Mr. Baahubali may score an encore

more-in

HYDERABAD: Mr. Baahubali, who maintains form, may score an encore in the Nirmal Plate (1,200m), the main event of the races to be held here on Monday (Dec. 12).

1. MALVADO PLATE (Div. II), (1,400m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 12.40 p.m.: 1. Moon Walker (1) C.P. Bopanna 60, 2. The Blue (2) Suraj Narredu 60, 3. Naamdhari (6) A.A. Vikrant 59, 4. Wine N Dine (4) N.S. Rathore 58, 5. Vijays Delight (5) K. Mukesh Kumar 57.5, 6. Exclusive Monarchy (8) K. Sai Kiran 53, 7. Rose ‘D’ Mumtaz (3) B.R. Kumar 52, 8. Roma Rouge (7) Ajeeth Kumar 51.5 and 9. Hal Chal (9) G. Naresh 51.

1. Rose ‘D’ Mumtaz, 2. Vijays Delight, 3. The Blue

2. CLASSIC STYLE PLATE (1,200m), (Cat. II), maiden 2-y-o only (Terms), 1.10: 1. Face The Facts (8) Ajeeth Kumar 55, 2. Far Sight (2) Suraj Narredu 55, 3. Heritage (3) Ajit Singh 55, 4. Lord Gift (4) K. Mukesh Kumar 55, 5. Rutilant (-) (-) 55, 6. Southern Crown (5) Akshay Kumar 55, 7. Supremo (7) Sai Kumar 55, 8. Kohinoor Lucy (1) Kunal Bunde 53.5, 9. Lady Admiral (6) G. Naresh 53.5 and 10. Lady In Lace (9) N. Rawal 53.5.

1. Far Sight, 2. Southern Crown, 3. Lady Admiral

3. MIRZA ZUNNUR AHMED MEMORIAL CUP (1,200m), 3-y-o & over, rated 46 to 70 (Cat. II), 1.40: 1. Columbus (6) C.P. Bopanna 60, 2. Sprint Legend (3) Md. Sameeruddin 57.5, 3. Masti (9) Akshay Kumar 57, 4. Azarenka (1) P. Trevor 54.5, 5. Seven Colours (7) K. Mukesh Kumar 53.5, 6. Aragonda Princess (4) S.S. Tanwar 52.5, 7. Big Flash (2) Deepak Singh 52, 8. Gangadhar (5) G. Naresh 52, 9. Cash Landing (10) Neeraj 51.5 and 10. Golden Angel (8) N. Rawal 51.5.

1. Aragonda Princess, 2. Masti, 3. Azarenka

4. MALVADO PLATE (Div. I), (1,400m), 4-y-o & over, rated 26 to 50 (Cat. III), 2.10: 1. Lavender (5) N.S. Rathore 60, 2. Perfection (3) P. Gaddam 60, 3. Dolce (2) B.R. Kumar 59, 4. Kohinoor Karishma (6) Kunal Bunde 58.5, 5. Apache Gal (4) Gopal Singh 55.5, 6. Ryuzaki (7) Akshay Kumar 53.5, 7. Forever Bullish (1) A.S. Pawar 52.5, 8. Green Olive (9) Ajeeth Kumar 51 and 9. Golden Xanthus (8) Md. Sameeruddin 50.5.

1. Perfection, 2. Dolce, 3. Kohinoor Karishma

5. FLIRTING VISION PLATE (Div. I), (1,200m), 3-y-o & over, rated 26 to 40 (whips are permitted in this race), (Cat. III), 2.45: 1. Scooby Dooby Do (7) Ajit Singh 61, 2. Chinese Thought (1) A.A. Vikrant 59, 3. Avantika (2) Beuzelin 58, 4. Space Ship (8) C.P. Bopanna 57, 5. Ragas Ajalias (9) Kunal Bunde 56, 6. My Choice (4) P. Gaddam 53, 7. Jayin (5) Khurshad Alam 51.5, 8. Yes Baby (6) Rohit Kumar 51.5 and 9. Good Confidence (3) B.R. Kumar 50.

1. Avantika, 2. Ragas Ajalias, 3. Space Ship

6. FLIRTING VISION PLATE (Div. II), (1,200m), 3-y-o & over, rated 26 to 50 (whips are not permitted in this race), (Cat. III), 3.15: 1. Olympic Hero (5) Suraj Narredu 60, 2. Matica (7) P. Gaddam 58.5, 3. Sweet March (9) Beuzelin 57.5, 4. Royal Dynamite (4) B.R. Kumar 57, 5. Ikigai (3) N. Rawal 55.5, 6. Prime Time (8) Akshay Kumar 53, 7. Bouncer (1) Md. Sameeruddin 52, 8. Sefarina (6) Rohit Kumar 52 and 9. Mexican Rose (2) Ajeeth Kumar 50.

1. Sweet March, 2. Olympic Hero, 3. Ikigai

7. GAJASIMHA RAO MEMORIAL CUP (1,400m), 3 & 4-y-o only, rated 46 to 70 (Cat. II), 3.45: 1. Awesome Approach (9) P. Trevor 60, 2. Double Charter (5) Beuzelin 60, 3. Green Image (11) A.A. Vikrant 59, 4. Exclusive Wind (1) B.R. Kumar 58.5, 5. Strengthandbeauty (3) N. Rawal 58.5, 6. Fabulous Jewel (6) Md. Sameeruddin 55.5, 7. George Cross (8) Neeraj 55.5, 8. Citi Colors (10) Suraj Narredu 53.5, 9. Silver Dollar (2) Akshay Kumar 53.5, 10. Mirfield (7) Sai Kumar 52.5, 11. Euro Zone (4) N.S. Rathore 52 and 12. Bharat King (12) Ajeeth Kumar 51.5.

1. Awesome Approach, 2. Citi Colors, 3. George Cross

8. NIRMAL PLATE (1,200m), 3-y-o & over, rated 66 to 90 (Cat. II), 4.20: 1. Commanding Boy (4) Suraj Narredu 60, 2. Vijay Sakhi (7) Deep Shanker 58.5, 3. City Of Dreams (5) P. Trevor 57.5, 4. Numinous (8) K. Mukesh Kumar 57, 5. Blossom (3) Sai Kumar 56.5, 6. Vallee Secrete (1) Akshay Kumar 56, 7. Mr. Baahubali (6) N.S. Rathore 51.5 and 8. Princess Hina (2) Ajeeth Kumar 51.

1. Mr. Baahubali, 2. Commanding Boy, 3. City Of Dreams

9. GANGOTRI PLATE (1,200m), maiden 3-y-o & over, rated upto 30 (Cat. III), 4.55: 1. Great Glory (2) A.A. Vikrant 62, 2. Rohini (10) B.R. Kumar 62, 3. Shandaar (13) Ajit Singh 62, 4. Aalishaan (3) Akshay Kumar 61.5, 5. District Attorney (9) A M Tograllu 61, 6. White Rose (12) G. Naresh 61, 7. Fortune Star (4) N.S. Rathore 60.5, 8. Golden Joy (11) N. Rawal 60.5, 9. Whisper (7) A. Joshi 60, 10. Princess (1) Kiran Naidu 59.5, 11. Prep One (8) Deepak Singh 58.5, 12. Play It Cool (14) Deep Shanker 58, 13. Kohinoor Love (5) Kunal Bunde 50.5 and 12. Rainbow Blues (6) P. Gaddam 50.

1. Great Glory, 2. Shandaar, 3. Kohinoor Love

Day’s best: Far Sight

Double: Avantika - Awesome Approach

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr: (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9; Tla: all races.