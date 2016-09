The three-year-old filly Silken Eyes, who maintains her winning form, may score an encore in the September Handicap, the feature event of Saturday’s (September 3) races here.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. ESTERELLI PLATE (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.15 p.m.: 1. Zadora (5) Jaykumar 60.5, 2. El Wonder (4) Raghuveer 60, 3. Spear Of Trium (7) Zeeshan 58.5, 4. Indus Prince (2) Santosh 58, 5. Mt Tianmen (3) Parbat 55, 6. Millenium Falcon (8) Vishal 54.5, 7. Locarno (6) S.Amit 53 and 8. Padmakosa (1) C.S.Jodha 49.

1. Indus Prince, 2. Zadora, 3. Locarno

2. HIGHLAND RULE TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward – 2.45: 1. Ageless (4) Suraj Narredu 59, 2. Staristocrat (1) Yash Narredu 58.5, 3. Papakura (2) T.S.Jodha 57.5 and 4. Few Dollars More (3) Trevor 52.

1. Staristocrat, 2. Ageless

3. J.E.HUGHES TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86 – 3.15: 1. Merchantofvenice (2) Joseph 59, 2. Nature Boy (6) S.Amit 50.5, 3. An Jolie (1) Yash Narredu 50, 4. Via Amoris (3) Neeraj 50, 5. Dramarama (5) C.S.Jodha 49.5 and 6. Valentino (4) Zeeshan 49.

1. An Jolie, 2. Dramarama

4. SEPTEMBER HANDICAP (1,600m), 3/y/o only rated 20 to 46 – 3.45: 1. Silken Eyes (6) Yash Narredu 60.5, 2. Kodiac Queen (3) Daman 58, 3. General’s Song (7) C.Umesh 53, 4. Frosty (2) Trevor 52.5, 5. Sir Desmond (1) Neeraj 52.5, 6. Reds Revenge (5) Merchant 52 and 7. Sussex Pride (4) S.Kamble 51.

1. Silken Eyes, 2. Frosty

5. K.RAGHUNATH PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 4.15: 1. Cavalia (7) Dashrath 60, 2. Night Of Stars (8) Kavraj 58, 3. She’s An Ace (12) F.Irani 56, 4. Divine Solitaire (2) Shelar 55.5, 5. Jester (6) J.Chinoy 53, 6. Simon Says (10) Parmar 53, 7. Flashing Honour (4) Bhawani 52.5, 8. Fury (1) Yash Narredu 52.5, 9. Jeena (9) Neeraj 52.5, 10. Hot Pepper (5) T.S.Jodha 52, 11. Rainbow Dash (11) Trevor 51.5 and 12. Golden Eclipse (3) S.Kamble 50.5.

1. Rainbow Dash, 2. Fury, 3. Night Of Stars

6. RADIO ONE RUN (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 – 4.45: 1. Zahrazan (12) Vishal 59, 2. Be Cautious (9) Jaykumar 58.5, 3. Jimbo (10) Nazil 57, 4. Romantic Lass (8) C.S.Jodha 57, 5. Wings Of Glory (2) Daman 57, 6. Champagne (5) Yash Narredu 56.5, 7. Hirohama (4) Ajinkya 56.5, 8. Serenita (6) Trevor 56, 9. Phoenix Knight (1) Zervan 54.5, 10. Wind Craft (3) K.Kadam 54.5, 11. Altus (11) S.Amit 53 and 12. Victorio (7) Raghuveer 52.5.

1. Serenita, 2. Champagne, 3. Be Cautious

7. ORIENT DANCE PLATE (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26 – 5.15: 1. Raascalla (13) C.Umesh 61, 2. Zabrok (2) Vishal 61, 3. Royal Classic (8) Daman 60.5, 4. Rajasthan Royalty (5) Parbat 59, 5. Jibuti (1) J.Chinoy 58.5, 6. Star Highness (11) S.Kamble 58.5, 7. Winning Girl (10) Parmar 58.5, 8. Avakraz (12) Neeraj 57.5, 9. Allegiance (6) Bhawani 56.5, 10. Sansa (9) Jaykumar 56.5, 11. Flying Elephant (4) Shelar 54.5, 12. Super Bolt (7) S.Amit 54.5, 13. Royal Éclair (14) T.S.Jodha 53 and 14. Terrific (3) Ajinkya 50.

1. Zabrok, 2. Royal Classic, 3. Winning Girl

Day’s best: Silken Eyes

Double: Rainbow Dash–Serenita

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7

Treble: 5, 6 & 7

Tanala: All races

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.