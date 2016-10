The bottom-weighted Severus may score over his rivals in the Suresh Mahindra Trophy, the feature event of Saturday’s (October 15) races.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. CROWNE PLAZA PUNE TROPHY, DIV.II (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 2.00 p.m.: 1. Dancing Lord (8) S.Amit 59, 2. Bounty Queen (3) Kavraj 57, 3. Celestial Light (6) J.Chinoy 57, 4. Erdemir (14) Srinath 55.5, 5. Quatro (12) Jaykumar 55.5, 6. Rainbow Dash (1) Trevor 55.5, 7. Show Biz (2) Zameer 55.5, 8. Country Music (10) Zervan 54, 9. Forest Fire (4) Bhawani 54, 10. Magic Vision (7) C.S.Jodha 52.5, 11. Wonder Story (11) K.Kadam 52.5, 12. Mythical Sunrise (13) Sandesh 52, 13. Royal Éclair (5) T.S.Jodha 52 and 14. Divine Spark (9) A.Gaikwad 50.5.

1. Rainbow Dash, 2. Mythical Sunrise, 3. Erdemir

2. LUFTHANSA SENATOR TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86 – 2.30: 1. The Ministerian (4) Bhawani 60.5, 2. Bullrun (1) Dashrath 59, 3. Magnificence (3) Neeraj 59, 4. Fortune Favours (5) S.J.Sunil 57.5 and 5. Jordana (2) J.Chinoy 49.

1. Bullrun, 2. Magnificence

3. N.K.PUDUMJEE TROPHY (1,600m), maiden 3-y-o only – 3.00: 1. Brazos (3) J.Chinoy 56, 2.Frivolous (8) Sandesh 56, 3. Othelo (1) C.Umesh 56, 4. Pacific Dunes (6) Santosh 56, 5. Sir Desmond (7) Ajinkya 56, 6. Jubliant (2) Parmar 54.5, 7. Mount Whitney (5) K.Kadam 54.5 and 8. Mrs Patmore (4) Trevor 54.5.

1. Frivolous, 2. Mrs Patmore, 3. Jubilant

4. ROEDL & PARTNER TROPHY (1,200m), Cl. V, rated 1 to 26 – 3.30: 1. Espresso (2) Santosh 59, 2. Moving Star (4) Zeeshan 59, 3. Amicus Curiae (3) G.Amit 58, 4. Country’s Empress (15) Daman 58, 5. Samurai (6) Jaykumar 57.5, 6. Star Scholar (12) Vishal 57, 7. Las Salinas (11) Zameer 55.5, 8. Silver Edge (16) A.Gaikwad 55, 9. Majestic Honey (9) C.S.Jodha 54.5, 10. Shape The Scape (1) S.Amit 54.5, 11. Devoted (13) Shelar 53.5, 12. Gold Streak (8) Nazil 52.5, 13. Oscillation (10) Joseph 52.5, 14. War Princess (5) Parbat 52.5, 15. High Winds (14) C.Umesh 51 and 16. Admission (7) Nadeem 49.

1. Shape The Scape, 2. Samurai, 3. Moving Star

5. CROWNE PLAZA PUNE TROPHY, DIV.I (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 – 4.00: 1. Lord Arazan (1) Ajinkya 60.5, 2. Alien (10) Nazil 59, 3. Adeline (13) Trevor 58.5, 4. Anvill Star (8) Srinath 58.5, 5. Kodiac Queen (2) Kavraj 58.5, 6. Shaoqing (5) Sandesh 58.5, 7. Sporting Spirit (3) C.S.Jodha 58, 8. Travieso (14) Neeraj 58, 9. Bulldozer (12) S.Sunil 57.5, 10. Glorious Eyes (4) Dashrath 57.5, 11. Zabrok (9) J.Chinoy 56, 12. Apsaras (6) C.Umesh 55.5, 13. Hunting Pleasure (11) A.Gaikwad 55.5 and 14. Simon Says (7) Parmar 55.5.

1. Shaoqing, 2. Lord Arazan, 3. Travieso

6. F.A. & K.A.IRANI TROPHY (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66 – 4.30: 1. Final Encounter (7) Ajinkya 61, 2. Vision Of Romance (4) Shubham 61, 3. Squash (2) S.Amit 60, 4. Zambian (5) J.Chinoy 59, 5. Alishas Pet (9) A.Gaikwad 58.5, 6. Benezeer (10) C.S.Jodha 58, 7. Shania (6) Daman 58, 8. Champagne (12) Sandesh 56, 9. Cannonball Run (8) Dashrath 55, 10. Wings Of Glory (11) Akshay 55, 11. Sparkling Eyes (1) Trevor 54 and 12. Desert Rage (3) Kuldeep 53.5.

1. Champagne, 2. Sparkling Eyes, 3. Squash

7. JAMSHED DALAL TROPHY (1,600m), Cl. V, rated 1 to 26 – 5.00: 1. Glorious Hymn (4) Trevor 59, 2. Aeolus Maximus (6) Bhawani 58.5, 3. Divine Hope (7) Daman 58.5, 4. Coley (1) Ajinkya 57.5, 5. Madeira (15) C.S.Jodha 57, 6. Hurricane Storm (16) Raghuveer 56, 7. Tennessee (11) S.J.Sunil 56, 8. Sansa (5) Jaykumar 55.5, 9. Avakraz (2) K.Kadam 55, 10. Coat Of Arms (13) G.Amit 55, 11. Star Highness (9) A.Gaikwad 55, 12. Whitesox (10) Kavraj 54.5, 13. Targetmaster (14) Mosin 53.5, 14. Argyle Pink (17) Parmar 53, 15. Sir Song (8) S.Amit 53, 16. Mannequin (3) Parbat 51.5 and 17. Secret Flame (12) Dashrath 51.

1. Glorious Hymn, 2. Aeolus Maximus, 3. Tennessee

8. SURESH MAHINDRA TROPHY (3,200m) Cl. I, rated 80 and upward – 5.30: 1. Jigsaw (2) Ajinkya 62, 2. Rodeo (3) C.S.Jodha 58, 3. Severus (1) Sandesh 49 and 4. Square Moon (4) Dashrath 49.

Severus

Day’s best: Rainbow Dash

Double: Shaoqing — Champagne

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble (i): 4, 5 & 6; (ii): 5, 6 & 7.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.