Wonder Eye may repeat in the first division of the Jockey Purtu Singh Parmar Memorial Cup (1,400m), the main event of the races to be held here on Monday (Dec. 26).

1. STEP ASIDE PLATE (1,200m), 3-y-o only, rated 26 to 50 (Cat. III), 12.40 p.m.: 1. Space Ship (1) N. S. Rathore 60, 2. Sweet March (5) Beuzelin 60, 3. Vijay’s Empress (6) S.S. Tanwar 60, 4. Shakesphere (4) A.S. Pawar 59, 5. Sher Afgan (2) Ajeeth Kumar 58, 6. Cannon Grey (3) Kunal Bunde 57, 7. Darakhshan Setarah (8) Akshay Kumar 56.5 and 8. Refulgent (7) N. Rawal 54.5.

1. Space Ship, 2. Sweet March, 3. Vijay’s Empress

2. OLYMPIC FLAME PLATE (Div. I), (1,200m), maiden 2-y-o only (Cat. II), (Terms), 1.10: 1. Big (3) Akshay Kumar 55, 2. Desert Moon (1) K. Sai Kiran 55, 3. Lord Gift (6) Ajeeth Kumar 55, 4. Sisco (9) K. Mukesh Kumar 55, 5. You Can I Can (7) S. Sreekant 55, 6. Kangra (5) Beuzelin 53.5, 7. Tough Sussex (2) Deepak Singh 53.5, 8. Waverly Creek (8) Kuldeep Singh 53.5 and 9. Withrosemakeup (4) T.S. Jodha 53.5.

1. Kangra, 2. Big, 3. Waverly Creek

3. MANJIRA CUP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 1.40: 1. Apache Gal (8) Gopal Singh 60, 2. Island Bird (10) K. Sai Kiran 59.5, 3. Malakeye Ziba (1) Md. Ismail 58.5, 4. Act In Time (4) K. Mukesh Kumar 58, 5. Wine N Dine (6) C.P. Bopanna 58, 6. Picture Perfect (2) Deepak Singh 56.5, 7. In Command (7) A.A. Vikrant 55, 8. Cash For Rank (5) Akshay Kumar 52, 9. My Choice (9) P. Gaddam 52 and 10. Dear Friend (3) Kunal Bunde 51.

1. Act In Time, 2. Apache Gal, 3. Picture Perfect

4. OLYMPIC FLAME PLATE (Div. II), (1,200m), maiden 2-y-o only (Cat. II), (Terms), 2.10: 1. Brookwood (8) Sai Kumar 55, 2. Face The Facts (6) G. Naresh 55, 3. Reach The Heights (5) Md. Sameeruddin 55, 4. Treasure Striker (7) K. Mukesh Kumar 55, 5. Asteria (4) Kuldeep Singh 53.5, 6. China Millennium (1) Akshay Kumar 53.5, 7. Kohinoor Lucy (3) Kunal Bunde 53.5 and 8. Royal Dancer (2) T.S. Jodha 53.5.

1. China Millennium, 2. Reach The Heights, 3. Treasure Striker

5. JOCKEY PURTU SINGH PARMAR MEMORIAL CUP (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 2.45: 1. Mighty Swing (8) N.S. Rathore 60, 2. Masti (5) Akshay Kumar 59, 3. Legend (3) Sai Kumar 58, 4. Modern Snipper (6) S. Sreekant 56, 5. Legacy Machine (7) Md. Ismail 55.5, 6. Little Smart Heart (4) Suraj Narredu 54.5, 7. Dancing Farha (1) G. Naresh 52.5, 8. Egyptian Wind (9) A.M. Tograllu 52.5 and 9. Sonic (2) Md. Sameeruddin 52.

1. Little Smart Heart, 2. Mighty Swing, 3. Masti

6. RUNNING FLAME PLATE (1,400m), maiden 3-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 3.15: 1. Monte Rosa (6) A.A. Vikrant 60, 2. Ikigai (11) G. Naresh 59, 3. Own Battle (12) N.S. Rathore 57.5, 4. Al Sadr (8) B.R. Kumar 56, 5. Princess Of Dreams (4) Beuzelin 55.5, 6. Shandaar (10) T.S. Jodha 55.5, 7. Super Grey (ex: Monkey Shoulder) (2) Suraj Narredu 55.5, 8. Valee Tiger (7) Akshay Kumar 55.5, 9. I Am Samsun (3) A.S. Pawar 54.5, 10. Magical Skill (5) Aneel 54, 11. Molon Labe (9) S. Sreekant 53.5 and 12. Raja Hundustani (1) Ajit Singh 53.5.

1. Super Grey, 2. Al Sadr, 3. Monte Rosa

7. JOCKEY PURTU SINGH PARMAR MEMORIAL CUP (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 3.45: 1. Wonder Eye (2) A.M. Tograllu 60, 2. Gale Force (9) Khurshad Alam 58.5, 3. Green Image (4) A.A. Vikrant 58, 4. Golden Arrow (5) B.R. Kumar 56, 5. The Blue (3) N. Rawal 55.5, 6. Delta Force (10) N.S. Rathore 55, 7. Market Leader (6) A. S. Pawar 52.5, 8. Princess Rose (8) Kiran Naidu 52.5, 9. Gangadhar (7) G. Naresh 52 and 10. Shivalik Bird (1) Akshay Kumar 51.5.

1. Wonder Eye, 2. Market Leader, 3. Delta Force

8. MANJIRA CUP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 4.20: 1. Ice Crystal (7) C.P. Bopanna 60, 2. Manogamini (1) A.S. Pawar 59, 3. Pamella (5) Akshay Kumar 58.5, 4. Matica (4) A.A. Vikrant 57.5, 5. Hard Fought (9) T.S. Jodha 56.5, 6. Time Is Luck (8) P. Gaddam 56, 7. Awesome Show (10) Khurshad Alam 55.5, 8. Ashwini (6) Kunal Bunde 52, 9. Rose ‘D’ Mumtaz (3) B.R. Kumar 52 and 10. Wonder Star (2) Md. Ismail 50.5.

1. Hard Fought, 2. Time Is Luck, 3. Rose ‘D’ Mumtaz

9. SWEET GIRL PLATE (Div. I), (1,200m), 3-y-o & over, rated upto 30 (Cat. III), 4.55: 1. War Cry (2) Beuzelin 62, 2. Yes Baby (3) Deepak Singh 62, 3. Samba (1) P. Gaddam 61.5, 4. Ayur Jyothi (11) Akshay Kumar 61, 5. Dorian (8) Sai Kumar 61, 6. Mastaani (13) Md. Sameeruddin 61, 7. Angels Bay (7) N.S. Rathore 60, 8. Take A Bow (12) Aneel 60, 9. Invasion (9) Khurshad Alam 59, 10. Blaze Of Glory (14) B.R. Kumar 58, 11. Princess (6) Kiran Naidu 58, 12. Cannon Hope (5) S. Sreekant 55.5, 13. Squanderers Square (10) A.S. Pawar 55 and 14. War Dancer (4) G. Naresh 50.

1. War Cry, 2. Ayur Joythi, 3. Samba

Day’s best: Act In Time

Double: Little Smart Heart - Super Grey

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9; Tla: All races.