La Dona, who has been well prepared is expected to score in the Srikantadatta Narasimharaajawadiyar Memorial Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Friday (Aug. 26).

There will be no false rails.

TALAKADU PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 1-30 p.m.: 1. El Matador (3) Chetan Kalay 62, 2. Country’s Warrior (8) Gautam Raj 60.5, 3. Emancipation (9) M. Naveen 59.5, 4. On Her Own (1) Anil Baandal 59.5, 5. Strive And Serve (12) S. John 58.5, 6. Precious Script (6) Md. Imran Ashraf 58, 7. Daenerys (4) Darshan 57.5, 8. Badshah (5) S. Waseemuddin 54, 9. Vrajanandan (7) Rajesh Kumar 54, 10. Infinithoughts (10) Shiva Kumar 53.5, 11. Peppr (11) N. Ganesh 52.5 and 12. Flying Prince (2) P.P. Dhebe 50.

1. El Matador, 2. Flying Prince, 3. Strive And Serve

REGENCY GOLD PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Kir Royale (4) Srinath 61, 2. Golden Cruise (10) S.G. Prasad 59, 3. Al Dahma (2) Ajay Kumar 57, 4. Anonymous (8) Mallikarjun 57, 5. Ontime (3) Madhu Babu 57, 6. Ice Sprint (11) Gautam Raj 56.5, 7. Ice Brown (7) R. Marshall 56, 8. Catwalk Queen (6) L. Prashant 55.5, 9. Delilah (1) J. Paswan 54, 10. Break On Thru (9) S. Manohar 53.5 and 11. Always United (5) Nitin Singh 52.

1. Ontime, 2. Kir Royale, 3. Ice Brown

FULL SPEED PLATE (Div. II), (1,100m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Amazing Connection (8) Rajesh Kumar 62, 2. Silent Trust (11) S. Manohar 59, 3. Birchwood (7) P.P. Dhebe 54, 4. Buckpasser Junior (9) Ramesh Kumar 54, 5. Cool Springs (2) K. Raghu 54, 6. Country’s Fortune (5) Nitin Singh 54, 7. Touch Of Romance (3) M.L. Bhosle 54, 8. Order Order (10) Shiva Kumar 53.5, 9. Hidden Hero (1) Darshan 53, 10. Giralda (4) S. Mubarak 51 and 11. Amazing Khodal (6) A. Ramu 50.5.

1. Cool Springs, 2. Country’s Fortune, 3. Amazing Connection

REGENCY GOLD PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-00: 1. Blue Zone (5) Srinath 62, 2. Ice Splendour (4) Md. Mushraf 61.5, 3. Ephialties (7) Rajesh Kumar 61, 4. Joey (8) S.G. Prasad 61, 5. Deltin (6) M. Bhaskar 59, 6. Scaramouche (1) S. John 58.5, 7. Young Gallant (9) Shivnath Paswan 58.5, 8. Zoe (10) Akash Agarwal 58.5, 9. Beautiful Effect (3) Shiva Kumar 57.5 and 10. Ice Weapon (2) S. Waseemuddin 57.5.

1. Scaramouche, 2. Ephialties, 3. Blue Zone

FULL SPEED PLATE (Div. I), (1,100m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Oceana (7) Rajesh Kumar 62.5, 2. Possimpossible (6) Janardhan P 61.5, 3. Atlantis (1) Suraj Narredu 60, 4. Color Me (9) Shiva Kumar 60, 5. Helios (11) K. Raghu 60, 6. Matteo (2) Gautam Raj 58.5, 7. Silken Water (3) Shobhan 56.5, 8. Defining Moment (10) Madhu Babu 56, 9. Bryant Park (8) Santosh Kumar 55, 10. Anmol Hira (4) Syed Imran 54 and 11. Superlite (5) Nitin Singh 52.

1. Atlantis, 2. Possimpossible, 3. Silken Water

STAR OF MYSORE TROPHY (1,400m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 4-00: 1. Naval Glory (3) Anil Baandal 60, 2. Absolute Brave (10) S. Manohar 59, 3. Storming Home (5) Madhu Babu 57.5, 4. Sakchi (2) S. John 57, 5. King Julien (12) Srinath 56.5, 6. Bandito (1) Rajesh Kumar 56, 7. Kingston Town (7) A. Ramu 55, 8. Hillsboro (11) P.P. Dhebe 54.5, 9. Striking View (9) P.S. Chouhan 54, 10. Campeon (4) Ajeet Kumar 53.5, 11. Winged King (6) Md. Imran Ashraf 52.5 and 12. Dhanyavaad (8) Shivnath Paswan 51.5.

1. Striking View, 2. Hillsboro, 3. King Julien

SRIKANTADATTA NARASIMHARAAJAWADIYAR MEMORIAL MILLION (1,400m), 3-y-o only, (Terms), 4-30: 1. Kingoftheworld (1) Suraj Narredu 58.5, 2. Bold March (6) P.S. Chouhan 56.5, 3. Krieger (8) Neeraj 56.5, 4. Top Striker (4) Chetan Kalay 56.5, 5. Escala (7) P. Trevor 53, 6. Lorenzo (5) Anil Baandal 51.5, 7. La Dona (3) A. Sandesh 50 and 8. Lamrei (2) P.P. Dhebe 50.

1. La Dona, 2. Escala, 3. Bold March

RANGA FAMILY CUP (1,600m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Tronada (10) P.P. Dhebe 61.5, 2. Kaguya Himei (8) Ajay Kumar 60.5, 3. Momotaro (4) Srinath 60.5, 4. Star Of Destiny (3) Sahanawaz 59, 5. Lucky Emerald (2) Madhu Babu 56.5, 6. Malkia (1) Shivnath Paswan 56, 7. Ruthba (11) Santosh Kumar 55.5, 8. Secret Dimension (6) Rajesh Kumar 54.5, 9. Proserpine (9) P. Trevor 54, 10. Counter Point (5) Nitin Singh 53.5 and 11. Star Nijinsky (7) T.S. Jodha 51.5.

1. Star Nijinsky, 2. Tronada, 3. Proserpine

CAUVERY PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-30: 1. Demanding Format (9) Ajeet Kumar 61.5, 2. Port Blair (2) S. John 61, 3. Champions Star (4) P. Trevor 58.5, 4. Triumphant (10) Uday Kiran 58, 5. Tulip (7) M. Bhaskar 57.5, 6. Gran Turismo (5) Rajesh Kumar 55, 7. Society Music (1) S.G. Prasad 55, 8. Sans Frontieres (3) M. Abhilash 54.5, 9. Graceland (6) Gautam Raj 54 and 10. Chandini (8) Sahanawaz 52.5.

1. Port Blair, 2. Champions Star, 3. Society Music

Day’s best: La Dona

Double: Atlantis – Striking View

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.