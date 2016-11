Hall Of Famer has an edge over her rivals in the Golconda 1000 Guineas (1,600m), the first classic of the season to be held here on Monday (Nov. 21).

There will be no false rails.

WINDSCALE PLATE (1,800m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 12-40 p.m.: 1. Tiger (6) Srinath 60, 2. Dahlois (1) A. S. Pawar 55.5, 3. Silvassa (5) Beuzelin 55.5, 4. Limitation (3) P. S. Chouhan 55, 5. Time To Climb (4) Gopal Singh 54 and 6. Cloud Dancer (2) Akshay Kumar 53.

1. Dahlois, 2. Silvassa

SALUTE HER PLATE (Div. II), (1,100m), maiden fillies and mares 3-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 1-10: 1. Ikigai (1) G. Naresh 60, 2. Mountain Of Light (4) A. S. Pawar 59.5, 3. Negress Pearl (3) Akshay Kumar 59, 4. Sefarina (5) Rohit Kumar 58, 5. Star Ruby (2) Deepak Singh 57, 6. District Attorney (6) Ajit Singh 56.5, 7. Hammer (7) Md. Sameeruddin 56.5 and 8. Dawning Hope (8) A. A. Vikrant 56.

1. Sefarina, 2. Dawning Hope, 3. Ikigai

BRAVE DANCER PLATE (1,200m), (Cat. II), maiden 2-y-o only (Terms), 1-40: 1. Escobar (5) Beuzelin 55, 2. Prince Caspian (4) P. S. Chouhan 55, 3. Reach The Heights (7) Suraj Narredu 55, 4. Supremo (3) Kuldeep Singh 55, 5. Tootsie Roll (2) Akshay Kumar 55, 6. Treasure Striker (8) Ajeeth Kumar 55, 7. Kohinoor Lucy (6) Kunal Bunde 53.5 and 8. Lucky Nicky (1) Kiran Naidu 53.5.

1. Prince Caspian, 2. Reach The Heights, 3. Kohinoor Lucy

ORIGINAL VEL V. BALASUBRAMANI MEMORIAL CUP (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 2-10: 1. Aware (4) Ajit Singh 62, 2. Romantic Fire (3) A. A. Vikrant 61.5, 3. Trustful (2) Aneel 58, 4. Buckshee (5) N. Rawal 57, 5. Dolce (7) B. R. Kumar 56, 6. Save The Nation (6) G. Naresh 55, 7. Gun Barrel (1) Khurshad Alam 52.5 and 8. Bouncer (8) Md. Sameeruddin 52.

1. Trustful, 2. Save The Nation, 3. Bouncer

MAURITIUS TURF CLUB CUP (Div. I), (1,400m), 5-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 2-45: 1. Shamrock Lady (4) Md. Ismail 60, 2. Numinous (2) Srinath 58.5, 3. Net Champ (9) Beuzelin 57, 4. Noble Citizen (3) Gopal Singh 56, 5. Super Falcon (7) S. Sreekant 55, 6. Queen Of The Stars (10) Kuldeep Singh 54, 7. Kimono (6) S. S. Rathore 53, 8. Red Express (1) K. Sai Kiran 52.5, 9. Symbol Of Choice (8) K. Mukesh Kumar 52.5 and 10. Sprint Legend (5) N. Rawal 51.

1. Net Champ, 2. Symbol Of Choice, 3. Shamrock Lady

SALUTE HER PLATE (Div. I), (1,100m),, maiden fillies and mares only, 3-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 3-15: 1. Avantika (3) Beuzelin 60, 2. Hard Fought (6) Ajit Singh 59, 3. Great Glory (8) A. A. Vikrant 58.5, 4. Prime Time (5) Akshay Kumar 58, 5. Yes Baby (4) Deepak Singh 57.5, 6. Rohini (7) B. R. Kumar 57, 7. Golden Beauty (9) Laxmikanth 55.5, 8. Princess (2) Kiran Naidu 55.5 and 9. Invasion (1) Md. Ismail 55.

1. Prime Time, 2. Avantika, 3. Rohini

MAURITIUS TURF CLUB CUP (Div. II), (1,400m), 5-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 3-45: 1. Blossom (6) Sai Kumar 60, 2. City Of Dreams (3) P. Trevor 59, 3. Italian Cypress (1) Akshay Kumar 57.5, 4. Vijay Sakhi (9) S. S. Tanwar 57.5, 5. Vista (2) A. S. Pawar 55, 6. Always Together (4) P. S. Chouhan 54.5, 7. Military Belle (7) K. Mukesh Kumar 54.5, 8. Kohinoor Thunder (5) Kunal Bunde 54, 9. Rosemonde (8) Ajit Singh 54 and 10. Valerian Steel (10) Md. Sameeruddin 52.

1. Italian Cypress, 2. Vijay Sakhi, 3. City Of Dreams

GOLCONDA 1000 GUINEAS (1,600m), fillies 3-y-o only (Terms), 4-20: 1. Awesome Approach (4) Srinath 57, 2. Cataleya (7) A. Sandesh 57, 3. Cheerleader (3) Suraj Narredu 57, 4. Hall Of Famer (5) David Allan 57, 5. La Dona (2) P. Trevor 57, 6. Like Wise (8) P. S. Chouhan 57, 7. Space Ship (1) Aneel 57 and 8. Talladega (6) S. John 57.

1. Hall Of Famer, 2. La Dona, 3. Like Wise

BLUE BIRD PLATE (1,600m), 3-y-o & over, rated upto 30 (Cat. III), 4-55: 1. Bullish Approach (5) Srinath 61.5, 2. Raja Hindustani (13) Ajit Singh 61.5, 2. Symbol Of Gold (3) K. Mukesh Kumar 61, 4. White Rose (6) Deepak Singh 61, 5. Danielle (4) A. A. Vikrant 60, 6. Steyn Memories (2) N. Rawal 59.5, 7. Yet Another (9) Ajeeth Kumar 59.5, 8. Ta Ta (14) Khurshad Alam 58.5, 9. Kohinoor Valour (8) S. Sreekant 58, 10. Seeking Alpha (12) Aneel 57.5, 11. Touch Of Gold (7) Md. Sameeruddin 57, 12. Cannon Hope (11) Kunal Bunde 55, 13. Golden Choix (10) A. K. Pawar 50 and 14. Royal Gold (1) G. Naresh 50.

1. Kohinoor Valour, 2. Seeking Alpha, 3. Symbol Of Gold

Day's best: Net Champ

Double: Dahlois - Prime Time

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9. Tla: all races.