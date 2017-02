New Prince maintains form

more-in

New Prince, who maintains form, may score an encore in the Sprinters Trial Stakes (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Feb. 3).

False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

MURUDESHWARA PLATE (1,400m), rated 00 to 20, 2-15 p.m: 1. A Crown (1) M. Kumar 60, 2. Bold Runner (9) B. Nayak 60, 3. Skybound (5) A. Imran Khan 60, 4. Cashmere (2) Rayan Ahmed 59, 5. Bay Sunday (7) R. Manjunath 58.5, 6. Red Cedar (8) Jagadeesh 57, 7. Slightly Blonde (10) P. Trevor 56.5, 8. Noble Princess (4) Ashok Kumar 55.5, 9. Braveheart (6) Raja Rao 53.5, 10. Aakhri Dao (12) M. Prabhakaran 53, 11. Dontworrymonday (11) Mukesh Kumar 52 and 12. Thalassa (3) I. Chisty 51.5.

1. Slightly Blonde, 2. Red Cedar, 3. Noble Princess

IIKAL PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 5-y-o & over, 2-45: 1. Frenemee (4) Mukesh Kumar 60, 2. Noble Sapphire (8) I. Chisty 57.5, 3. Liege Lord (3) David Allan 54, 4. Proudprince (6) Sai Vamshi 54, 5. Tuscano (2) Neeraj 54, 6. Only Prince (1) Yash Narredu 53.5, 7. Attractive Bay (7) Sahanawaz 52 and 8. Active Grey (5) Vinod Shinde 50.

1. Liege Lord, 2. Only Prince, 3. Proudprince

TOPMOST CUP (1,400m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-15: 1. Amazing Prince (2) Ashok Kumar 55, 2. Botswana Bolt (5) Srinath 55, 3. Dynamism (12) M. Prabhakaran 55, 4. Mulholland (9) Suraj Narredu 55, 5. Nicaragua (11) R. Marshall 55, 6. Noble Splendor (7) A. Imran Khan 55, 7. Shivalik Crown (8) A. Ramu 55, 8. Star Carnation (1) P.S. Chouhan 55, 9. Track Striker (6) Mukesh Kumar 55, 10. Implicit Trust (4) P. Trevor 53.5, 11. So Mi Dar (3) P.P. Dhebe 53.5 and 12. Winsome (10) Jagadeesh 53.5.

1. Botswana Bolt, 2. Mulholland, 3. Implicit Trust

CHAMUNDI HILL PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 3-45: 1. Country’s Bloom (8) Neeraj 60, 2. Grecian Light (6) S. John 58.5, 3. Varsha (1) Suraj Narredu 58, 4. High Hawk (2) Md. Shoaib 57.5, 5. Internal Affair (4) Sahanawaz 57, 6. Galaxy Pegasus (5) Vinod Shinde 56.5, 7. Idealist (12) S.K. Paswan 56.5, 8. Nishan (10) Md. Hesnain 56.5, 9. Island Pearl (9) Mukesh Kumar 56, 10. High Admiral (11) A. Imran Khan 55, 11. Konigin (3) R. Pradeep 55 and 12. Nijlon (7) Jagadeesh 55.

1. Grecian Light, 2. Varsha, 3. High Admiral

SPRINTERS TRIAL STAKES (1,200m), 4-y-o & over, (Terms), 4-15: 1. Constantine (3) K.G. Steyn 59, 2. Havelock Prince (4) Neeraj 59, 3. Mickey Mouse (6) I. Chisty 59, 4. New Prince (1) Suraj Narredu 59, 5. Shivalik Star (11) S. John 59, 6. Smile Stone (5) Srinath 59, 7. Solomon (8) Yash Narredu 59, 8. Dubai One (7) A. Imran Khan 57.5, 9. Satellite (10) P. Trevor 57.5, 10. Arvak (2) P.P. Dhebe 56.5 and 11. Fabulous Touch (9) P.S. Chouhan 55.

1. New Prince, 2. Satellite, 3. Mickey Mouse

GALLOPING ACRES STUD PLATE (1,400m), rated 45 to 65, 4-45: 1. Honour (8) P. Trevor 60, 2. Native Elements (1) Suraj Narredu 59, 3. Shining Magic (6) Mukesh Kumar 58, 4. Amazing Redd (12) P.P. Dhebe 57.5, 5. Iceglow (9) David Allan 57, 6. Royal Rein (3) M. Prabhakaran 57, 7. War Envoy (11) Srinath 57, 8. I’ve Got Clout (7) S. John 56.5, 9. Colossal Moments (5) Janardhan P 56, 10. Hidden Soldier (2) Praveen Shinde 56, 11. African Emperor (10) R. Marshall 55 and 12. Blue Blazer (4) R. Girish 52.5.

1. War Envoy, 2. Honour, 3. Iceglow

CHAMUNDI HILL PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-15: 1. Iron Man (7) A. Ramu 60, 2. Stella Mari (5) M. Naveen 60, 3. Final Destiny (4) T.M. Prashanth 59, 4. Vision Of The Sky (12) Rayan Ahmed 58.5, 5. Arabian Promise (2) Praveen Shinde 58, 6. Blessed One (10) Jagadeesh 58, 7. Peppa (8) R. Manish 57.5, 8. Divino (9) Yash Narredu 57, 9. Sponge Bob (11) Anjar Alam 57, 10. Princess Holly (1) Sahanawaz 56.5, 11. Spectre (3) Adarsh 55.5 and 12. Hit Again (6) Tauseef 55.

1. Blessed One, 2. Divino, 3. Arabian Promise

BRAHMAPUTRA PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-45: 1. Freestyle (7) P. Trevor 60, 2. Blazing Faith (9) Mukesh Kumar 58, 3. Hidden Deal (4) Suraj Narredu 56.5, 4. Summer Star (3) A. Ramu 56.5, 5. Goat (2) R. Pradeep 55, 6. Golden Nimbus (8) P.P. Dhebe 55, 7. High Profile (6) A. Imran Khan 55, 8. White Snowdrops (10) Raja Rao 55, 9. Tree Lounge (5) I. Chisty 54.5, 10. Emancipation (1) Md. Hesnain 54, 11. Dancing Princess (12) P.S. Chouhan 53.5 and 12. All By Myself (11) R. Girish 53.

1. Hidden Deal, 2. Golden Nimbus, 3. Freestyle

Day’s best: War Envoy

Double: Botswana Bolt – Hidden Deal

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.