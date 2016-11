Victorious March has an edge over his rivals in the P. Natesan Gold Cup (1,000m), the main event of the opening day's race to be held here on Thursday (Nov. 3).

A sum of Rs. 5,00,000 will be added to the jackpot pool in today's races.

JUNIORS PLATE (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 1-25 p.m.: 1. Chandler Bing (4) C. Brisson 56, 2. Medallion (3) Md. Hesnain 56, 3. Order Of St George (6) Shailesh 56, 4. Silverman (1) Bopanna 56, 5. Wind Of The Future (7) Shahar Babu 56, 6. My Dream Boat (2) Tanveer Alam 54.5 and 7. Phoebe Buffay (5) Ayaz Ahmed 54.5.

1. Chandler Bing, 2. Wind Of The Future, 3. Phoebe Buffay

WELCOME CUP (1,200m), rated upto 25, 2-05: 1. Lightening Thunder (6) Tanveer Alam 62, 2. Turf King (2) Ayaz Ahmed 61.5, 3. Sunshine (4) Shahar Babu 61, 4. Jazzelena (7) K. V. Baskar 60, 5. Sprinkler (5) Bopanna 58, 6. European Star (3) Kalyan Singh 52.5, 7. Polynesian Pearl (1) Md. Hesnain 51.5, 8. All Clear (8) S. S. Azad 50 and 9. Tiny Trot (9) Hari Krishnan 50.

1. Lightening Thunder, 2. Sunshine, 3. Sprinkler

ETTUKUDI PLATE (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 2-45: 1. Serena (2) Ayaz Ahmed 60, 2. Indispensable (4) N. Rupa 58.5, 3. Maracana (8) Farhan Alam 57.5, 4. Bessie (1) Tanveer Alam 56.5, 5. Sunshine Heart (5) Noorshed Alam 55.5, 6. Perfect Speed ( 7) Hari Krishnan 55, 7. Front Line (3) K. V. Baskar 54.5 and 8. Regal Groom (6) Anzar Alam 54.5.

1. Indispensable, 2. Maracana, 3. Serena

GOLDEN TEMPLE PLATE (Div. I), (1,200m), rated 40 to 65, 3-25: 1. Shining Path (4) Anzar Alam 62, 2. Tap It Rich (7) Tanveer Alam 58.5, 3. Phantom Of Star (10) N. Murugan 56.5, 4. Spades (1) Zulquar Nain 56.5, 5. City Of Song (8) Md. Hesnain 55, 6. Coriolis (3) Kabdhar 55, 7. Green Teak (2) Farhan Alam 53.5, 8. Augustus (5) Shailesh 53, 9. Azetic Star (6) Kalyan Singh 52.5 and 10. Helix (9) Noorshed Alam 52.5.

1. Augustus, 2. City Of Song, 3. Tap It Rich

MAJOR K. LEECH CUP (1,200m), rated 20 to 45, 4-05: 1. Absolutelygorgeous (3) Md. Hesnain 60, 2. Agentdoubleoseven (1) Rajendra Singh 59.5, 3. His Royal Highness (2) Shahar Babu 59, 4. Miss Miracle (12) Mukesh Kumar 58.5, 5. Admiral Messi (4) Ross 57.5, 6. Blaze The Turf (6) Casey 57, 7. Jannat (11) Tanveer Alam 55.5, 8. Paris Lane (5) Kalyan Singh 55.5, 9. Bambino (9) Noorshed Alam 54, 10. Priceless Precious (8) K. V. Baskar 54, 11. Rhapsidion Rose (10) Kabdhar 53.5 and 12. Appalachia (7) Shailesh 52.

1. Appalachia, 2. Rhapsidion Rose, 3. Miss Miracle

P. NATESAN GOLD CUP (1,000m), rated 80 & above, 4-45: 1. One Kept Secret (9) Farhan Alam 65, 2. Heatwave (1) Tanveer Alam 63, 3. Supreme Minstrel (8) Ross 59, 4. Panthera (11) Mukesh Kumar 58.5, 5. Cohiba (6) Md. Hesnain 57, 6. Knight Of Ke (2) C. Brisson 57, 7. Victorious March (10) Zulquar Nain 56, 8. Soothsayer (5) N. Rupa 55.5, 9. Capilano (3) Hari Krishnan 52.5, 10. Phoenix Force (4) N. Murugan 52, 11. Majesterian (7) Noorshed Alam 51 and 12. Eduardo (12) Kalyan Singh 50.

1. Victorious March, 2. Soothsayer, 3. Knight Of Ke

GOLDEN TEMPLE PLATE (Div. II), (1,200m), rated 40 to 65, 5-25: 1. Flash Of Genius (8) Akbar 60, 2. Etesian (6) Anzar Alam 59.5, 3. Pride N Glory (1) Mukesh Kumar 59, 4. Marine One (4) Suraj Narredu 58, 5. Southern Sky (3) Shahar Babu 57, 6. I Specialist (5) C. Brisson 56, 7. Prince Vailiant (9) N. Murugan 55.5, 8. Sweet Secret (7) Tanveer Alam 54 and 9. Pepe Senior (2) K. V. Baskar 51.5.

1. I Specialist, 2. Marine One, 3. Etesian

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7.