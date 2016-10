The four-year-old filly Myrtlewood, who is in good shape as evidenced by her track performances, should score over her rivals in the Threptin Fillies & Mare Stakes (Gr.3), the feature event of Sunday’s (Oct.9) races.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. GLASNOST PLATE (DIV.II) (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26 — 1 p.m.: 1. Alfonso (8) Ajinkya 59, 2. Top Wizard (5) T.S.Jodha 58.5, 3. Wildhorn (9) Sandesh 58.5, 4. Winds Of Change (7) V.Jodha 58.5, 5. Laksh (11) Kavraj 58, 6. Masked Bandito (10) Bhawani 58, 7. Tennessee (4) S.J.Sunil 57, 8. Jorden Prince (2) Nadeem 55.5, 9. Super Icon (1) S.Amit 55.5, 10. Leothefiercehorse (6) Neeraj 54.5 and 11. Chivalrous Knight (3) Zeeshan 49.

1. Super Icon, 2. Wildhorn, 3. Leothefiercehorse

2. YANA TROPHY (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66 — 1.30: 1. Jordana (3) Suraj Narredu 59, 2. Arlene (6) Trevor 55, 3. Night Of Stars (2) Kavraj 55, 4. Glorious Opinion (4) S.J.Sunil 54.5, 5. Samba Warrior (7) Zervan 54.5, 6. Arak (5) Sandesh 54 and 7. Magic In The Air (1) Ajinkya 53.5.

1. Arlene, 2. Jordana

3. GLASNOST PLATE (DIV.I) (1,400m), Cl. V, rated 1 to 26 — 2.00: 1. Care Free (7) A.Gaikwad 59, 2. Royal Classic (6) S.Amit 58.5, 3. Coley (11) Ajinkya 58, 4. Desert Cat (8) S.Kamble 58, 5. Star Scholar (4) S.J.Sunil 58, 6. Roman Gold (10) Neeraj 57, 7. Shivalik Skies (3) Sandeep 57, 8. Samurai (2) Vishal 56.5, 9. The Other Song (9) Bhawani 56.5, 10. Coat Of Arms (1) Nazil 56 and 11. Matrioshka (5) Daman 55.5.

1. Coley, 2. Royal Classic, 3. Samurai

4. SUSHIL KUMAR R RUIA TROPHY (DIV.II) (1,000m), maiden, 3-y-o only —2.30: 1. Double Nine (1) Sandesh 56, 2. Flight Of Phoenix (7) Trevor 56, 3. Hunayn (12) Pradeep 56, 4. New England (10) Daman 56, 5. Slam Dunk (3) Hanumant 56, 6. War Declaration (8) D.A.Naik 56, 7. Warlock (5) C.Umesh 56, 8. Arc Of Passion (2) Bhawani 54.5, 9. Prominence (9) S.J.Sunil 54.5, 10. Royal Eyes (4) Neeraj 54.5, 11. Silver River (11) Nazil 54.5 and 12. Triple Threat (6) Akshay 54.5.

1. Flight Of Phoenix, 2. Double Nine, 3. War Declaration

5. THREPTIN FILLIES’ & MARES’ STAKES (Gr.3) (1,800m), Fillies and Mares, 3-y-o & over — 3.00: 1. Myrtlewood (4) Parmar 59, 2. Cameron (5) Trevor 55, 3. Heather (2) C.S.Jodha 54, 4. Chef D’ Oeuvre (1) Neeraj 51 and 5. Melinda (3) Zervan 51.

1. Myrtlewood, 2. Chef D’ Oeuvre

6. KEJRIWAL TROPHY (1,000m), Cl. III, rated 40 to 66 – 3.30: 1. Remember The Time (9) Sameer 59, 2. Zahrazan (14) Vishal 59, 3. Batman (3) F.Irani 58.5, 4. Sunny Sea (5) S.Kamble 58.5, 5. Serenita (13) Trevor 58, 6. Lady Danehill (12) Sandesh 57.5, 7. Romantic Lass (7) Daman 57, 8. Palace Girl (15) Shahrukh 56.5, 9. Abbey (16) Suraj Narredu 55.5, 10. Jimbo (11) Joseph 55.5, 11. Phoenix Knight (4) C.S.Jodha 55, 12. Mind Of Madness (2) Parmar 54.5, 13. Altus (1) S.Amit 53, 14. Minstrel Heights (10) Neeraj 53, 15. Rock In Rio (8) Rahuveer 53 and 16. Bidstone Hill (6) Zeeshan 52.

1. Serenita, 2. Lady Danehill, 3. Mind Of Madness

7. SUSHIL KUMAR R RUIA TROPHY (DIV.I) (1,000m), Maiden, 3-y-o only —4.00: 1. Golden Horde (2) Santosh 56, 2. Great Artist (9) S.Kamble 56, 3. Juliano (11) S.J.Sunil 56, 4. Mastermarksman (8) Bhawani 56, 5. Noble Chieftain (3) Habbu 56, 6. Untitled (6) Hanumant 56, 7. Adams Beginning (12) Kavraj 54.5, 8. Charming (4) Neeraj 54.5, 9. Jolfa (5) Akshay 54.5, 10. Queen Ria (7) Mosin 54.5, 11. She’s All Mine (1) C.S.Jodha 54.5 and 12. Snowy Peaks (10) Suraj Narredu 54.5.

1. Charming, 2. Jolfa, 3. Golden Horde

8. JANARDHAN TROPHY (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Wind Craft (1) Trevor 62, 2. Zadora (12) Nazil 61.5, 3. Sindbaad (9) Rupesh 61, 4. Logano (14) Nadeem 59, 5. Scarlet Of Hope (17) A.Gaikwad 59, 6. Tinogona (15) Ajinkya 58, 7. Bullion Express (8) S.J.Sunil 58, 8. Spear Of Trium (5) Zeeshan 58, 9. Ainra (10) Vishal 57, 10. Monza (6) Daman 57, 11. Cut Diamond (7) S.Kamble 55, 12.Advance To Contact (13) C.Umesh 54.5, 13. Millenium Falcon (11) Bhawani 53.5, 14. Mt Tianmen (4) S.Amit 53.5, 15. Royal Sapphire (16) Zervan 53.5, 16. Asahi (3) Mosin 52.5 and 17. Resilient (2) Raj Pawar 50.

1. Wind Craft, 2. Scarlet Of Hope, 3. Zadora

9. CIRCLE OF BLISS PLATE (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 5.00: 1. Jacknife (5) Sandesh 59, 2. Comic Timing (2) Zervan 57, 3. Dibaba (12) C.S.Jodha 56, 4. On Fleek (8) Suraj Narredu 56, 5. Mathaiyus (6) Parmar 55.5, 6. Nicanora (1) Joseph 55.5, 7. Blavatsky (9) Ajinkya 55, 8. Marvel (15) Vishal 55, 9. Q’ E’ D (14) Neeraj 55, 10. Raees (4) T.S.Jodha 55, 11. Godsent (13) Kavraj 54.5, 12. Pretty Angel (3) Bhawani 54, 13.Rapid Girl (7) S.Amit 54, 14. Danse Debonaire (10) S,Kamble 53.5 and 15. Bay Of Love (11) Nadeem 52.5.

1. Mathaiyus, 2. Comic Timing, 3. On Fleek

Day’s best: Arlene

Double: Serenita — Mathaiyus

Jackpot (i): 3, 4, 5, 6 & 7; (ii): 5, 6, 7, 8 & 9.

Treble (i): 2, 3 & 4; (ii): 6, 7 & 8; (iii): 7, 8 & 9.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.