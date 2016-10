The four-year-old filly Intelligence, who won well in her last start, should score an encore in the Fourth Estate Trophy, the main event of Saturday’s (Oct. 8) races here.

Rails will be announced one hour before the start of the first race.

1. D.N. ZODGE PLATE (Div. II), (1,000m), Cl. V, rated 1 to 26, 1.00 p.m.: 1. There She Goes (5) Ajinkya 59, 2. Black Jaguar (4) Zeeshan 58, 3. Isinit (9) Bhawani 57.5, 4. Starry Image (8) C.S. Jodha 57, 5. Olivia Kaspen (3) S. Kamble 53.5, 6. Rachel (10) Nazil 53.5, 7. Deccan King (7) K. Kadam 53, 8. Rising Concert (1) T.S. Jodha 53, 9. Super Bolt (6) S. Amit 52 and 10. Tareef (2) C. Umesh 52.

1. Starry Image, 2. Isinit, 3. Rising Concert

2. D.N. ZODGE PLATE (Div. I), (1,000m), Cl. V, rated 1 to 26, 1.30: 1. Peony (2) Shelar 60, 2. Seacaucus (10) Bhawani 59, 3. Generous Lady (9) Daman 58.5, 4. Mr Morrison (8) Ajinkya 58, 5. Reality (6) S. Amit 58, 6. Star Ace (4) S.J. Sunil 58, 7. Rich N Rare (5) Zeeshan 57, 8. English Lass (1) S. Kamble 56.5, 9. Padmakosa (7) T.S. Jodha 55 and 10. Moondrops (3) Raghuveer 49.

1. Mr Morrison, 2. Generous Lady, 3. Padmakosa

3. E D’AVOINE TROPHY (Div. II), (1,400m), Maiden 3-y-o only, 2.00: 1. Brothersofthewind (4) P.S. Chouhan 56, 2. General’s Song (9) C. Umesh 56, 3. Lucas (5) Santosh 56, 4. Odessa (3) Sandesh 56, 5. Sporto (8) Srinath 56, 6. Tomahawk (1) S.J. Sunil 56, 7. Brabourne (7) Suraj Narredu 54.5, 8. Frisky Whiskey (2) Akshay 54.5 and 9. Honey Dew (6) Trevor 54.5.

1. Odessa, 2. Honey Dew, 3. Sporto

4. FOURTH ESTATE TROPHY (1,400m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.30: 1. Staristocrat (6) Ajinkya 61.5, 2. Zander (4) Sandesh 60, 3. Intelligence (2) Trevor 57.5, 4. Remember Me (5) Zervan 57.5, 5. Papakura (3) Santosh 53 and 6. Merchantofvenice (1) K. Kadam 50.

1. Intelligence, 2. Remember Me

5. AQUAMARINE PLATE (2,000m), Cl. V, rated 1 to 26, 3.00: 1. Aeolus Maximus (10) Ajinkya 61.5, 2. Red Fort (4) Daman 61.5, 3. Diablo (1) Zervan 61, 4. Sanam (2) Sandesh 61, 5. Sudarshan Chakra (7) Bhawani 60.5, 6. Sahashrabaahu (3) Suraj Narredu 60, 7. Ritz (9) A. Imran Khan 59.5, 8. Argonautica (11) T.S. Jodha 57, 9. Argyle Pink (5) Parmar 57, 10. Allegiance (6) Zeeshan 56 and 11. Pracs (8) S.J. Sunil 49.

1. Sanam, 2. Diablo, 3. Sahashrabaahu

6. PEGASUS TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 3.30: 1. Bold Appeal (4) Bhawani 59, 2. Few Dollars More (8) Sandesh 59, 3. Fortune Favours (6) S.J. Sunil 58.5, 4. Caesars Star (7) S. Amit 57.5, 5. Shadowfax (2) Neeraj 55.5, 6. Set To Fly (5) T.S. Jodha 52, 7. Vixen (9) Parmar 51.5, 8. Traherne (3) Zervan 51 and 9. Jeannine (1) C.S. Jodha 50.

1. Few Dollars More, 2. Jeannine, 3. Traherne

7. PUNE RACING JOURNALISTS TROPHY (Div. II), (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Flashy Wings (8) Bhawani 59, 2. Pristina (4) Sandesh 58.5, 3. Caielin (9) C.S. Jodha 55, 4. Carralisa (11) P.S. Chouhan 54.5, 5. Chily Chily (1) Sandeep 54.5, 6. Armando (5) Raghuveer 54, 7. Espada (7) Trevor 53.5, 8. Enlighten Me (3) Neeraj 53, 9. Diwali Lights (12) V. Jodha 52, 10. Time Of My Life (2) Nazil 515, 11. Fast Future (10) K. Kadam 50 and 12. Queen Thea (6) S. Kamble 49.5.

1. Pristina, 2. Carralisa, 3. Caielin

8. SARDAR S.S. GADHOKE GOLD TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.30: 1. An Jolie (3) Vishal 60.5, 2. Heart Of The City (12) Mosin 59, 3. Carbonara (4) A. Imran Khan 58, 4. Stand And Dance (6) Kavraj 56, 5. Essence Of Love (13) Nazil 55.5, 6. Iridescence (14) Neeraj 55.5, 7. Multiglory (2) Ajinkya 55.5, 8. Pugnacious (11) Sandesh 55.5, 9. Streetjammer (9) T.S. Jodha 54.5, 10. Hunt For Heads (7) S.J. Sunil 54, 11. Pink Panther (1) Zervan 54, 12. Beach Game (10) S. Amit 52.5, 13. London (8) Suraj Narredu 52.5 and 14. Safdar (5) Parmar 50.5.

1. Safdar, 2. An Jolie, 3. Pink Panther

9. E D’AVOINE TROPHY (Div. I), (1,400m), Maiden 3-y-o only, 5.00: 1. Britain (3) Zervan 56, 2. Drogo (4) Suraj Narredu 56, 3. Normandy (10) Sandesh 56, 4. Rousseau (9) Neeraj 56, 5. Star Comrade (2) P.S. Chouhan 56, 6. Crystal Ball (7) Trevor 54.5, 7. Irises (1) Srinath 54.5, 8. Junoon (5) K. Kadam 54.5, 9. Smokey Roses (8) A. Gaikwad 54.5 and 10. Synchronicity (6) C.S. Jodha 54.5.

1. Normandy, 2. Drogo, 3. Irises

10. PUNE RACING JOURNALISTS TROPHY (Div. I), (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.30: 1. Pierce Arrow (7) Neeraj 61.5, 2. Ladislaus (6) Ajinkya 61, 3. Queen Credible (12) Sandesh 60.5, 4. Lord Arazan (3) Suraj Narredu 60, 5. El Tycoon (10) S. Kamble 59, 6. My Freedom (11) Daman 59, 7. Saffire Song (8) Bhawani 59, 8. Stormy Princess (9) Kuldeep 59, 9. Aamerican Agatta (4) Vishal 58.5, 10. Speed Of Sound (1) Kamlesh 58.5, 11. Cicitalia (13) Trevor 57, 12. Lucky Strike (2) T.S. Jodha 54.5 and 13. Replica (5) Parbat 54.5.

1. Queen Credible, 2. Ladislaus, 3. Cicitalia

Day’s best: Intelligence

Double: Odessa — Normandy

Jackpot: (i): 4, 5, 6, 7 & 8; (ii): 6, 7, 8, 9 & 10.

Treble: (i): 3, 4 & 5; (ii): 7, 8 & 9; (iii): 8, 9 & 10.

Tanala: All races.

Super jackpot: 5, 6, 7, 8, 9 & 10.