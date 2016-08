La Dona (A. Sandesh up) won the Srikantadatta Narasimharaja Wadiyar Memorial Million, the main event of the races here on Friday (August 26). The winner is owned by Mr. Rienzie Edwards and trained by D. Byramji.

The results:

1. TALAKADU PLATE (1400m), rated 00 to 25: Daenerys 53.5 Darshan 1, El Matador 61 Chetan Kalay 2, Flying Prince 47 Dhebe 3, Pepper 52.5 Ganesh 4. All ran. 3, 2 and 1-1/4. 1m 25.38s. Rs 612 (w), 89, 13 and 16 (p), FP: Rs 4,157, Q: Rs 1,144, SHP: Rs 39, Trinalla: Rs 4,844 and Rs 5190, Exacta: Rs 65,479 and Rs 28,062. Favourite: El Matador. Owner: Mr. Lakshman Gowda. Trainer: Lokanath.

2. REGENCY GOLD PLATE (Div. II) (1200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: Ontime 57 Madhu Babu 1, Ice Brown 56 R. Marshall 2, Kir Royale 61 Srinath 3, Al Dahma 53 Ajay Kumar 4. Not run: Anonymous. 1, 1-3/4 and 3-1/4. 1m 11.47s. Rs 22 (w), 13, 22 and 13 (p), FP: Rs 99, Q: Rs 58, SHP: Rs 67, Trinalla: Rs 114 and Rs 46, Exacta: Rs 1,415 and Rs 910. Favourite: Ontime. Owners: Mr. G. Vinay Kumar and Mrs Shiela Natraj. Trainer: Natraj. 3. FULL SPEED PLATE (Div. II) (1100m), rated 20 to 45: Hidden Hero 49 Darshan 1, Cool Springs 50 Raghu 2, Amazing Khodal 50.5 Ramu 3, Giralda 51 Mubarak 4. All ran. 1/2, 2-1/2 and 1-3/4. 1m 05.36s. Rs 113 (w), 29, 12 and 37 (p), FP: Rs 193, Q: Rs 76, SHP: Rs 36, Trinalla: Rs 1,884 and Rs 1,101, Exacta: Rs 20,433 and Rs 17,514. Favourite: Cool Springs. Owners: Mr. G.R Girish and Mr. J.B. Chowhan. Trainer: Lokanath.

4. REGENCY GOLD PLATE (Div. I) (1200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over: Scaramouche 58.5 John 1, Ice Splendour 57.5 M. Mushraf 2, Beautiful Effect 57.5 Shiva Kumar 3, Ephialties 61 Rajesh Kumar 4. All ran. Nk, 1-3/4 and Nk, 1m 11.97s, Rs 24 (w), 14, 17 and 62 (p), FP: Rs 52, Q: Rs 49, SHP: Rs 51, Trinalla: Rs 1,290 and Rs 1,156, Exacta: Rs 3,552 and Rs 1,061. Favourite: Scaramouche. Owner: Mr Prabhakara. Trainer: Tejaswi.

5. FULL SPEED PLATE (Div. I) (1100m), rated 20 to 45: Bryant Park 55 Santosh Kumar 1, Color Me 60 Shiva Kumar 2, Anmol Hira 50 S. Imran 3, Matteo 58.5 Gautam Raj 4. Not run: Possimpossible. 1, 2-3/4 and 2. 1m 04.93s. Rs 536 (w), 67, 36 and 15 (p), FP: Rs 9,452, Q: Rs 3,823, SHP: Rs 226, Trinalla: Rs 20,974 (c/o) and Rs 11,560, Exacta: Rs 1,03,441 (c/o). Favourite: Atlantis. Owners: Mrs Tanu Yadav. Trainer: Vishal Yadav.

6. STAR OF MYSORE TROPHY (1400m), rated 60 & above, 4-y-o & over: Kingston Town 55 Ramu 1, Hillsboro 51.5 Dhebe 2, King Julien 56.5 Srinath 3, Campeon 52.5 Ajeet Kumar 4. All ran. 1, 1/2 and 2-1/4. 1m 22.55s. Rs 56 (w), 17, 18 and 21 (p), FP: Rs 540, Q: Rs 154, SHP: Rs 56, Trinalla: Rs 890 and Rs 230, Exacta: Rs 21,939 and Rs 9,403. Favourite: Striking View. Owner: Mr Peter Caddy. Trainer: Amit Caddy.

7. SRIKANTADATTA NARASIMHARAJA WADIYAR MEMORIAL MILLION (1400m), 3-y-o only (Terms): La Dona 50 Sandesh 1, Kingoftheworld 58.5 Suraj 2, Escala 53 Trevor 3, Bold March 56.5 Chouhan 4, All ran. 5-3/4, 1-1/2 and Shhd. 1m 21.20s. Rs 16 (w), 12, 20 and 13 (p), FP: Rs 108, Q: Rs 63, SHP: Rs 70, Trinalla: Rs 163 and Rs 40, Exacta: Rs 263 and Rs 177. Favourite: La Dona. Owner: Mr Rienzie Edwards. Trainer: D. Byramji. 8. RANGA FAMILY CUP (1600m), rated 40 to 65: Star Nijinsky 51.5 T.S. Jodha 1, Secret Dimension 54.5 Rajesh Kumar 2, Prosperine 54 Trevor 3, Tronada 58.5 Dhebe 4. Not run: Ruthba. 1, 4-1/4 and 1. 1m 35.74s. Rs 20 (w), 13, 18 and 13 (p), FP: Rs 173, Q: Rs 163, SHP: Rs 64, Trinalla: Rs 201 and Rs 58, Exacta: Rs 346 and Rs 339. Owner: Mr Saleem Khan. Trainer: Hidayat Khan.

9. CAUVERY PLATE (1400m), rated 40 to 65, 5-y-o & over: Port Blair 61 John 1, Gran Turismo 55 Rajesh Kumar 2, Society Music 55 Prasad 3, Demanding Format 60.5 Ajeet Kumar 4. All ran. 3/4, 1 and 1/2. 1m 23.72s. Rs 22 (w), 12, 18 and 19 (p), FP: Rs 121, Q: Rs 122, SHP: Rs 70, Trinalla: Rs 461 and Rs 270, Exacta: Rs 1,837 and Rs 1,006. Favourite: Port Blair. Owner: Mr Prabhakara. Trainer: Tejaswi.

Jackpot: Rs 11,554, Runner-up: Rs 1,679, Treble (i): Rs 13,060 (c/o); (ii): Rs 14,226; (iii): Rs 61.