Castlebridge maintains form

Trainer Bharath Singh’s ward Castlebridge, who has won seven out of his eight starts, maintains his winning form and should not find it difficult to win the second classic of the season, the Jacqueline Indian 2000 Guineas (Gr.1), the stellar attraction of Sunday’s (Dec.17) races here.

There will be no false rails.

NAWABZADA RASHIDUZZAFAR KHAN TROPHY (2,000m), Cl. II, rated 60 to 86, 1.30 p.m.: 1. Frosty (4) David Probert 60, 2. Frivolous (1) P.S. Chouhan 56.5, 3. In My Dream (7) Trevor 56.5, 4. Highland Breeze (6) T.S .Jodha 55, 5. Vulcan (3) A. Imran Khan 54.5, 6. Bold March (2) C.S. Jodha 53 and 7. Big Sur (5) Dashrath 50.

1. BIG SUR, 2. FRIVOLOUS

COLE GOLD TROPHY (Div. II) (1,200m), Cl. V, rated 1 to 26, 2.00: 1. Aquarius (5) Joseph 60, 2. Magic Dust (10) Dashrath 60, 3. Royal Ace (3) A. Imran Khan 60, 4. Advance To Contact (11) Merchant 57.5, 5. Galtero (4) S. Amit 57, 6. Asahi (12) Raj Pawar 56.5, 7. Eagle Spirit (2) T.S. Jodha 56.5, 8. Glorious Thunder (9) Yash 56.5, 9. Diwali Lights (8) Parbat 55.5, 10. Padmakosa (1) Bhawani 55, 11. Milwalkee (6) Zeeshan 54.5 and 12. Replica (7) Nirmal 54.

1. MILWALKEE, 2. ROYAL ACE, 3. AQUARIUS

SATINELLO TROPHY (1,200m), Maiden, 2-y-o only, 2.30: 1. Masar (1) Srinath 55, 2. Stormy Atlantic (5) Trevor 55, 3. Courcheval (2) Suraj 53.5, 4. Firebird (3) David Allan 53.5, 5. Fundamental Right (6) Neeraj 53.5, 6. Princess Eliza (7) Bhawani 53.5 and 7. Silver Locket (4) A. Imran Khan 53.5.

1. FIREBIRD, 2. STORMY ATLANTIC

GULAMHUSEIN ESSAJI TROPHY (1,600m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.00: 1. Gentillesse (10) A. Imran Khan 60.5, 2. Gloriosus (2) S. John 60, 3. Albareto (7) Srinath 59.5, 4. Samurai (8) Joseph 56, 5. Maserati (1) Trevor 54, 6. Angels Harmony (3) Nikhil 52.5, 7. Cisticola (11) Dashrath 52.5, 8. Fortitude (4) Zervan 52.5, 9. Merveilleuse (9) Neeraj 52.5, 10. Shangri La (6) Sandesh 52.5 and 11. Gandalf (5) Merchant 50.

1. ALBARETO, 2. SHANGRI LA, 3. GENTILLESSE

RWITC LTD SPRINT CHALLENGE (1,200m), 3-y-o & over, 3.30: 1. Adam (5) Trevor 59, 2. Dancing Phoenix (1) Srinath 55, 3. Dancing Prances (12) David Allan 55, 4. Denny Crane (6) David Probert 54.5, 5. Holy Smoke (4) Zervan 54.5, 6. Siobhan (7) Sandesh 53.5, 7. Captain Courage (3) Neeraj 51. 8. Celtic Prince (11) Ajinkya 51, 9. Harvey (10) S. Amit 51, 10. Ladislaus (9) C.S. Jodha 51, 11. St. Andrews (8) P. Dhebe 51 and 12. Champagne (2) P.S. Chouhan 49.5.

1. DENNY CRANE, 2. CHAMPAGNE, 3. HOLY SMOKE

P.M. RUNGTA GOLDEN SPRINT STAKES (1,200m), Cl. III, rated 40 to 66, 4.00: 1. Hidden Soul (6) Raghuveer 59.5, 2. Makino (2) Daman 59.5, 3. Flashy Wings (3) Bhawani 57.5, 4. Excellent Gold (13) Dashrath 56.5, 5. Slam Dunk (5) T.S. Jodha 56.5, 6. Zanzibaar (1) Srinath 56.5, 7. An Jolie (10) P.S. Chouhan 56, 8. Silken Eyes (9) Neeraj 56, 9. Miss Moneypenny (14) David Allan 55.5, 10. Bounty Queen (4) S. Amit 54.5, 11. Beshitkash (8) A. Imran Khan 53.5, 12. Grey Flannel (11) Yash 53.5, 13. Bunting (7) Sandesh 53 and 14. Fabio (12) Nikhil 49.

1. BESHITKASH, 2. EXCELLENT GOLD, 3. FLASHY WINGS

JACQUELINE INDIAN 2000 GUINEAS (Gr.1) (1,600m), 3-y-o only (Terms), 4.30: 1. Bateleur (1) Sandesh 57, 2. Caprisca (8) S. John 57, 3. Castlebridge (6) Trevor 57, 4. Costa Brava (2) Colm O’Donoghue 57, 5. Gallant Knight (4) Bhawani 57, 6. Mygrator (5) P.S. Chouhan 57, 7. Perfect Star (3) David Allan 57, 8. Pure Zinc (9) Srinath 57, 9. Rochester (7) C.S. Jodha 57 and 10. Timeless (10) A. Imran Khan 57.

1. CASTLEBRIDGE, 2. PERFECT STAR, 3. ROCHESTER

COLE GOLD TROPHY (Div I), (1,200m), Cl. V, rated 1 to 26, 5.00: 1. Sail Past (12) Dashrath 60.5, 2. Sia (4) A. Imran Khan 60.5, 3. Smart Vision (6) S. Sunil 60.5, 4. Star Anise (9) Raghuveer 60.5, 5. Ame (1) S. Amit 60, 6. Allegria (7) T.S. Jodha 59.5, 7. Impossible Dream (10) Yash 58.5, 8. Lovely Fairy (2) Merchant 58.5, 9. Isinit (13) S. Nayak 58, 10. Royal Blood (8) Bhawani 58, 11. Yutaka (11) Trevor 57.5, 12. Bay Of Love (5) Parbat 57 and 13. Smoky Haze (3) Nirmal 55.

1. SAIL PAST, 2. YUTAKA, 3. ROYAL BLOOD

DIRECTOR GENERAL OF POLICE TROPHY (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.30: 1. Charming (14) S. Sunil 61.5, 2. Rock In Rio (6) Daman 61, 3. Ascension (12) Ajinkya 60.5, 4. Ridgewood Star (withdrawn), 5. Art Deco (13) J. Chinoy 58.5, 6. Rishab’s Pet (4) A. Imran Khan 58.5, 7. Touch Me Not (8) Kuldeep 58, 8. Nextstar (5) P.S. Chouhan 56, 9. Sporto (7) Nirmal 56, 10. Good Thing (15) Dashrath 55, 11. Optimum (9) Zeeshan 53, 12. Aizel (1) Merchant 52.5, 13. Exosphere (2) T.S. Jodha 52.5, 14. Royal Mews (3) Sandeep 51, 15. Dolphin (10) Prasad 50 and 16. Financier (11) Altaf 49.

1. OPTIMUM, 2. RISHAB’S PET, 3. NEXSTAR

Day’s Best : ALBARETO

Double: FIREBIRD-BESHITKASH

Jackpot : (i) 2, 3, 4, 5 & 6. (ii) 5, 6, 7, 8 & 9; Treble (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8; (iii): 7, 8 & 9. Tanala: All races.

Super Jackpot: 4, 5, 6, 7, 8 & 9.