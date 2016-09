Mighty Swing, who maintains form, may complete a hat-trick in the Karimnagar Plate (1,100m), the main event of the races to be held here on Tuesday (September 20).

1. ROYAL TERN PLATE (Div. I), (1,100m), 3-y-o & over, (whips are not permitted in this race), rated upto 25 (Cat. III), 12.55 p.m.: 1. Carnival Express (4) K. Sai Kiran 60, 2. Halifax (3) Rohit Kumar 60, 3. Nelly (10) Rafique Sk. 60, 4. Cirillo (9) Md. Ismail 59.5, 5. Rosecoloredglasses (7) Koushik 58, 6. Ashwini (2) Kunal Bunde 57.5, 7. Enter Canter (5) Khurshad Alam 56, 8. Hunter’s Pride (6) Md. Sameeruddin 55, 9. Kinnera (1) P. Gaddam 54 and 10. Amazing Weapon (8) Gopal Singh 52.5.

1. Nelly, 2. Ashwini, 3. Cirillo

2. MALVADO PLATE (Div. I), (1,200m), (Cat. II), maiden 3-y-o only (Terms), 1.25: 1. Athletic Approach (8) Sai Kumar 56, 2. Cannon King (3) Kunal Bunde 56, 3. Golden Joy (5) Arshad Alam 56, 4. Own Battle (9) Aneel 56, 5. Seven Colours (2) K. Mukesh Kumar 56, 6. Darakhshan Setarah (11) Akshay Kumar 54.5, 7. Great Glory (7) A. Sandesh 54.5, 8. Mountain Of Light (10) P. S. Chouhan 54.5, 9. Penthesilea (1) G. Naresh 54.5, 10. Princess Of Dreams (4) Deepak Singh 54.5 and 11. War Lady (6) P. Gaddam 54.5.

1. Great Glory, 2. Own Battle, 3. Princess Of Dreams

3. ROYAL TERN PLATE (Div. II), (1,100m), 3-y-o & over (whips are not permitted in this race), rated upto 25 (Cat. III), 1.55: 1. Coral Springs (3) G. Naresh 60, 2. Hard Fought (4) Ajit Singh 60, 3. Touch Of Gold (2) N. Rawal 60, 4. Kohinoor Charm (7) Chary 58.5, 5. Full Of Life (6) P. Gaddam 57.5, 6. Captain General (8) Md. Ismail 57, 7. Golden Choix (9) Gopal Singh 54.5, 8. Jem Star (1) Arshad alam 54 and 9. War Dancer (5) Rohit Kumar 52.5.

1. Full Of Life, 2. Hard Fought, 3. Coral Springs

4. HYDERABAD VETERINARY COLLEGE DIAMOND JUBILEE CUP (1,200m), 4-y-o & over (which have not won more than one race), rated upto 50 (Cat. III), 2-25: 1. Golden Angel (5) G. Naresh 60, 2. Accelerator (-) (-) 59, 3. Vijays Delight (1) P. S. Chouhan 59, 4. Ryuzaki (4) Arshad Alam 57, 5. Bouncer (7) Kunal Bunde 55.5, 6. Picture Perfect (8) Dashrath Singh 55.5, 7. In Command (9) Rafique Sk. 55, 8. Exclusive Monarchy (3) K. Sai Kiran 53, 9. Dorian (2) Md. Sameeruddin 52 and 10. Blaze Of Glory (6) Ajit Singh 51.

1. Vijays Delight, 2. Golden Angel, 3. Ryuzaki

5. KARIMNAGAR PLATE (1,100m), 4-y-o & over, rated upto 75 (Cat. II), 2.55: 1. Mangalyaan (7) P. Gaddam 61, 2. Advocate General (8) P. S. Chouhan 59.5, 3. Camborne (3) Chary 58.5, 4. Mighty Swing (6) N. S. Rathore 55.5, 5. Legacy Machine (10) Akshay Kumar 53.5, 6. Romantic Fire (9) Rafique Sk. 53, 7. Dublin (4) N. Rawal 52, 8. Oh Dear (1) G. Naresh 52, 9. Rocking Heights (2) Kuldeep Singh 52, 10. Symbol Of Pride (11) K. Mukesh Kumar 52, 11. Bouquet (12) Sai Kumar 51 and 12. Naamdhari (5) S. S. Tanwar 50.

1. Mighty Swing, 2. Mangalyaan, 3. Advocate General

6. NIZAM SAGAR CUP (2,200m), 4-y-o & over, rated upto 50 (Cat. III), 3.30: 1. Buckshee (12) Arshad Alam 62.5, 2. Vijay’s Harmony (9) S. S. Tanwar 60.5, 3. Royal Hero (10) Ajit Singh 60, 4. Upon A Star (4) G. Naresh 59, 5. Rode ‘D’ Mumtaz (11) K. Mukesh Kumar 57, 6. Silvassa (5) Dashrath Singh 54.5, 7. Sol Invictus (7) Aneel 53, 8. Zensational (6) Kuldeep Singh 52.5, 9. Canberra (8) Akshay Kumar 52, 10. Forever Bullish (3) Laxmikanth 51, 11. Kohinoor Flare (2) Md. Sameeruddin 50 and 12. Sensational Girl (1) N. Rawal 50.

1. Royal Hero, 2. Silvassa, 3. Canberra

7. RAJA MEHABOOB MEMORIAL CUP (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated upto 75 (Cat. II), 4.00: 1. Military Belle (5) Rafique Sk. 61.5, 2. Symbol Of Glory (4) K. Mukesh Kumar 59, 3. Italian Cypress (2) Akshay Kumar 58, 4. Gayle Force (8) Sai Kumar 57, 5. Vijays Triumph (9) P. S. Chouhan 56.5, 6. Kohinoor Grace (1) Kunal Bunde 55, 7. Red Express (3) K. Sai Kiran 55, 8. Junior (10) N. S. Rathore 52, 9. Aware (6) G. Naresh 50 and 10. Western Express (7) Md. Ismail 50.

1. Gayle Force, 2. Italian Cypress, 3. Red Express

8. RAJA MEHABOOB KARAN MEMORIAL CUP (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated upto 75 (Cat. II), 4.45: 1. Kimono (8) B. Dileep 60.5, 2. Golden Arrow (3) Rafique Sk. 60, 3. Lopamudra (6) K. Mukesh Kumar 59.5, 4. Flower Roll Up (7) Dashrath Singh 56.5, 5. Wind Zoom (5) K. Sai Kiran 56.5, 6. Aston Doulton (2) Sai Kumar 55, 7. Crown Royal (9) P. S. Chouhan 54.5, 8. Torremolinos (1) Laxmikanth 52.5, 9. Khoshgel (4) Akshay Kumar 50 and 10. Silver Passion (10) G. Naresh 50.

1. Wind Zoom, 2. Kimono, 3. Khoshgel

9. MALVADO PLATE (Div. II), (1,200m), (Cat. II), maiden 3-y-o only (Terms), 5.10: 1. Batur (3) Deepak Singh 56, 2. Citi Colors (7) Sai Kumar 56, 3. King David (5) Dashrath Singh 56, 4. Patron Saint (4) P. S. Chouhan 56, 5. Avanti (8) Md. Ismail 54.5, 6. Cash Landing (1) K. Mukesh Kumar 54.5, 7. Chinese Thought (2) A. Sandesh 54.5, 8. Golden Beauty (10) G. Naresh 54.5, 9. Invasion (9) Akshay Kumar 54.5 and 10. Symbol Of Gold (6) P. Gaddam 54.5.

1. Chinese Thought, 2. Patron Saint, 3. Cash Landing

Day’s best: Vijays Delight

Double: Great Glory – Chinese Thought

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9; Tla: All races.