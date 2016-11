It’s Watchmyscript vs. Star Nijinsky

more-in

Watchmyscript and Star Nijinsky may fight out the finish of the Bangalore 1000 Guineas (1,600m), the first classic of the season to be held here on Saturday (Nov. 26).

There will be no false rails.

1. SWARNAMUKHI PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 1-15 p.m.: 1. One To Note (10) Indrajeet Singh 60, 2. Amalfi Coast (—) (—) 59.5, 3. Wind Striker (5) Janardhan P 59.5, 4. Indian Fury (3) Nitin Singh 59, 5. Moon Blink (8) Arshad Alam 59, 6. Nijlon (2) Nazerul Alam 59, 7. Varsha (9) Jagadeesh 59, 8. Air Dancer (6) S. Shiva Kumar 58.5, 9. Cashmere (11) D. Patel 58, 10. All By Myself (4) R. Girish 57, 11. Country’s Bloom (7) A. Imran Khan 57 and 12. Perfect Prince (1) Irvan Singh 57.

1. Wind Striker, 2. Perfect Prince, 3. Moon Blink

2. HONNAVAR PLATE (1,200m), rated 00 to 20, 1-45: 1. Dancing Princess (4) P.S. Chouhan 60, 2. Island Pearl (6) Arshad Alam 60, 3. Roaring Thunder (7) Suraj Narredu 59.5, 4. Sudha (11) Irvan Singh 59.5, 5. Thejaguar (8) P. Trevor 58.5, 6. Khaleesi (9) Darshan 58, 7. Richie Rich (3) Nitin Singh 57.5, 8. New Mallet (10) M. Naveen 57, 9. Churchill (1) Rayan Ahmed 56.5, 10. Shivalik Boy (2) Jagadeesh 54 and 11. Shoot Out (5) A. Sandesh 54.

1. Roaring Thunder, 2. Sudha, 3. Thejaguar

3. UDUPI PLATE (1,600m), rated 30 to 50, 4-y-o & over, 2-15: 1. Bazinga (8) K. Raghu 60, 2. Turf Tactics (2) Srinath 58, 3. Amazing Skill (1) Suraj Narredu 57.5, 4. Balian (3) David Allan 57.5, 5. Cherie Amour (7) P. Trevor 57.5, 6. Montenegro (10) Janardhan P 57, 7. Exemplar (5) S. John 55.5, 8. Rapid Advance (4) P.S. Chouhan 55, 9. Wrekin (9) Vinod Shinde 55 and 10. Beauty Is Truth (6) Irvan Singh 52.

1. Balian, 2. Montenegro, 3. Cherie Amour

4. SWARNAMUKHI PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 2-45: 1. Shivalik Girl (4) Mallikarjun 60, 2. Dagobert (6) Suraj Narredu 59.5, 3. Cannes (1) Syed Imran 58.5, 4. Duke Of Norfolk (5) P. Trevor 58.5, 5. Bella Pinky (8) Adarsh 57.5, 6. Inter Flora (3) David Allan 57.5, 7. Brunesco (10) Anjar Alam 56.5, 8. Helios (7) Irvan Singh 56.5, 9. Rock Steady (12) D. Patel 56.5, 10. Sidi Bamba (2) Mark 56.5, 11. Sterling Role (11) P.S. Chouhan 56.5 and 12. Mystical Shadow (9) S. Shiva Kumar 56.

1. Dagobert, 2. Sterling Role, 3. Inter Flora

5. MOUNT JOY PLATE (1,600m), rated 60 & above, 3-15: 1. Spirit And Truth (6) Rajesh Babu 60, 2. Bonfire (4) Rayan Ahmed 58, 3. Festive Cheer (3) S. John 56, 4. Torch Bearer (10) Indrajeet Singh 56, 5. Summer Dawn (5) Ramesh Kumar 55, 6. Aayan (1) P.S. Chouhan 54.5, 7. Amazing Charm (12) Arshad Alam 54.5, 8. Secret Dimension (7) Irvan Singh 54, 9. Supreme Dominator (8) M. Prabhakaran 54, 10. Sagrada (9) A. Sandesh 53, 11. Jersey Wonder (11) P. Trevor 52 and 12. Tronada (2) Jagadeesh 51.5.

1. Sagrada, 2. Amazing Charm, 3. Jersey Wonder

6. T.B. HANUMANTHARAJ MEMORIAL CUP (Div. I), (1,200m), rated 30 to 50, 3-45: 1. Soviet Union (10) Arshad Alam 60, 2. Tax Free (3) Rayan Ahmed 58.5, 3. Prazsky (9) Chetan Gowda 58, 4. Tzar (1) Srinath 58, 5. Summerhill (6) P. Trevor 57, 6. Lightning Strikes (7) A. Sandesh 56.5, 7. Romantic Helen (5) Suraj Narredu 56.5, 8. Campari Girl (8) S. John 56, 9. Lunar Storm (11) Darshan 56, 10. Youresohandsome (4) Mark 56 and 11. Iron Will (2) David Allan 55.

1. Tzar, 2. Campari Girl, 3. Iron will

7. BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o fillies, (Terms), 4-15: 1. Anantara (3) A. Sandesh 57, 2. Antananarivo (6) S. John 57, 3. Escala (8) A. Imran Khan 57, 4. Flirting Eyes (1) P.S. Chouhan 57, 5. Precious Asset (—) (—) 57, 6. Proserpine (4) Neeraj 57, 7. Shan Ben Aari (5) P. Trevor 57, 8. Star Nijinsky (2) Srinath 57 and 9. Watchmyscript (7) David Allan 57.

1. Watchmyscript, 2. Star Nijinsky, 3. Anantara

8. HUTHARI FESTIVAL PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 4-45: 1. Proudprince (5) Shobhan 60, 2. Queen’s Ace (12) Arshad Alam 59, 3. Internal Affair (9) P. Trevor 58, 4. Thundersquall (10) A. Imran Khan 57.5, 5. Elegant Star (4) Jagadeesh 56.5, 6. Aqua Blessing (11) S. Shiva Kumar 55.5, 7. Red Admiral (2) K. Raghu 54.5, 8. Boysterous (6) Janardhan P 53.5, 9. Perfect Queen (8) M. Kumar 53.5, 10. What A Nice Man (1) Rayan Ahmed 53, 11. Winter Bloom (3) Nitin Singh 52 and 12. Fioroloco (7) Irvan Singh 51.5.

1. Thundersquall, 2. Internal Affair, 3. Proudprince

9. T.B. HANUMANTHARAJ MEMORIAL CUP (Div. II), (1,200m), rated 30 to 50, 5-15: 1. Wings Of Fortune (2) Arshad Alam 60, 2. James Bond (5) Nitin Singh 58, 3. Perfectebony (12) A. Imran Khan 57, 4. Interesting (10) Suraj Narredu 56.5, 5.Times Time (7) Jagadeesh 56.5, 6. Game Guy (4) Raja Rao 56, 7. Kapalua (11) S. John 56, 8. Flotus (1) B. Harish 55.5, 9. Fractals (8) R. Pradeep 54.5, 10. Industrialist (9) Irvan Singh 54.5, 11. Tinderella (3) David Allan 54 and 12. Star Line (6) P.S. Chouhan 51.

1. Tinderella, 2. Interesting, 3. Perfectebony

Day’s best: Balian

Double: Tzar — Thundersquall

Jkt: 5, 6, 7, 8 and 9; Tr (i): 1, 2 and 3; (ii): 4, 5 and 6; (iii): 7, 8 and 9.