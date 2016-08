Aster Rose runs with a good chance in the Deccan Fillies Championship Stakes (1,600m), the chief event of the races to be held here on Monday (August 29).

There will be no false rails.

1. BLUE MAX CUP (1,600m), 3-y-o only, rated upto 50 (Cat. III), 1.50 p.m.: 1. Surprise Party (1) Aneel 60, 2. Elysian (2) Akshay Kumar 59, 3. Like Wise (3) P. S. Chouhan 58.5, 4. Monte Rosa (6) G. Naresh 53, 5. Ram Man (4) P. Gaddam 53 and 6. Rising Girl (5) K. Sai Kiran 51.5.

1. Like Wise, 2. Elysian

2. A. KRISHNASWAMI MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o & over, rated upto 75 (Cat. II), 2.20: 1. Tinsel Town (2) G. Naresh 60, 2. City Of Harmony (6) P. S. Chouhan 53.5, 3. Charlie Brown (3) Sai Kumar 52.5, 4. Dancing Leaf (4) A. Sandesh 50.5, 5. Aware (1) P. Gaddam 50 and 6. Dream Vision (5) Akshay Kumar 50.

1. City Of Harmony, 2. Dream Vision

3. CON AMORE CUP (1,200m), 3-y-o & over, rated upto 50 (Cat. III), 2.55: 1. Princess Cruise (9) Koushik 62, 2. Wonder Eye (2) A M. Tograllu 62, 3. Awesome Approach (10) P. Trevor 59.5, 4. Paprika (7) P. S. Chouhan 58, 5. Roma Touge (11) Kiran Naidu 57.5, 6. Star Player (4) S. Sreekant 57.5, 7. Vijay’s Empress (6) A. Sandesh 57.5, 8. Gorgeous Lady (3) Deepak Singh 57, 9. Indian Dreams (8) K. Sai Kiran 57, 10. Dear Friend (1) Kunal Bunde 54.5, 11. Take A Bow ( 12) N. S. Rathore 50.5 and 12. Touch Of Gold (5) Md. Sameeruddin 50.

1. Paprika, 2. Awesome Approach, 3. Vijay’s Empress

4. DELAGE PLATE (2,400m), 4-y-o & over, rated upto 75 (Cat. II), 3.25: 1. Blue Eyed Babe (3) K. Mukesh Kumar 60, 2. Strengthandbeauty (8) N. Rawal 60, 3. Rio Rojo (5) Suraj Narredu 59.5, 4. Tiger (6) P. S. Chouhan 58, 5. Humraaj (4) Deep Shanker 56, 6. Time To Climb (2) S. S. Tanwar 53.5, 7. Gunner (7) A. S. Pawar 53 and 8. Silver Passion (1) G. Naresh 50.

1. Rio Rojo, 2. Tiger, 3. Strengthandbeauty

5. STARSKY PLATE (1,400m), 4-y-o only, rated upto 50 (Cat. III), 3.55: 1. Lavender (8) B. Dileep 62, 2. Royal Hero (9) Ajit Singh 58.5, 3. Accelerator (2) A.M. Tograllu 58, 4. Perfection (3) P. S. Chouhan 58, 5. Ryuzaki (5) G. Naresh 56, 6. Wonder Star (1) Uday Kiran 56, 7. Princess Rose (4) Deep Shanker 54, 8. Apache Gal (6) A. Sandesh 52.5 and 9. Blaze Of Glory (7) Ajeeth Kumar 50.5.

1. Perfection, 2. Apache Gal, 3. Princess Rose

6. DECCAN FILLIES CHAMPIONSHIP STAKES (1,600m), fillies 3-y-o only (Terms), 4.30: 1. Aika Aika Aika (1) P. S. Chouhan 56, 2. Anantara (4) Srinath 56, 3. Aster Rose (5) S. John 56, 4. Cheerleader (6) Suraj Narredu 56, 5. Courtship (3) P. Trevor 56 and 6. Prospero (2) A. Sandesh 56.

1. Aster Rose, 2. Aika Aika Aika

7. DIABLO PLATE (1,200m),(Cat. II), maiden 3-y-o only (Terms), 5.05: 1. New Comer (9) B. Dileep 56, 2. Shakesphere (2) A. S. Pawar 56, 3. Super Racer (3) A. M. Tograllu 56, 4. Vijays Vision (6) P. S. Chouhan 56, 5. Good Image (4) K. Mukesh Kumar 54.5, 6. Good Taste (8) K. Sai Kiran 54.5, 7. Harvest Moon (10) Deep Shanker 54.5, 8. Ikigai (1) Aneel 54.5, 9. Queen To Rule (5) Ajeeth Kumar 54.5 and 10. War Lady (7) N. Rawal 54.5.

1. Super Racer, 2. Good Image, 3. Shakesphere

Day’s best: Rio Rojo

Double: Paprika — Perfection

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 2, 3 & 4; (ii): 5, 6 & 7; Tla: All races.