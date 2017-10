Raees well tuned to win feature

more-in

Trainer Imtiaz Sait’s ward Raees, who is in good shape, should win the Suresh Mahindra Trophy (3,200m) the longest race of the country, the main event of Saturday’s (Oct. 14) races.

Rails will be announced one hour before the start of the first race. An amount of ₹10,00,000 will be added to the Super Jackpot Pool.

1. N.K. PUDUMJEE TROPHY (1,600m), Maiden, 3-y-o only, 1.30 p.m: 1. Bourbon Legend (5) J. Chinoy 56, 2. Gold Bond (2) Srinath 56, 3. Grand Accord (6) P.S. Chouhan 56, 4. Maserati (4) Suraj 56, 5. Yellowstone (1) A. Imran Khan 56 and 6. Lady Almeda (3) Yash 54.5.

1. GRAND ACCORD, 2. YELLOWSTONE

2. JEREMIAH PLATE DIV. II (1,600m), Cl. V, rated 1 to 26, 2.00: 1. Magical Script (7) Dashrath 59.5, 2. The Other Song (5) Bhawani 57, 3. Hunayn (6) J. Chinoy 56.5, 4. Sheer Belief (4) Nikhil 56, 5. Silver Edge (8) S.J. Sunil 55, 6. Ettihaad (9) Mosin 54.5, 7. Paradise (3) Kuldeep 54, 8. Windhoek (1) Parmar 53, 9. Sir Song (11) Amit 52.5, 10. Wizard Of Odds (10) Merchant 50.5 and 11. Star Ace (2) Neeraj 50.

1. SIR SONG, 2. THE OTHER SONG, 3. SILVER EDGE

3. ROEDL & PARTNER TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.30: 1. Multiglory (4) Ajinkya 61, 2. Frosty (5) A. Imran Khan 56.5, 3. Highland Breeze (3) C.S. Jodha 56, 4. Vulcan (2) Nirmal 55.5, 5. In My Dream (6) Neeraj 49.5 and 6. Simon Says (1) Dashrath 49.

1. IN MY DREAM, 2. FROSTY

4. F.A. & K.A. IRANI TROPHY DIV. II (1,200m), Cl. III , rated 40 to 66, 3.00: 1. Zambian (5) Jaykumar 59, 2. Miss Moneypenny (4) Vishal 58.5, 3. Juggernaut (2) Dashrath 57.5, 4. Franz Ferdinand (3) Parmar 57, 5. Jarama (7) Amit 57, 6. Quixotic (1) Ayyar 57, 7. Merabella (10) Prasad 55.5, 8. Fabio (8) S.J. Sunil 54, 9. Anniversary Girl (6) J. Chinoy 53 and 10. Safdar (9) C.S. Jodha 53.

1. FRANZ FERDINAND, 2. MISS MONEYPENNY, 3. SAFDAR

5. JEREMIAH PLATE DIV. I (1,600m), Cl. V, rated 1 to 26, 3.30: 1. Azeeza (3) Bhawani 60.5, 2. Huzzah’s Grace (2) Srinath 60.5, 3. Magic Dust (4) Amit 60.5, 4. Abbeyroad (1) C.S. Jodha 59.5, 5. Dusky Siren (8) T.S. Jodha 59, 6. Panatela (6) Parmar 59, 7. What A Nice Girl (7) Vishal 59, 8. Jeena (5) A. Imran Khan 58.5, 9. Macgyver (10) S. Sunil 58.5, 10. Fencing (11) Nirmal 58 and 11. Eternal Dancer (9) Neeraj 54.5.

1. HUZZAH’S GRACE, 2. AZEEZA, 3. JEENA

6. F.A. & K.A. IRANI TROPHY DIV. I (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.00: 1. Sky Mine (2) Santosh 60, 2. Arakawah (4) Vishal 59.5, 3. The Civilian (5) T.S. Jodha 58.5, 4. An Jolie (1) P.S. Chouhan 58, 5. Hedwig (6) Trevor 57, 6. My Blessings (4) Amit 57, 7. Magnum Opus (10) Kuldeep 55, 8. Motherland (8) S.J. Sunil 55, 9. Maduro (11) Parmar 54.5, 10. Hirohama (9) Prasad 53.5 and 11. Excellent Gold (7) Dashrath 51.5.

1. HEDWIG, 2. ARAKAWAH, 3. EXCELLENT GOLD

7. ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA TROPHY (1,200m), Cl. V, rated 1 to 26, no whips, 4.30: 1. Isinit (6) Ayyar 61.5, 2. Angels Harmony (20) Vishal 60.5, 3. Glorious Thunder (13) Trevor 60.5, 4. Jack Dan (15) P.S. Chouhan 60.5, 5. Mocassin (1) Parbat 60.5, 6. Arvan (12) Roushan 58.5, 7. Asahi (18) S.J. Sunil 58.5, 8. Art O War (11) J. Chinoy 57.5, 9. Country’s Empress (3) Raj Pawar 57.5, 10. Eagle Spirit (10) T.S. Jodha 57.5, 11. Goldsmith (7) Nazil 57.5, 12. Padmakosa (19) Bhawani 57, 13. Replica (9) Shubham 56, 14. Royce (14) Joseph 56, 15. Alfonso (17) Raghuveer 55.5, 16. Milwalkee (4) Ajinkya 55, 17. Tall Story (5) Kuldeep 54.5, 18. Arc Of Passion (16) Merchant 54, 19. Rising Concert (8) Nikhil 51.5 and 20. Black Jaguar (2) Zeeshan 50.

1. ISINIT, 2. GLORIOUS THUNDER, 3. COUNTRY’S EMPRESS.

8. GERMANY UNITY DAY TROPHY (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.00: 1. Lincoln (12) Zeeshan 62, 2. Art Deco (8) Sandeep 60.5, 3. Ascension (7) Ajinkya 59, 4. Touch Me Not (10) J. Chinoy 59, 5. Zoom Zoom (1) Joseph 59, 6. Superstar Supreme (6) Yash 58, 7. Gold Field (11) Amit 57.5, 8. Lord Commander (3) Santosh 57.5, 9. Aizel (4) Merchant 52.5, 10. Furiosa (13) Bhawani 52.5, 11. Financier (2) P.S. Chouhan 52, 12. Dolphin (5) Roushan 51 and 13. Royal Ace (9) Prasad 51.

1. LINCOLN, 2. TOUCH ME NOT, 3. ASCENSION

9. SURESH MAHINDRA TROPHY (3,200m), Cl. I, rated 80 and upward, 5.30: 1. Raees (1) C.S. Jodha 59, 2. Square Moon (2) Amit 53.5, 3. Star Of Harmony (3) P.S. Chouhan 53 and 4. Al Shamsheer (4) Parmar 50.

1. RAEES.

Day’s best: LINCOLN.

Double: GRAND ACCORD — FRANZ FERDINAND

Jackpot: (i) 2, 3, 4, 5 & 6; (ii) 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7; (ii) 6, 7 & 8; (iii) 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.