Auriga, who has been well prepared, is expected to score in the Maharaja’s Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Monday (Sept. 19). (The races were originally scheduled for Sept. 16).

False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

The carried over amount of Rs. 1,34,298 will be added to the combined Jackpot Pool.

NAGALAND PLATE (1,100m), rated 00 to 25, 1-30 pm: 1. Anfield (10) Rayan Ahmed 62.5, 2. Noble Flaire (3) R. Girish 62.5, 3. Brown Fairy (1) Mallikarjun 62, 4. Country’s Tigress (2) J. Paswan 62, 5. Eye Of The Needle (6) Ajay Kumar 61, 6. Above And Beyond (4) Ashok Kumar 59, 7. Selfie (7) Kiran Rai 57.5, 8. Slightly Blonde (5) Darshan 57, 9. Churchill (9) Rajesh Kumar 56 and 10. Karod Pati (8) P.P. Dhebe 51.5.

1. Anfield, 2. Karod Pati, 3. Above And Beyond

AUNTY PIP PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Secret Prayer (2) Kiran Rai 60, 2. Hot Star (12) T.M. Prashanth 58.5, 3. Happy Hours (1) Arshad Alam 57.5, 4. Croziet (4) S. John 57, 5. Arziki (7) Darshan 56.5, 6. Feet On fire (10) Rayan Ahmed 56.5, 7. Breaking Away (6) A. Ramu 56, 8. Galway Girl (9) R. Marshall 55.5, 9. Shining Bay (11) Jagadeesh 55, 10. Reformer (3) T.S. Jodha 53.5, 11. Friends Forever (8) Ajeet Kumar 53 and 12. Delilah (5) M. Abhilash 52.5.

1. Croziet, 2. Reformer, 3. Secret Prayer

JAYANAGARA PLATE (1,600m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 2-30: 1. Castle King (2) Arshad Alam 60, 2. Oceanic Storm (7) Madhu Babu 59, 3. Reanna (3) S. John 56.5, 4. Port Blair (6) T.S. Jodha 55, 5. Siddhani (5) Imran Ashraf 52.5, 6. Kaguya Himei (1) Nitin Singh 50 and 7. Momotaro (4) Jagadeesh 50.

1. Castle King, 2. Port Blair, 3. Momotaro

SON OF THE LIGHT PLATE (Div. II), (1,100m) rated 20 to 45, 3-00: 1. Anmol Hira (5) Syed Imran 60, 2. Born For Stakes (9) Santosh Kumar 60, 3. Duke Of Norfolk (4) P. Trevor 60, 4. Air Dancer (8) Rajesh Kumar 59, 5. Birchwood (3) P.P. Dhebe 59, 6. Now U Know (1) D. Patel 59, 7. Ireland (2) Kiran Rai 58.5, 8. Arabian Promise (7) Arshad Alam 57.5, 9. Rule Of The World (6) A. Ramu 57.5 and 10. Ocean Magic (-) (-) 56.

1. Duke Of Norfolk, 2. Anmol Hira, 3. Air Dancer

HIMALAYAS TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Tremendous (5) Srinath 60.5, 2. Winged King (8) Md. Mushraf (8) 59.5, 3. Abderus (6) J. Paswan 59, 4. Color Proof (4) P.P. Dhebe 58.5, 5. Gran Turismo (7) Rajesh Kumar 56, 6. As Good As Gold (2) Irvan Singh 53, 7. Top Trainer (3) Shiva Kumar 52 and 8. Color Me (1) Jagadeesh 51.5.

1. Tremendous, 2. Color Me, 3. Color Proof

WWW.RACING PULSE.IN WEBSITE TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-00: 1. Tulip (2) M. Bhaskar 60, 2. She’s Stunning (6) Darshan 59.5, 3. Southern Fantasy (5) P.S. Chouhan 59.5, 4. Lucky Emerald (8) Srinath 58, 5. Miss International (4) Arshad Alam 58, 6. Noble Reward (1) R. Marshall 58, 7. Prize Finder (3) Adarsh 57 and 8. Attractive Bay (7) P.P. Dhebe 53.

1. Southern Fantasy, 2. She’s Stunning, 3. Attractive Bay

MAHARAJA’S CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Bold Command (12) P.S. Chouhan 60, 2. Arrogant Approach (10) S. John 57.5, 3. Ace Bucephalus (3) Irvan Singh 57, 4. Airco (8) Zervan 56, 5. Auriga (11) Srinath 56, 6. Blazing Touch (5) P.P. Dhebe 56, 7. Flash Drive (1) T.S. Jodha 56, 8. Murcilago (6) Arshad Alam 56, 9. Naval Glory (2) Jagadeesh 56, 10. New World (7) S. Lalit 56, 11. Sea Fairey (4) P. Trevor 54.5 and 12. Star Formation (9) R. Marshall 54.5.

1. Auriga, 2. Flash Drive, 3. Bold Command

AUNTY PIP PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-00: 1. Jersey Bride (3) R. Ravi 61, 2. Joey (10) S.G. Prasad 61, 3. Flame’s Fury (2) Kiran Rai 59.5, 4. Good Fruit (5) P.P. Dhebe 59.5, 5. Leon (1) S. Babu 59.5, 6. Temujin (4) P.S. Chouhan 58.5, 7. Better Than Ever (11) A. Ramu 58, 8. Hidden Hero (7) Rayan Ahmed 58, 9. Passion Flora (9) Arshad Alam 58, 10. Prazsky (6) Vivek 58 and 11. Ice Weapon (8) S. Waseemuddin 56.5.

1. Flame’s Fury, 2. Temujin, 3. Passion Flora

SON OF THE LIGHT PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 5-30: 1. Accuracy (2) Mallikarjun 60, 2. Flicka (8) R. Manjunath 60, 3. Golden Bow (3) P.P. Dhebe 60, 4. Ephialties (10) Rajesh Kumar 59, 5. Helios (4) K. Raghu 59, 6. Running Storm (5) Madhu Babu 58.5, 7. Matteo (7) T.S. Jodha 57.5, 8. Able Master (6) Arshad Alam 56.5, 9. Sairani (1) R. Marshall 55.5 and 10. Country’s Courage (9) Nitin Singh 55.

1. Golden Bow, 2. Able Master, 3. Matteo

Day’s best: Golden Bow

Double: Duke Of Norfolk – Southern Fantasy

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.