Time For Fun wins main event

Mr M.Narayanan’s Time For Fun (N.S.Rathore up) won the Indian Navy Rolling Challenge Trophy, the main event of the races held here on Sunday (Nov. 27). K.Satheesh trains the winner.

1. BHAGYANAGAR CUP (2,000m), 3-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III): Coruba (Akshay Kumar) 1, Brilliant (Beuzelin) 2, Penumatcha's Pride (Koushik) 3, Upon A Star (G. Naresh) 4. Not run: Green Memories. 9, 1-1/2 and 4-1/2. 2m 09.89s. Rs 22 (w), 6, 5 and 6 (p), SHP: Rs 16, FP: Rs 55, Q: Rs 21, Tanala: Rs 82. Favourite: Penumatcha’s Pride. Owners: M/s Zaveri Stud Farm Pvt Ltd rep by Champaklal Zaveri, Mrs Bindu Zaveri, Miss Harsha N.Desai and Miss Niti N.Desai. Trainer: Deshmukh.

2. CORDEN ROUGE PLATE ( Div. II), (1,100m), (Cat. II), maiden 2-y-o only (Terms): Top Link (Deep Shanker) 1, Southern Crown (Akshay Kumar) 2, Lady Admiral (G. Naresh) 3, Plain Jane (Sai Kumar) 4. Not run: Proud Warrior. 5, 3 and nk. 1m 07.48s. Rs 15 (w), 6, 11 and 6 (p), SHP: Rs 29, FP: Rs 104, Q: Rs 61, Tanala: Rs 440. Favourite: Top Link. Owners: M/s Mir Firasath Ali Khan, Saqafath Ali Khan and Mrs Bindu Laxman. Trainer: Laxman S

3. RAINBOWS FOR LIFE PLATE (1,400m), 3-y-o & over, rated 26 to 50: Citi Colors (Suraj Narredu) 1, Batur (Beuzelin) 2, River Chimes (Srinath) 3, Pentagon (Khurshad Alam) 4. Hd, hd and 1/4. 1m 28.11s. Rs 7 (w), 6, 8 and 15 (p), SHP: Rs 14, FP: Rs 18, Q: Rs 12, Tanala: Rs 61. Favourite: Citi Colors. Owners: M/s Anil Kumar Kishen, B.S.Reddy and K. Mallikarjuna Rao. Trainer: Prasad Raju.

4. CORDEN ROUGE PLATE (Div. I), (1,100m), (Cat. II), maiden 2-y-o only (Terms): Juneau (Kuldeep Singh) 1, True Hymn (Ajeeth Kumar) 2, Lucky Nicky (K. Sai Kiran) 3, Divine Silver (Laxmikanth) 4. Nk, 2-1/2 and 3-1/4. 1m 08.73s. Rs 15 (w), 6, 16 and 6 (p), SHP: Rs 53, FP: Rs 128, Q: Rs 87, Tanala: Rs 355. Favourite: Lucky Nicky. Owners: M/s Tinder Singh Ahluwalia & M.Ramakrishna Reddy. Trainer: L.D’Silva.

5. ROYAL TERN PLATE (1,600m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III): White Gold (Beuzelin) 1, Perfection (Srinath) 2, Princess Rose (Akshay Kumar) 3, Apache Gal (S. S. Tanwar) 4. 3, hd and 4. 1m 41.28s. Rs 10 (w), 6, 6 and 10 (p), SHP: Rs 18, FP: Rs 22, Q: Rs 11, Tanala: Rs 66. Favourite: White Gold. Owners: Dr Suresh Chintamaneni & Mr Surendra Ramachandra Sanas. Trainer: D.Netto.

6. KING RAMA PLATE (Div. II), (1,200m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II): Green Jewel (Laxmikanth) 1, Oathofyourdaughter (G. Naresh) 2, Par Excellence (A. A. Vikrant) 3, Symbol Of Pride (B. R. Kumar) 4. Hd, 1/2 and 1-1/4. 1m 13.45s. Rs 121 (w), 21, 6 and 14 (p), SHP: Rs 19, FP: Rs 463, Q: Rs 173, Tanala: Rs 3297. Favourite: Bouquet. Owner and trainer: Mr Ananta Vatsalya.

7. INDIAN NAVY ROLLING CHALLENGE TROPHY (1,600m), 3-y-o & over, rated 86 & above (Cat. I): Time For Fun (N.S.Rathore) 1, Vijay Viraaj (Srinath) 2, Vijay Vaishnavee (P. Gaddam) 3, Woman O War (Kunal Bunde) 4. Shd, 3/4 and 2. 1m 39.60s. Rs 28 (w), 10, 8 and 13 (p), SHP: Rs 23, FP: Rs 112, Q: Rs 59, Tanala: Rs 521. Favourite: Woman O War. Owner: Mr M.Narayanan. Trainer: K.Satheesh.

8. KING RAMA PLATE (Div. I), (1,200m), 5-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II): Exclusive Beauty (Kiran Naidu) 1, Rosemonde (Ajit Singh) 2, Camborne (A. A. Vikrant) 3, Rubyonrails (Sai Kumar) 4. 1/2, 1 and 1/2. 1m 13.30s. Rs 17 (w), 8, 18 and 10 (p), SHP: Rs 55, FP: Rs 129, Q: Rs 94, Tanala: Rs 546. Favourite: Rubyonrails. Owners: Col. K.S.Garcha, Mrs Inderjit Garcha & Dr Veerathu Santaiah. Trainer: Satyanarayana.

9. SANGAM PLATE (1,400m), 4-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II): Wonder Eye (A M Tograllu) 1, Green Image (A. A. Vikrant) 2, Delta Force (N. S. Rathore) 3, Legend (Suraj Narredu) 4. 3-1/4, 3-3/4 and 1/4. 1m 25.95s. Rs 21 (w), 7, 15 and 8 (p), SHP: Rs 48, FP: Rs 191, Q: Rs 125, Tanala: Rs 804. Favourite: Legend. Owner: Mr Shamsuddin. Trainer: Zoheb Shaikh.

Jackpot: Rs 15456 (25 tkts), Consolation: Rs 1368 (121 tkts). Treble (i): Rs 85 (397 tkts), (ii): Rs 725 (58 tkts), (iii): Rs 351 (248 tkts).