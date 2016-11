Sea Fairey runs with a good chance in the Chief Justice Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Sunday (Nov. 13).

1. VEGAVATHI PLATE (1,600m), maiden 3-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 1-45 p.m.: 1. Ashwa Ashoka (3) P. Gaddam 60, 2. Nautanki (1) Suraj Narredu 59.5, 3. Monte Rosa (5) A.A. Vikrant 58.5, 4. Al Sadr (6) B.R. Kumar 56.5, 5. Magical Skill (2) B. Dileep 56.5, 6. Darakhshan Setarah (7) Akshay Kumar 54 and 7. Green Memories (4) Aneel 54.

1. Nautanki, 2. Monte Rosa, 3. Magical Skill

2. NAGARJUNA SAGAR PLATE (1,100m), (Cat. II), maiden 2-y-o only (Terms), 2-15: 1. Chase Your Dreams (2) Deep Shanker 55, 2. Jumeira Express (6) Kuldeep Singh 55, 3. Divine Silver (4) G. Naresh 53.5, 4. Roma Rio (5) S. Sreekant 53.5, 5. Sharp Eye (3) P.S. Chouhan 53.5 and 6. Sweet Pistol (1) K. Sai Kiran 53.5.

1. Sharp Eye, 2. Chase Your Dreams

3. ARDENT KNIGHT PLATE (Div. I), (1,100m), 3-y-o & over, rated 26 to 50 (whips are not permitted in this race), 2-50: 1. Patron Saint (3) Koushik 61, 2. Cash Landing (2) Rafique Sk. 59.5, 3. Chinese Thought (5) A.A. Vikrant 59, 4. King David (7) Suraj Narredu 58, 5. Amazing Venus (4) B.R. Kumar 57, 6. Born To Do It (6) Md. Ismail 56.5, 7. Sher Afgan (9) Ajeeth Kumar 52, 8. Old Faithful (10) K. Sai Kiran 51.5 and 10. Anne Of Cleves (1) S.S. Tanwar 50.

1. King David, 2. Patron Saint, 3. Cash Landing

4. SRINIVASA SADAGOPA SHARMA MEMORIAL CUP (1,200m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 3-20: 1. Aware (10) Koushik 60, 2. Romantic Fire (3) G. Naresh 59.5, 3. Buckshee (2) N. Rawal 56, 4. Trustful (9) Aneel 55, 5. Field Commander (5) Ajit Singh 54.5, 6. Roma Rouge (7) Ajeeth Kumar 53.5, 7. Globetrotter (1) A.K. Pawar 52.5, 8. Save The Nation (8) Rafique Sk. 52.5, 9. Star Player (6) Md. Sameeruddin 52.5 and 10. Ice Cave (4) N.S. Rathore 50.5.

1. Ice Cave, 2. Roma Rouge, 3. Aware

5. ELUSIVE HERO PLATE (1,100m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 3-50: 1. Camborne (4) A.A. Vikrant 60, 2. Symbol Of Pride (5) Rafique Sk. 58.5, 3. Midnight In Paris (2) N. Rawal 58, 4. Oathofyourdaughter (10) G. Naresh 58, 5. Vijays Triumph (6) A. Joshi 57, 6. Junior (7) B. Dileep 55.5, 7. Kohinoor Grace (1) Kunal Bunde 55, 8. Bouquet (9) Akshay Kumar 54.5, 9. Dancing Farha (8) A.S. Pawar 54.5, 10. True Pearl (3) K. Sai Kiran 54.5 and 11. Fair And Squre (11) N.S. Rathore 54.

1. Symbol Of Pride, 2. Dancing Farha, 3. Bouquet

6. CHIEF JUSTICE TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, rated 86 & above, (Cat. I), 4-25: 1. Vijays Joy (7) Rafique Sk. 64.5, 2. Vijay Vidhata (5) Kuldeep Singh 63.5, 3. Gaarswood (3) Koushik 61.5, 4. Happy Guy (1) P.S. Chouhan 54.5, 5. Sea Fairey (8) Suraj Narredu 53, 6. Commanding Boy (4) Sai Kumar 52, 7. Greek Star (2) Kunal Bunde 50 and 8. Vallee Secrete (6) Akshay Kumar 50.

1. Sea Fairey, 2. Vijays Joy, 3. Vijay Vidhata

7. ARDENT KNIGHT PLATE (Div. II), (1,100m), 3-y-o & over, rated 26 to 50 (whips are not permitted in this race), (Cat. III),5-00: 1. Bharat Queen (2) B.R. Kumar 60, 2. Seven Colours (8) Ajeeth Kumar 60, 3. Poll Promise (5) C.P. Bopanna 59.5, 4. Manoveg (7) Rafique Sk. 58.5, 5. Good Image (4) Koushik 57.5, 6. Magnum (6) Kuldeep Singh 56.5, 7. Nelly (3) Md. Ismail 54, 8. Bouncer (10) Kunal Bunde 52, 9. Golden Joy (9) G. Naresh 51 and 10. Supurinto (1) Akshay Kumar 50.5.

1. Bharat Queen, 2. Seven Colours, 3. Magnum

Day’s best: King David

Double: Nautanki - Bharat Queen

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7; Tla: all races.