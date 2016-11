Joshua runs with a good chance in the first division of the Rathnagiri Plate (1,200m), the main event of the races to be held here on Tuesday (Nov. 8).

PALLATHUR PLATE (1,200m), 5-y-o & over, rated 20 to 45, 2-30 p.m.: 1. Miss Miracle (6) C. Umesh 60, 2. Flying Expectation (1) Md. Hesnain 58, 3. Allez Royale (2) Bopanna 56.5, 4. Violent Storm (7) Shailesh 56.5, 5. Summer Sensation (5) C. Brisson 54, 6. Chalaque (4) Shahar Babu 52 and 7. Flying Kiss (3) K. V. Baskar 51.

1. Miss Miracle, 2. Allez Royale, 3. Violent Storm

SAPTHAGIRI PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (whips not permitted), 3-00: 1. Bow To King (6) Farhan Alam 60, 2. Classy Lassy (5) S. S. Azad 60, 3. Glorious Regime (3) Md. Hesnain 58, 4. Theology (2) Ayaz Ahmed 56, 5. Two Oceans (4) Tanveer Alam 53.5, 6. Super Excited (-) (-) 51.5 and 7. Centre Court (1) C. Umesh 51.

1. Bow To King, 2. Glorious Regime

MADRAS RACE CLUB CUP (1,000m), 5-y-o & over, rated up to 25, 3-30: 1. Lightening Thunder (1) C. Umesh 62, 2. Strawberry Dream (6) Hari Krishnan 60.5, 3. Royal Turn (10) Kalyan Singh 60, 4. She’s No Angel (2) Ayaz Ahmed 59, 5. Chamak Challo (3) Tanveer Alam 57, 6. Saphira (7) Bopanna 56, 7. Ruby’s Charmo (4) Stephen Raj 54.5, 8. Tender Mist (5) Akbar 54.5, 9. Eveready (9) K. V. Baskar 54 and 10. The Gentle Don (8) Noorshed Alam 50.

1. Saphira, 2. She’s No Angel, 3. Ruby’s Charmo

RATHNAGIRI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Spider Man (5) Shailesh 60, 2. Noble Tune (11) K. V. Baskar 58.5, 3. Joshua (3) Tanveer Alam 57.5, 4. Cool Hand (10) Zulquar Nain 56.5, 5. Splendid Light (1) Md. Hesnain 56.5, 6. Pepito (12) C. Brisson 54.5, 7. Golden Lilly (9) Shahar Babu 54, 8. Reynolds (6) N. Rupa 53.5, 9. Summer Sun (4) Ayaz Khan 53.5, 10. El Camino (8) Kalyan Singh 52. 11. Crown Of Stars (7) Noorshed Alam 51.5 and 12. Miracles Of Life (2) C. Umesh 50.5.

1. Joshua, 2. Cool Hand, 3. Miracles Of Life

K. D. PAREKH CUP (1,000m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Mountain Force (8) Tanveer Alam 60, 2. Street Magic (5) Anzar Alam 59.5, 3. Ashwa Prabir (4) Shahar Babu 58.5, 4. Glorious Crown (11) S. S. Azad 58.5, 5. Glorious Reward (2) Mukesh Kumar 57, 6. Ice Skates (12) Ayaz Khan 56.5, 7. Rubi Rey (10) C. Umesh 55, 8. Power Of Liberty (7) Stephen Raj 54, 9. Pure Bliss (9) Md. Hesnain 54, 10. Sunny Express (6) Kalyan Singh 54, 11. Trump Card (3) R. Vaibhav 54 and 12. Sweet Secret (1) Farhan Alam 53.

1. Mountain Force, 2. Trump Card, 3. Ice Skates

RATHNAGIRI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 60 to 85, 5-00: 1. Castle Stuart (8) Shailesh 60, 2. Rock With U (11) Stephen Raj 59.5, 3. Star Marquess (3) Ross 59, 4. Romeo (6) Anzar Alam 57.5, 5. Extreme Love (4) Kabdhar 57, 6. Itscaro (7) Md. Hesnain 56.5, 7. Queen Of Clubs (1) C. Brisson 55, 8. Hail The King (5) Rajendra Singh 54, 9. Money Ball (2) Zulquar Nain 52.5,10. Academus (9) Tanveer Alam 52, 11. Honest Pleasure (10) K. V. Baskar 51.5 and 12. Exceed And Excel (12) N. Murugan 51.

1. Itscaro, 2. Extreme Love, 3. Queen Of Clubs

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6, Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6, Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.