M. Bhaskar 53.5, 11. Arrive (1) Ramesh Kumar 53 and 12. Golden Bow (12) P.P. Dhebe 50.

1. Shan Ben Aari, 2. Golden Bow, 3. Duke Of Clarence

URS KAR TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-00: 1. Topspot (6) B. Harish 60.5, 2. Sir Majestic (1) Suraj Narredu 59, 3. Grand Success (4) S. John 58.5, 4. New Emperor (3) Janardhan P 57, 5. King Julien (11) Srinath 56, 6. Class Above (8) Arshad Alam 54.5, 7. Good Fortune (10) P.P. Dhebe 54.5, 8. Arizona Sun (12) Imran Ashraf 53.5, 9. Saladin (9) Indrajeet Singh 53, 10. Top Striker (7) P. Trevor 53, 11. Siddhani (5) Vijay Kumar 52.5 and 12. Bandito (2) Rajesh Kumar 52.

1. Sir Majestic, 2. King Julien, 3. Topspot

ONE LIFE TO LOVE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-30: 1. Greyconnection (7) Kiran Rai 60, 2. Asian Star (6) A. Baandal 58.5, 3. Elegant Star (4) T.S. Jodha 58, 4. Anemos (1) Arshad Alam 57.5, 5. Bengaluru Princess (12) Rayan Ahmed 57.5, 6. El Matador (2) M. Ravi 57.5, 7. Shivalik Girl (10) Janardhan P 57.5, 8. Air Dancer (5) Rajesh Kumar 57, 9. Break On Thru (3) S. Manohar 56.5, 10. Kiraathaka (8) Ashok Kumar 56, 11. Leptis Magna (9) P. Trevor 55.5 and 12. What A Nice Man (11) B. Nayak 55.5.

1. Leptis Magna, 2. Shivalik Girl, 3. El Matador

ONE LIFE TO LOVE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Emperador (12) Srinath 62.5, 2. Archimedes (10) Gautam Raj 60, 3. Artorius (9) Raja Rao 59.5 4. Rustic Sunrise (3) L. Prashant 58.5, 5. Sang Royal (6) S. John 58.5, 6. Ephialties (7) Kiran Rai 58, 7. Helios (2) K. Raghu 58, 8. Secret Prayer (1) Rajesh Kumar 57.5, 9. Opening Act (11) P. Trevor 56.5, 10. Young Gallant (4) Shivnath Paswan 54.5, 11. Florencia (8) Rayan Ahmed 54 and 12. Now U Know (5) T.S. Jodha 52.

1. Emperador, 2. Opening Act, 3. Sang Royal

Day’s best: Cape Cross

Double: Sir Majestic - Emperador

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 3, 4 and 5; (iii): 6, 7 and 8.