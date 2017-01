more-in

Light has an edge over her rivals in the Tamilnadu Race Horse Owners Association Cup (1,600m), the feature event of the races to be held here on Thursday (Jan. 19).

MAHABALIPURAM PLATE (1,600m), rated upto 25, 1-15 p.m.: 1. Ever So Sharp (2) Anzar Alam 61.5, 2. Yankee Doodle (1) Shahar Babu 61.5, 3. Believe In Magic (7) Mukesh Kumar 56.5, 4. Well Known (3) A. Imran Khan 56, 5. Open Offer (4) Ayaz Ahmed 55.5, 6. Carpe Diem (5) Hari Krishnan 50.5 and 7. Turf Fame (6) Huzaif 50.

1. Well Known, 2. Open Offer, 3. Turf Fame

SHANMUGA SETHUPATHI CUP (1,400m), rated 20 to 45, 1-45: 1. Smile With Style (2) S. S. Azad 60, 2. Bravesofthebrave (3) Md. Hesnain 58.5, 3. Our Commander (6) Chary 58.5, 4. Baby Darling (1) Ayaz Khan 56, 5. Marauder (-) (-) 55.5, 6. Summer Sensation (5) Zulquar Nain 55.5 and 7. Transition (4) Bopanna 55.5.

1. Baby Darling, 2. Bravesofthebrave

VARANASI PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 2-15: 1. Never Again (2) R. Vaibhav 60, 2. Next Move (7) A. Imran Khan 60, 3. Mountain Force (8) Tanveer Alam 58, 4. Coriolis (10) Rajendra Singh 56, 5. Give Me Gold (3) Akbar 55.5, 6. Quid Pro Quo (6) K. V. Baskar 55, 7. Miss Miracle (1) Noorshed Alam 54.5, 8. Shining Bay (9) Bopanna 54, 9. Royal Sensation (5) Shahar Babu 53.5, 10. Precious Glitter (11) Zulquar Nain 52 and 11. Custodian (4) Shailesh 51.5.

1. Never Again, 2. Shining Bay, 3. Custodian

HALF A CROWN PLATE (1,000m), rated 20 to 45, 2-45: 1. Serena (4) Farhan Alam 60, 2. Agentdoubleoseven (6) Casey 58.5, 3. Unique Prince (8) Shahar Babu 57.5, 4. Aitraaz (5) Noorshed Alam 57, 5. Summer Storm (1) Md. Hesnain 56.5, 6. New Wings (9) Ayaz Ahmed 54, 7. Strawberry Dream (2) Shailesh 52, 8. Glorious Rhythm (7) Kalyan Singh 51.5 and 9. Malpractice (3) Brisson 51.

1. Unique Prince, 2. Summer Storm, 3. Malpractice

TAMILNADU RACE HORSE OWNERS ASSOCIATION CUP (1,600m), rated 60 to 85, 3-15: 1. Own Asset (9) Brisson 62, 2. Hail The King (2) Kabdhar 59.5, 3. Romeo (4) Chary 58.5, 4. Splendid Light (7) R. Rajinder 57, 5. What A Wonder (8) A. Imran Khan 57, 6. Light (1) R. Vaibhav 56.5, 7. Pippin (6) Zulquar Nain 54.5, 8. Academus (3) Tanveer Alam 53 and 9. Brave Fighter (5) Kalyan Singh 50.

1. Light, 2. What A Wonder, 3. Own Asset

FESTIVAL OF LIGHTS PLATE (1,400m), 6-y-o & over, rated 40 to 65 (whips not permitted), 3-45: 1. Honest Pleasure (2) Shailesh 60, 2. Night Of Passion (5) Huzaif 58, 3. Qinghuangdao (6) Brisson 58, 4. Glorious Reward (4) Ross 57, 5. Flash Of Genius (8) Stephen Raj 55.5, 6. Nanuk (7) Md. Hesnain 55.5, 7. Cecil (1) A. Imran Khan 53.5, 8. Indispensable (3) N. Rupa 53 and 9. Solitaire Royale (9) Farhan Alam 53.

1. Qinghuangdao, 2. Glorious Reward, 3. Cecil

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.