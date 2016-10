Dancing Phoenix, who has been well prepared, is expected to score in the Mysore Dasara Sprint Championship (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct. 7).

False Rails (width about 6m from 1,600m to the winning post) will be in position.

YADAVAGIRI PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 4-y-o & over, 1-00 pm: 1. Kohinoor Blitz (2) Ajay Kumar 61.5, 2. Ultimate Glory (1) K.G. Steyn 61.5, 3. La Piperi (8) S.G. Prasad 61, 4. Chackaloochoo (4) Md. Mushraf 59, 5. Senator (12) T.S. Jodha 59, 6. Country’s Warrior (3) Srinath 58.5, 7. Evander (10) R. Marshall 58, 8. Sazae San (9) Madhu Babu 56.5, 9. Time To Time (5) M. Prabhakaran 54, 10. Vrajanandan (7) Rajesh Kumar 52, 11. Zamindar (6) Arshad Alam 51.5 and 12. Fantasy Living (11) P.P. Dhebe 50.5.

1. Country’s Warrior, 2. Time To Time, 3. Zamindar

SUNDERBANS PLATE (Div. II), (1,100m), rated 00 to 25, 1-30: 1. Roaring Thunder (7) P.S. Chouhan 60, 2. Thundersquall (6) Shobhan 59.5, 3. Universal Law (2) Guruprasad 59, 4. Khaleesi (4) Darshan 58.5, 5. Dazzling Away (1) Madhu Babu 56.5, 6. Reverberating (8) Kiran Rai 55.5, 7. Oriental Belle (5) Mallikarjun 55, 8. Vroom Vroom (11) Shivnath Paswan 55, 9. Amaze (9) Janardhan P 54, 10. Princess Of Glory (10) Rayan Ahmed 53 and 11. Flying Prince (3) P.P. Dhebe 50.

1. Amaze, 2. Roaring Thunder, 3. Thundersquall

MRS.AMMANI RAMACHANDRAN MEMORIAL TROPHY (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00: 1. Kentucky Rose (5) Shivnath Paswan 60, 2. Zoe (9) A. Agarwal 60, 3. Ice Weapon (2) S. Waseemuddin 59, 4. Happy Hours (6) Arshad Alam 58.5, 5. Breaking Away (7) Rayan Ahmed 58, 6. Flying Bullet (11) P.P. Dhebe 57.5, 7. Anmol Hira (8) S. Shareef 56.5, 8. Born For Stakes (3) Santosh Kumar 56.5, 9. Galway Girl (12) Darshan 56.5, 10. Goat (1) Irvan Singh 56.5, 11. Luc Divine (10) M. Prabhakaran 56.5 and 12. Lincon Continental (4) M. Abhilash 55.

1. Goat, 2. Happy Hours, 3. Breaking Away

NARGIS DARASHAH MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 & above, 4-y-o & over, 2-30: 1. Reanna (2) S. John 62.5, 2. Castle King (1) Arshad Alam 59, 3. Speed Hawk (6) Srinath 55, 4. Color Proof (4) P.P. Dhebe 54, 5. Secret Dimension (5) Rajesh Kumar 53 and 6. Kaguya Himei (3) Nitin Singh 51.5.

1. Reanna, 2. Secret Dimension

B.A.NANAIAH MEMORIAL CUP (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-00: 1. Supreme Dominator (2) Suraj Narredu 61, 2. Mystic Music (7) S. John 58, 3. She’s Stunning (6) Arshad Alam 58, 4. Yellowzone (1) P. Trevor 55.5, 5. Society Music (5) A. Ramu 55, 6. Lucky Emerald (3) Irvan Singh 54.5, 7. Ruthba (11) Ajeet Kumar 54.5, 8. Gran Turismo (8) Kiran Rai 54, 9. Chandini (9) Shiva Kumar 51.5, 10. Ontime (4) Jagadeesh 51 and 11. Attractive Bay (10) Rajesh Kumar 50.5.

1. She’s Stunning, 2. Mystic Music, 3. Supreme Dominator

MRS.AMMANI RAMACHANDRAN MEMORIAL TROPHY (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-30: 1. Protector Of Paris (5) T.S. Jodha 62.5, 2. Temujin (2) Rayan Ahmed 62.5, 3. Shideh (9) S. John 62, 4. Amazing Desire (12) Adarsh 59.5, 5. Good Fruit (7) Arshad Alam 59.5, 6. Flame’s Fury (11) Kiran Rai 59, 7. Manta Ray (4) Guruprasad 59, 8. Queen (8) Shiva Kumar 59, 9. Cannes (6) Suraj Narredu 58, 10. Prazsky (3) Jagadeesh 58, 11. Zizzi (10) Noorulla 58 and 12. Beautiful Effect (1) Imran Ashraf 57.5.

1. Prazsky, 2. Cannes, 3. Flame’s Fury

MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Shivalik Star (3) S. John 60, 2. Acclaimed (11) P. Trevor 59, 3. Royal Salute (5) P.P. Dhebe 58.5, 4. Smile Stone (10) Srinath 58, 5. Dancing Phoenix (8) Suraj Narredu 57.5, 6. Starlet (2) T.S. Jodha 57, 7. Constantine (9) K.G. Steyn 56.5, 8. Dare The Don (6) Ajeet Kumar 56.5, 9. Seven Of Hearts (4) Jagadeesh 56.5, 10. Pearl Secret (1) P.S. Chouhan 56, 11. Diva (7) Arshad Alam 50.5 and 12. One Step Ahead (-) (-) 50.5.

1. Dancing Phoenix, 2. Smile Stone, 3. Royal Salute

SUNDERBANS PLATE (Div. I), (1,100m), rated 00 to 25, 4-30: 1. Santorini Secret (4) Rayan Ahmed 62.5, 2. Synergy Dancer (11) S. Manohar 62, 3. A Crown (1) Mallikarjun 61.5, 4. Legal Legacy (5) S. John 61.5, 5. Order Order (2) Madhu Babu 61.5, 6. Brown Fairy (8) Ramesh Kumar 61, 7. Friends Forever (3) Ajeet Kumar 60.5, 8. Desert Gold (10) T.M. Prashanth 60, 9. Assertive Prince (12) Rajesh Kumar 59.5, 10. Interactive (6) Srinath 59, 11. Prosperity (7) Adarsh 55 and 12. Thirtysixchamber’s (9) Arshad Alam 53.5.

1. Legal Legacy, 2. Interactive, 3. Friends Forever

HASTHINAPURA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Haloween’s Way (6) Arshad Alam 61.5, 2. Sans Frontieres (7) Rajesh Babu 60.5, 3. Bryant Park (11) Santosh Kumar 60, 4. Matteo (5) T.S. Jodha 59.5, 5. Speed Queen (3) M. Prabhakaran 59, 6. Running Storm (12) M. Bhaskar 57.5, 7. Sky Jasmine (4) Kiran Rai 57, 8. Nuala (1) Ajay Kumar 57, 9. Wolf Rock (10) S. Manohar 55, 10. Teri Adah (2) S.G. Prasad 54.5, 11. Tobin (9) P.P. Dhebe 52.5 and 12. Badshah (8) Nitin Singh 50.

1. Matteo, 2. Sky Jasmine, 3. Teri Adah

Day’s best: Dancing Phoenix

Double: Amaze – She’s Stunning

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii); 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.