Feliciana, who is in fine nick, may score in the Gool & Soli Poonawalla Memorial Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (Oct. 22).

False rails (width about 3.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. BOTTOLONDA TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-15 pm: 1. Cool Springs (12) Kiran Rai 60, 2. Danburite (6) Vivek 58.5, 3. Oro Plata (1) Srinath 58.5, 4. Starstruck (4) Ramesh Kumar 58.5, 5. Surnaturel (7) R. Manjunath 58.5, 6. Man Of Law (2) Nazerul Alam 57, 7. Neymar (3) P.P. Dhebe 57, 8. Scorching (5) Rayan Ahmed 57, 9. Ice Weapon (10) Gautam Raj 56.5, 10. Thundersquall (9) A. Imran Khan 55.5, 11. Al Dahma (11) J. Paswan 55 and 12. Gracious (8) S. Asgar 55.

1. Neymar, 2. Cool Springs, 3. Thundersquall

2. R.M. PUTTANNA MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 00 to 25, 1-45: 1. Tinderella (2) P.P. Dhebe 61.5, 2. Safe Bet (7) Shivnath Paswan 59.5, 3. Active Grey (6) Kiran Rai 59, 4. Granada (3) Vivek 58.5, 5. As Always (10) L. Prashant 57.5, 6. Waiting For Glory (9) S. John 57.5, 7. Gamaleti (4) A. Baandal 56, 8. Bolts Colt (11) Jagadeesh 55.5, 9. Beautiful Revenge (5) M. Bhaskar 54, 10. Noble Princess (1) Ashok Kumar 53.5, 11. Thalassa (12) A. Ramu 52.5 and 12. Rosie’s Dream (8) Irvan Singh 51.

1. Waiting For Glory, 2. Bolts Colt, 3. Tinderella

3. D.H. DASAPPA MEMORIAL TROPHY (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-15: 1. Dagobert (12) P.P. Dhebe 56, 2. Duke Of Norfolk (9) Srinath 56, 3. Leopoldo (4) Vivek 56, 4. Lightning Attack (1) Darshan 56, 5. Peppa (8) Irvan Singh 56, 6. Towering Heights (5) S. John 56, 7. Bay Sunday (3) Rayan Ahmed 54.5, 8. Harley Quinn (6) Kiran Rai 54.5, 9. Mission Blue (11) Arshad Alam 54.5, 10. Queen Of Windsor (7) P.S. Chouhan 54.5, 11. Royal Serenity (2) Jagadeesh 54.5 and 12. Stella Mari (10) Mallikarjun 54.5.

1. Towering Heights, 2. Duke Of Norfolk, 3. Dagobert

4. GAYATRI DEVI MEMORIAL TROPHY (2,000m), rated 60 & above, 2-45: 1. The Lieutenant (5) K.G. Steyn 60, 2. Zodiac (2) P.P. Dhebe 58.5, 3. Torch Bearer (4) David Allan 56.5, 4. Storming Home (3) J. Paswan 55 and 5. Amazing Charm (1) Arshad Alam 53.5.

1. Zodiac, 2. Amazing Charm

5. BOTTOLONDA TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 3-15: 1. Odyssey (—) (—) 62.5, 2. Noble Flaire (11) B. Harish 61, 3. Aurelio (2) Madhu Babu 60.5, 4. Atlantis (9) A. Velu 60, 5. Colossal Moments (6) Srinath 60, 6. Ice Splendour (3) Ajay Kumar 60, 7. Precious Glitter (8) A. Imran Khan 60, 8. Bryant Park (5) Santosh Kumar 59, 9. Good Fruit (10) T.M. Prashanth 58.5, 10. Humming Bird (4) Kiran Rai 58.5, 11. Passion Flora (1) Darshan 58.5 and 12. Forest Queen (7) Shivnath Paswan 58.

1. Noble Flaire, 2. Precious Glitter, 3. Colossal Moments

6. FORESTER’S TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Just By Chance (5) S. Waseemuddin 60, 2. Jersey Wonder (8) S. John 58.5, 3. Premier Ace (10) Md. Sameer 56.5, 4. Omber Glaze (2) Jagadeesh 55.5, 5. Prize Finder (4) Adarsh 54, 6. Ruthba (3) Ajeet Kumar 54, 7. Malkia (11) Kiran Rai 53.5, 8. Hall Of Famer (1) David Allan 53, 9. Havelock Princess (6) P.P. Dhebe 53, 10. Strengthandwonder (7) A. Baandal 51.5. and 11. Attractive Bay (9) Arshad Alam 51.

1. Hall Of Famer, 2. Jersey Wonder, 3. Havelock Princess

7. GOOL & SOLI POONAWALLA MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 4-15: 1. Sea Lagoon (11) S. John 61, 2. Wind Wonder (10) P.P. Dhebe 61, 3. Seven Of Hearts (5) Rayan Ahmed 60.5, 4. Russian Link (2) A. Imran Khan 58.5, 5. Feliciana (1) David Allan 56, 6. Amazing Connection (3) Arshad Alam 55, 7. Secret Hunter (12) Imran Ashraf 54, 8. Secret Touch (6) Nitin Singh 53, 9. Babylon (4) Ajeet Kumar 52.5, 10. Bandito (7) Kiran Rai 52.5, 11. Virat (9) Shivnath Paswan 52 and 12. Zidaan (8) Saddam Hussain 52.

1. Feliciana, 2. Sea Lagoon, 3. Wind Wonder

8. VASOO GROUP TROPHY (1,600m), rated 20 to 45, 4-45: 1. Graceland (3) Gautam Raj 61, 2. Pikachu (1) Srinath 60.5, 3. Chackaloochoo (11) M. Prabhakaran 59, 4. Rustic Sunrise (7) A. Baandal 57.5, 5. Wolf Rock (4) Ajeet Kumar 55, 6. Robinhood Pandey (2) Jagadeesh 54.5, 7. Young Gallant (5) Shivnath Paswan 53.5, 8. Eudora (6) Irvan Singh 53, 9. Pepper King (10) M. Abhilash 52, 10. Synergy Dancer (9) Nitin Singh 52 and 11. La Piperi (8) S.G. Prasad 51.

1. Pikachu, 2. Chackaloochoo, 3. Eudora

9. SETIA TEKNOLOGI TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 5-15: 1. Abderus (4) S. John 60, 2. Carisa (7) Kiran Rai 59.5, 3. Demanding Format (5) Ajeet Kumar 59.5, 4. Ontime (10) Srinath 58.5, 5. Umarkot (9) Md. Mushraf 57, 6. Felix Legion (6) S.G. Prasad 56.5, 7. Miss International (11) Nitin Singh 56.5, 8. Alecia (12) P.P. Dhebe 55.5, 9. Lucky Emerald (1) A. Ramu 54.5, 10. Color Me (3) Jagadeesh 52.5, 11. Catharsis (8) Arshad Alam 52 and 12. Chandini (2) Shiva Kumar 51.5.

1. Alecia, 2. Catharsis, 3. Abderus

Day’s best: Hall Of Famer

Double: Zodiac — Feliciana

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.