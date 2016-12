Russian Link well prepared

more-in

Russian Link, who has been well prepared, is expected to score in the Kempegowda Cup (Div. I), (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Dec. 23).

False rails (width about 8.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

HORANADU PLATE (1,200m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 1-45 pm: 1. Blazing Faith (11) Md. Shoaib 60, 2. Hackett (12) Irvan Singh 60, 3. High Hawk (4) Arshad Alam 59.5, 4. Surnaturel (1) P.S. Chouhan 59.5, 5. Thundersquall (8) A. Imran Khan 59.5, 6. Secret Prayer (7) K. Raghu 59, 7. Wear The Hat (2) Zervan 59, 8. Opening Act (10) P. Trevor 58.5, 9. Hidden Deal (3) S. Shiva Kumar 57.5, 10. El Matador (5) Jagadeesh 55, 11. A Crown (9) Ramesh Kumar 54 and 12. Kiraathaka (6) B. Harish 51.

1. Wear The Hat, 2. Opening Act, 3. Thundersquall

KEMMANGUNDI PLATE (1,600m), rated 00 to 20, 2-15: 1. Braveheart (4) A. Imran Khan 60, 2. Active Grey (11) Suraj Narredu 59.5, 3. Granada (9) Md. Shoaib 58, 4. Remington Steel (10) Raja Rao 58, 5. Richie Rich (3) P. Ramesh 56.5, 6. Jeyem’s Spirit (6) Irvan Singh 56, 7. New Mallet (8) Md. Hesnain 56, 8. Way We Were (5) Zervan 56, 9. Noble Princess (2) Arshad Alam 55.5, 10. Slightly Blonde (1) Adarsh 55.5 and 11. Sea Dove (7) Jagadeesh 52.

1. Way We Were, 2. Noble Princess, 3. New Mallet

A.P. KOTHAVALA MEMORIAL CUP (1,200m), 2-y-o only, (Terms), 2-45: 1. Phoenix Falcon (7) Suraj Narredu 57, 2. Haedi’s Folly (1) A. Sandesh 53, 3. Land Of Liberty (3) Arshad Alam 53, 4. Nostradamus (5) P. Trevor 53, 5. Silver Ikon (8) A. Ramu 53, 6. Smart Empire (4) P.S. Chouhan 53, 7. Aerospeed (6) Jagadeesh 51.5 and 8. Moonlight Love (2) Irvan Singh 51.5.

1. Haedi’s Folly, 2. Phoenix Falcon, 3. Nostradamus

KEMPEGOWDA CUP (Div. II), (1,200m), rated 60 & above, 3-15: 1. Taqdeer Ka Badshah (1) K. Raghu 60, 2. Albertino (9) Selvaraj 59.5, 3. Jersey Shore (5) Jagadeesh 57.5, 4. Emperor Cruise (2) Md. Hesnain 57, 5. Life Awaits (11) P.S. Chouhan 57, 6. Ravello (3) Sahanawaz 57, 7. Calico Jack (10) Arshad Alam 56.5, 8. Top Striker (7) A. Imran Khan 56.5, 9. Cool Baby (12) M. Naveen 55.5, 10. Virat (6) S. Shiva Kumar 55.5, 11. Eragon (8) Indrajeet Singh 54.5 and 12. Native Elements (4) Suraj Narredu 53.5.

1. Life Awaits, 2. Native Elements, 3. Albertino

RAICHUR PLATE (1,400m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Frenemee (8) Rayan Ahmed 60, 2. Soviet Union (5) K. Raghu 59.5, 3. Odyssey (2) M. Kumar 58, 4. Racing Fire (11) P. Trevor 57.5, 5. Lightning Strikes (7) Zervan 56.5, 6. Able Master (9) Darshan 56, 7. Ghoonj (3) A. Imran Khan 55.5, 8. Carinosa (10) Arshad Alam 54.5, 9. Wrekin (4) S. Shiva Kumar 54.5, 10. Strong Conviction (1) M. Prabhakaran 54, 11. Erstklassig (12) A. Sandesh 53.5 and 12. Galino (6) Jagadeesh 51.5.

1. Ghoonj, 2. Erstklassig, 3. Racing Fire

KEMPEGOWDA CUP (Div. I), (1,200m), rated 60 & above, 4-15: 1. Mickey Mouse (5) P. Trevor 64, 2. Downton Abbey (7) Antony Raj 62, 3. Topspot (2) B. Harish 61.5, 4. Wind Wonder (10) A. Velu 60, 5. Ace Badraan (4) Anjar Alam 58.5, 6. Seven Of Hearts (9) Nazerul Alam 58.5, 7. Russian Link (12) A. Imran Khan 58, 8. Bonfire (6) Arshad Alam 57, 9. New Emperor (8) K. Raghu 57, 10. Force Ensign (1) A. Sandesh 56.5, 11. Super Success (3) Darshan 54.5 and 12. Summer Dawn (11) M. Kumar 54.

1. Russian Link, 2. Force Ensign, 3. Mickey Mouse

SUMMER DUST PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-45: 1. Harley Quinn (10) K. Raghu 60, 2. Heaven And Earth (11) Zervan 58, 3. Nyssa (2) Nazerul Alam 58, 4. Rare Rhythm (12) A. Imran Khan 57.5, 5. Super Smart (6) R. Manish 57.5, 6. High Voltage (5) Adarsh 56, 7. White Snowdrops (8) Raja Rao 55.5, 8. Chloe (3) P. Trevor 55, 9. Lamrei (7) S.K. Paswan 55, 10. Perfect Prince (1) Praveen Shinde 53, 11. Now U Know (9) Jagadeesh 52.5 and 12. Chicago (4) N. Ganesh 52.

1. Heaven And Earth, 2. Rare Rhythm, 3. Chloe

U.R. SIDDHESWARAPPA MEMORIAL PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 5-15: 1. Alvarez (5) Rayan Ahmed 60, 2. Bazinga (4) Suraj Narredu 60, 3. Omber Glaze (1) Ashok Kumar 59.5, 4. Atlantis (8) A. Velu 59, 5. Blues Legend (11) Arshad Alam 57.5, 6. Only Princess (9) P. Trevor 57.5, 7. Zubaida (6) Zervan 56, 8. New Era (10) A. Imran Khan 55.5, 9. King Smile (12) Md. Hesnain 54.5, 10. Liege Lord (7) B. Harish 54.5, 11. Indian Brahmos (3) Nitin Singh 53.5 and 12. Fractals (2) P. Surya 53.

1. Bazinga, 2. Zubaida, 3. New Era

Day’s best: Life Awaits

Double: Wear The Hat - Ghoonj

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.