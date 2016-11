Augustus, who maintains form, may score again in the Independence Cup (1,000m), the feature event of the races to be held here on Wednesday (Nov. 9).

M. VIJAYAKRISHNA CUP (1,000m), maiden 2-y-o only (Terms), 2-15 p.m.: 1. Admiral Nelson (6) Shailesh 56, 2. Hocus Pocus (1) Shahar Babu 56, 3. Order Of St George (7) Tanveer Alam 56, 4. Emeritus (4) Md. Hesnain 54.5, 5. Petunia (2) Bopanna 54.5, 6. Phoebe Buffay (5) C. Brisson 54.5 and 7. Star Portal (3) C. Umesh 54.5.

1. Admiral Nelson, 2. Emeritus, 3. Phoebe Buffay

MANIPUR PLATE (1,000m), 6-y-o & over, rated 20 to 45, 2-45: 1. New Wings (6) Ayaz Ahmed 60, 2. Biutiful (3) C. Brisson 59.5, 3. Sunshine Heart (1) Noorshed Alam 59, 4. Legend Maker (4) Md. Hesnain 56, 5. Schumii (5) C. Umesh 56 and 6. Colourful Prince (2) Bopanna 55.5.

1. Schumii, 2. New Wings

TIRUPATHI PLATE (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Dashing Conqueror (3) Casey 60, 2. Symbol Of Victory (7) R. Vaibhav 59.5, 3. Alerio (4) Kabdhar 59, 4. Jannat (2) Shahar Babu 57, 5. Zlato (1) K. V. Baskar 56.5, 6. Transition (5) Farhan Alam 55.5, 7. Front Line (6) Shailesh 55, 8. Scent Of Power (9) C. Umesh 52.5 and 9. No One Like Me (8) Ayaz Khan 52.

1. Front Line, 2. Jannat, 3. Alerio

LIVERPOOL PLATE (1,200m), rated upto 25, 3-45: 1. Sunshine (9) Tanveer Alam 61, 2. Establish Predator (8) C. Umesh 60.5, 3. Right On Time (3) Stephen Raj 60.5, 4. Samburu (5) Shailesh 60.5. 5. Go For Glory (2) Akbar 57, 6. Ancient Warrior (6) Kalyan Singh 56, 7. Bounty Hunter (-) (-) 56, 8. Well Known (11) Shahar Babu 55.5, 9. Aviator (4) Ayaz Ahmed 55, 10. Polynesian Pearl (1) Md. Hesnain 52, 11. Deck Of Cards (10) K. V. Baskar 51.5 and 12. Turf Fame (7) S. S. Asad 50.

1. Sunshine, 2. Samburu, 3. Establish Predator

INDEPENDENCE CUP (1,000m), 5-y-o & over, rated 40 to 65, 4-15: 1. Strike The Stars (6) Rajendra Singh 60.5, 2. Augustus (3) Shailesh 56.5, 3. Mehabooba (5) Zulquar Nain 56.5, 4. City Of Song (2) Md. Hesnain 55.5, 5. Temujin (1) Bopanna 55.5, 6. I Am Here (7) C. Umesh 52 and 7. Encore (4) Ayaz Khan 50.

1. Augustus, 2. City Of Song, 3. Mehabooba

KOYAMBEDU PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (outstation horses are eligible), 4-45: 1. Light (9) R. Vaibhav 60, 2. Autumn Love (4) Md. Hesnain 59.5, 3. Ice Zone (7) Zulquar Nain 58, 4. Amigos (11) Kalyan Singh 55.5, 5. Nanuk (10) Bopanna 54.5, 6. Quid Pro Quo (2) K. V. Baskar 54.5, 7. Royal Sensation (8) Mukesh Kumar 54.5, 8. Southern Sky (5) Shahar Babu 54.5, 9. Next Move (1) C. Umesh 54, 10. Classic Solitaire (6) Ayaz Khan 51.5, 11. Custodian (12) Hari Krishnan 50.5 and 12. Girlish Charmo (3) S. S. Azad 50.5.

1. Southern Sky, 2. Autumn Love, 3. Light

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.