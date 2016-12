Sea Fairey runs with a good chance

more-in

Sea Fairey, who has been well prepared, is expected to score in the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the chief event of the races to be held here on Saturday (December 3).

False rails (width about 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. NOVICE PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only (Terms), 1.15 p.m.: 1. Air Of Distinction (5) A. Imran Khan 55, 2. Good Earth (6) P. Mani 55, 3. Lion Of Heart (11) D. Patel 55, 4. Lycurgus (8) P. Ramesh 55, 5. Master Of Arts (2) Ashok Kumar 55, 6. Master Of War (7) T.S. Jodha 55, 7. Parting Shot (1) Nitin Singh 55, 8. Sea King (12) S. John 55, 9. Shivalik Crown (4) Irvan Singh 55, 10. After Hours (3) Jagadeesh 53.5, 11. Flashy Touch (9) Raja Rao 53.5 and 12. Miniver Rose (10) Arshad Alam 53.5.

1. Air Of Distinction, 2. Sea King, 3. After Hours

2. NELAMANGALA PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 1.45: 1. Icepick Willie (10) M. Prabhakaran 60, 2. Now U Know (11) D. Patel 59, 3. Assertive Prince (9) K. Raghu 57, 4. Campfire (2) A. Imran Khan 57, 5. Tic Tac Toe (7) Arshad Alam 57, 6. Jeyem’s Spirit (4) Irvan Singh 56.5, 7. Crazy Pineapple (5) Indrajeet Singh 55.5, 8. Noble Princess (12) Ashok Kumar 55.5, 9. Only Prince (1) Janardhan P 54, 10. Sea Dove (6) T.S. Jodha 53, 11. Flying Prince (3) B. Harish 50.5 and 12. Resemblance (8) Jagadeesh 50.5.

1. Campfire, 2. Only Prince, 3. Sea Dove

3. DAVANGERE PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2.15: 1. Atlantis (11) A. Velu 60, 2. Hidden Hero (4) Rayan Ahmed 59, 3. Cool Springs (2) Arshad Alam 58.5, 4. Opening Act (7) David Allan 58.5, 5. Thundersquall (9) A. Imran Khan 58.5, 6. Rare And Famous (8) P. Ramesh 58, 7. Man Of Law (6) Raja Rao 56.5, 8. Scorching (12) B. Nayak 56, 9. Wear The Hat (1) Jagadeesh 55, 10. Astral Spirit (10) Darshan 54, 11. Real Generous (3) Irvan Singh 54 and 12. Repsol (5) M. Kumar 54.

1. Opening Act, 2. Thundersquall, 3. Wear The Hat

4. STAR LUMINARY PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 2.45: 1. Daisy Duke (8) S. John 60, 2. Rare Rhythm (5) A. Imran Khan 60, 3. Fire Rainbow (1) Arshad Alam 59, 4. Stella Mari (6) M. Naveen 59, 6. Mystical Shadow (11) K. Raghu 58.5, 6. Divino (10) M. Prabhakaran 58, 7. White Snowdrops (9) P. Mani 58, 8. Chloe (12) David Allan 57.5, 9. Regal Music (3) T.M. Prashanth 57, 10. Saffron Intense (2) Irvan Singh 56.5, 11. Hit Again (7) Nitin Singh 55.5 and 12. Midnight Sky (4) S. Shiva Kumar 54.

1. Daisy Duke, 2. Chloe, 3. Rare Rhythm

5. DARIA DAULAT CUP (Div. I), (1,200m), rated 60 & above, 3.15: 1. Feliciana (9) David Allan 62, 2. Wind Wonder (6) A. Velu 61, 3. Downton Abbey (4) Antony Raj 59.5, 4. Ace Badraan (3) Anjar Alam 58.5, 5. Referent (5) R. Manjunath 58.5, 6. Seven Of Hearts (8) A. Imran Khan 58.5, 7. Areca Wonder (7) Srinath 57.5, 8. Goldberg (10) A. Sandesh 57.5, 9. New Emperor (2) K. Raghu 57 and 10. Emperor Cruise (1) Jagadeesh 55.

1. Goldberg, 2. Feliciana, 3. Areca Wonder

6. O.M. LINGAPPA SILVER BAR (1,600m), rated 30 to 50, 3.45: 1. Thomas More (1) A. Sandesh 60, 2. First Step (4) P. Ramesh 59, 3. War Envoy (9) Srinath 57.5, 4. Indian Legend (8) Vinod Shinde 55.5, 5. Secret Pursuit (2) David Allan 55.5, 6. Carinosa (6) Arshad Alam 55, 7. Raw Gold (5) T.S. Jodha 54.5, 8. Legacy Dream (3) Irvan Singh 53.5 and 9. Szable (7) Jagadeesh 53.5.

1. Secret Pursuit, 2. War Envoy, 3. Szable

7. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over, 4.15: 1. Shivalik Star (6) S. John 60, 2. New Prince (1) Janardhan P 59, 3. Smile Stone (2) Srinath 58.5, 4. Castle Key (3) Vivek 56.5, 5. Mickey Mouse (10) A. Sandesh 56.5, 6. Pentagram (5) Irvan Singh 56.5, 7. Pearl Secret (9) Ashok Kumar 56, 8. Light Of Magic (8) A. Imran Khan 55, 9. Sea Fairey (4) David Allan 55 and 10. Good Fortune (7) Arshad Alam 53.

1. Sea Fairey, 2. New Prince, 3. Smile Stone

8. ANTARAGANGE PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 4.45: 1. High Hawk (5) Shobhan 60, 2. Little Love (4) M. Prabhakaran 60, 3. Lovely Dancer (6) Janardhan P 60, 4. Tuscano (1) A. Imran Khan 59.5, 5. Cannes (-) (-) 59, 6. Candice (10) K. Raghu 58, 7. Masters Glory (2) Jagadeesh 58, 8. Emancipation (3) M. Naveen 57.5, 9. Reformer (9) T.S. Jodha 57.5, 10. Tree Lounge (11) S. John 57.5, 11. Feet On Fire (8) Arshad Alam 57 and 12. Goat (7) Vinod Shinde 56.5.

1. Reformer, 2. Goat, 3. High Hawk

9. DARIA DAULAT CUP (Div. II), (1,200m), rated 60 & above, 5.15: 1. Albertino (1) Selvaraj 60, 2. Super Queen (11) M. Prabhakaran 58.5, 3. Jersey Shore (5) S. John 58, 4. Hillsboro (4) T.M. Prashanth 57.5, 5. Nabisco (8) Mark 57.5, 6. Ravello (7) R. Manjunath 57.5, 7. Alexandrite (9) Jagadeesh 57, 8. Top Striker (10) A. Imran Khan 57, 9. Honour (6) Srinath 56, 10. Cool Baby (3) M. Naveen 55.5 and 11. Eragon (2) Indrajeet Singh 55.

1. Honour, 2. Cool Baby, 3. Top Striker

Day’s best: Secret Pursuit

Double: Goldberg – Sea Fairey

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.