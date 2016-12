Temerity for season’s first Classic

more-in

The 3-year-old filly Temerity, who is in fine fettle, may score over her rivals in the Gitanjali Indian 1000 Guineas (Gr.1), the first Classic of the Mumbai racing season, to be held here on Sunday (Dec. 11).

There will be no false rails.

An amount of Rs. 5,00,000 will be added to the collection of Super Jackpot Pool.

1. COLE GOLD TROPHY (1,600m), Cl. V, rated 1 to 26, 1.30 p.m.: 1. Kookaburra (5) Srinath 59, 2. Night Fury (8) P.S. Chouhan 59, 3. Simona (4) S. Amit 58.5, 4. Sir Desmond (3) Trevor 56.5, 5. Ritz (2) Pereira 56, 6. Coat Of Arms (1) B. Nikhil 54.5, 7. Silver Edge (6) S. Kamble 54 and 8. Secret Flame (7) Dashrath 51.

1. Kookaburra, 2. Sir Desmond, 3. Secret Flame

2. RANJIT V BHAT MEMORIAL GOLD TROPHY (1,000m), Cl. I, rated 80 and upward, 2.00: 1. Deep Diver (3) Dashrath 59, 2. Champagne (2) Sandesh 54 and 3. Serenita (1) Neeraj 52.5.

1. Serenita

3. FAIZ JASDANWALLA TROPHY (1,000m), Maiden, 2-y-o only, 2.30: 1. Hopelicious (3) Srinath 55, 2. Texas Gold (4) J. Chinoy 55, 3. Wise Child (7) Sandesh 55, 4. Goldie’s Pet (1) Trevor 53.5, 5. Lilibeth (6) Dashrath 53.5, 6. Magical Script (5) T.S. Jodha 53.5 and 7. Moira (2) Neeraj 53.5.

1. Golde’s Pet, 2. Texas Gold

4. M.N. NAZIR TROPHY (1,400m), Cl. III, rated 40 to 66, 3.00: 1. Batman (5) C.S. Jodha 59, 2. Charging Tigress (4) S. Amit 58.5, 3. Exodus (3) J. Chinoy 58.5, 4. Heart Of The City (1) Merchant 58.5, 5. Hedwig (6) S.J. Sunil 55, 6. Arakawah (2) Zervan 53 and 7. Personify (7) Bhawani 53.

1. Exodus, 2. Hedwig

5. KEJRIWAL TROPHY DIV. I (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30: 1. Almost Magical (2) G. Amit 62, 2. Lord Arazan (7) Suraj Narredu 61, 3. Ladislaus (11) Trevor 60.5, 4. Rashun (14) T.S. Jodha 60, 5. Gregorian Chants (1) J. Chinoy 59, 6. Silk Baby (9) Neeraj 58.5, 7. Warlock (5) Dashrath 55.5, 8. Ancient Treasure (8) Baria 55, 9. Shape The Scape (4) S. Amit 55, 10. Monza (13) Parbat 54.5, 11. Masterofbalantrae (6) K. Kadam 54, 12. Nightfall (3) Merchant 54, 13. Viking (12) C.S. Jodha 54 and 14. Crystal Ball (10) A. Gaikwad 53.

1. Ladislaus, 2. Lord Arazan, 3. Almost Magical

6. MAHARASHTRA, GUJARAT & GOA AREA TROPHY (2,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4.00: 1. Olly Boy (7) Daman 60, 2. Aspen (4) Bhawani 59.5, 3. Sabiq (2) S. Kamble 57.5, 4. Diablo (1) Nazil 57, 5. Atalya (5) Ajinkya 56, 6. Mathaiyus (3) Srinath 55, 7. Imperial Heritage (9) S.J. Sunil 54.5, 8. Rousseau (6) Neeraj 53.5, 9. Flashing Honour (10) P.S. Chouhan 53 and 10. Raees (8) T.S. Jodha 52.

1. Mathaiyus, 2. Rousseau, 3. Atalya

7. GITANJALI INDIAN 1000 GUINEAS (Gr.1) (1,600m), Indian Fillies, 3-y-o only, 4.30: 1. Angel Girl (14) S.J. Sunil 57, 2. Arak (11) T.S. Jodha 57, 3. Book Thief (16) K. Kadam 57, 4. Cataleya (7) Dashrath 57, 5. Courtship (2) A. Imran Khan 57, 6. Devoted Eyes (5) Sandesh 57, 7. Eternal Sunshine (12) P.S. Chouhan 57, 8. Hall Of Famer (8) David Allan 57, 9. In My Dream (1) Suraj Narredu 57, 10. La Dona (3) Srinath 57, 11. Mekong Delta (9) S.John 57, 12. Mrs Patmore (13) Trevor 57, 13. Queen Credible (4) C.S. Jodha 57, 14. Silken Eyes (6) J. Chinoy 57, 15. Sparkling Eyes (10) Zervan 57 and 16. Temerity (15) Neeraj 57.

1. Temerity, 2. Hall Of Famer, 3. In My Dream

8. KEJRIWAL TROPHY DIV. II (1,200m), Cl. IV, rated 20 to 46, 5.15: 1. Pristina (4) Shubham 59, 2. Orla (1) Vishal 57, 3. Way Ahead (5) Sandesh 56.5, 4. Arvan (13) J. Chinoy 55, 5. Jack Dan (3) J. Chinoy 55, 6. Advance To Contact (6) Bhawani 54.5, 7. In My Life (12) Mosin 54.5, 8. D’Accord (2) Neeraj 53.5, 9. Golden Eclipse (7) T.S. Jodha 53.5, 10. Headlines (10) S.J. Sunil 53.5, 11. Pass The Glory (9) Baria 53.5, 12. Master Sergeant (8) S.K. Jadhav 52.5 and 13. Top Wizard (11) B. Nikhil 50.5.

1. Way Ahead, 2. Orla, 3. Pristina

Day’s Best: Goldie’s Pet

Double: Exodus — Mathaiyus

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: 6, 7 & 8.

Tanala: 1, 3, 4, 5, 6, 7 & 8.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.